1 день

Древний Керман, музей Городская Панорама и Казанская икона Божьей Матери

Прибытие в гостиницу:

самостоятельно;

индивидуальный трансфер: с вокзала / из аэропорта (от 1000 / 1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

11:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А) — туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

12:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52) — туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б) — туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8) — туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» — туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

13:15 Обед в кафе города.

14:40 Экскурсия «Древний Керман».

Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад. В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан, действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.

Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани. Отстроенный в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого президента Татарстана, Кремль — это история города длиною в несколько эпох.

16:15 Музей «Городская Панорама». Мини-макеты городов, целые парки миниатюрных городов и государств существуют в разных странах мира. Казань не отстает… И, конечно, это не просто макеты, здесь можно увидеть, как Казань менялась на протяжении тысячелетия с момента возникновения и до сегодняшних дней с помощью интерактивных стендов, мультимедийных устройств и анимации.

Это действительно не просто новый формат музея, а именно панорама, которая помогает увидеть, услышать историю города, замереть у макета современной Казани, иллюстрирующей один день из жизни города. Пыльной скукой здесь и не пахнет!

17:25 Экскурсия «Православная святыня — Казанская икона Божьей Матери».

До революции губернский город Казань ассоциировался с обретением чудотворной иконы — Казанской иконы Божьей Матери. Указом Ивана Грозного под стенами Кремля вырос Богородицкий монастырь. Пройдет 4 века и чудотворная икона Богородицы, глубоко почитаемая православными христианами, будет утрачена. Как это произошло, что еще таит история монастыря в прошлом и настоящем — об этом вы узнаете во время экскурсии по монастырскому комплексу.

У вас будет возможность приложиться к чудотворному списку иконы — Ватиканскому, находящемуся сегодня в стенах обители.

18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:30 Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани», за дополнительную плату — 1300 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).