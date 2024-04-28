А ещё побываете в Заказанье и отведаете национальные блюда, а по желанию отправитесь на вечернюю прогулку, на остров-град Свияжск и в аутентичный главный дом татарского села.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Древний Керман, музей Городская Панорама и Казанская икона Божьей Матери
Прибытие в гостиницу:
- самостоятельно;
- индивидуальный трансфер: с вокзала / из аэропорта (от 1000 / 1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
11:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А) — туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
12:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52) — туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б) — туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8) — туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» — туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
13:15 Обед в кафе города.
14:40 Экскурсия «Древний Керман».
Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад. В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан, действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.
Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани. Отстроенный в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого президента Татарстана, Кремль — это история города длиною в несколько эпох.
16:15 Музей «Городская Панорама». Мини-макеты городов, целые парки миниатюрных городов и государств существуют в разных странах мира. Казань не отстает… И, конечно, это не просто макеты, здесь можно увидеть, как Казань менялась на протяжении тысячелетия с момента возникновения и до сегодняшних дней с помощью интерактивных стендов, мультимедийных устройств и анимации.
Это действительно не просто новый формат музея, а именно панорама, которая помогает увидеть, услышать историю города, замереть у макета современной Казани, иллюстрирующей один день из жизни города. Пыльной скукой здесь и не пахнет!
17:25 Экскурсия «Православная святыня — Казанская икона Божьей Матери».
До революции губернский город Казань ассоциировался с обретением чудотворной иконы — Казанской иконы Божьей Матери. Указом Ивана Грозного под стенами Кремля вырос Богородицкий монастырь. Пройдет 4 века и чудотворная икона Богородицы, глубоко почитаемая православными христианами, будет утрачена. Как это произошло, что еще таит история монастыря в прошлом и настоящем — об этом вы узнаете во время экскурсии по монастырскому комплексу.
У вас будет возможность приложиться к чудотворному списку иконы — Ватиканскому, находящемуся сегодня в стенах обители.
18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
20:30 Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани», за дополнительную плату — 1300 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Обзорная экскурсия по Казани и экскурсии по желанию
С 07:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).
09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Обзорная экскурсия по Казани позволит вам познакомиться с самыми главными и уникальными достопримечательностями тысячелетнего города. Программа строится на контрасте и единстве культур, традиций, религий народов, проживающих на территории столицы Татарстана.
Главными объектами обзорной экскурсии являются Старо-татарская слобода, набережная озера Кабан, административный и культурный центр — площадь Свободы, комплекс Казанского Университета, интерактивный комплекс народных ремёсел «Туган авылым» («Татарская деревня»).
12:00 Окончание программы тура.
Свободное время в центре города или по желанию экскурсии за дополнительную плату:
Речная экскурсия на остров-град Свияжск.
12:15 Причал «Казан». Посадка на теплоход.
12:30 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.
14:30 Прибытие т/х в Свияжск.
14:30 Экскурсия «Сказание о земле Свияжской».
Там, где Свияга сливается с Волгой, стоит, словно ожившая сказка Пушкина об острове Буяне, остров-град Свияжск. Высокая гора, со всех сторон омываемая водой, стала русской крепостью войска Ивана Грозного перед решающим походом на Казань. Очень скоро Свияжск стал центром православия в Поволжье — заблестели купола церквей, забурлила, закипела жизнь во граде том…
В ходе экскурсии осмотр храмовых ансамблей: Собор Всех Скорбящих Радость — одна из главных архитектурных доминант Свияжска; древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь; комплекс мужского Успенско-Богородицкого монастыря (XVI в.), внутри главного собора которого сохранилось более 1000 квадратных метров фресок XVI века.
В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед). Стоимость экскурсии — 2700 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы).
В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: автобусная экскурсия на остров-град Свияжск. Стоимость экскурсии — 2300 рублей с туриста.
17:30 Отправление т/х в Казань.
19:30 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.
20:15 За дополнительную плату: авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За столом за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
Стоимость программы: 2300 рублей — взрослый билет, 2100 рублей — детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет (интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
Заказанье и национальный обед «Кулинарное путешествие»
С 07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу с вещами.
08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).
08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
09:40 Загородная автобусная экскурсия «В Заказанье».
Заказанье — это этнографический центр казанских татар. Из этой благородной земли вышел целый ряд ярких представителей татарской культуры. Сегодня на этой земле создан музей-заповедник, здесь можно ощутить дух прошлых столетий. Это древние памятники и предметы повседневного быта — они воссоздают нам картину жизни наших предков.
Знаете, как называется национальный головной убор татар? Здесь вы сможете лично поучаствовать в мастер-классе по его изготовлению. Вы также сможете посоревноваться в меткости стрельбы из лука. А как красива народная песня! Вы споете их вместе с местными татарскими бабушками!
11:40 Отъезд в Казань.
13:00 Национальный обед «Кулинарное путешествие».
14:15 За дополнительную плату: загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).
Стоимость экскурсии — 1600 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом не меняя общую программу обслуживания.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в различных отелях Казани.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиница,
название
|Даты действия
цены
|Взрослый
(1/2 DBL)
|Ребенок
(до 7/14 лет)
|Третий
в номере
|Одноместный
номер
|Доп. ночь с
человека DBL/SGL
|Тип завтрака
в туре
|Тур без проживания
|стандартный номер
|25.04-02.10.2024
|14179 руб.
|13779 руб. /
13979 руб.
|14179 руб.
|Без завтраков
|Татарстан 3* Эконом
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|17379 руб.
|13779 руб. /
17179 руб.
|17379 руб.
|20919 руб.
|2300 руб. /
4070 руб.
|Шведский стол
|Татарстан 3* Эконом
|стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|18679 руб.
|13779 руб. /
18479 руб.
|18679 руб.
|23579 руб.
|2950 руб. /
5400 руб.
|Шведский стол
|Давыдов Инн 2*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|18279 руб.
|13779 руб. /
18079 руб.
|18279 руб.
|20779 руб.
|2750 руб. /
4000 руб.
|Шведский стол
|Давыдов Инн 2*
|стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|19899 руб.
|13779 руб. /
19699 руб.
|19899 руб.
|23779 руб.
|3560 руб. /
5900 руб.
|Шведский стол
|Амакс Сафар Отель 3 Стандарт*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|19179 руб.
|13779 руб. /
18979 руб.
|19179 руб.
|21179 руб.
|3200 руб. /
4200 руб.
|Шведский стол
|Амакс Сафар Отель 3 Стандарт*
| стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|19979 руб.
|13779 руб. /
19779 руб.
|19979 руб.
|22079 руб.
|3600 руб. /
4650 руб.
|Шведский стол
|Кристалл 3*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|19179 руб.
|13779 руб. /
18979 руб.
|19179 руб.
|21379 руб.
|3200 руб. /
4300 руб.
|Шведский стол
|Кристалл 3*
|стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|19979 руб.
|13779 руб. /
19779 руб.
|19979 руб.
|22979 руб.
|3600 руб. /
5100 руб.
|Шведский стол
|Давыдов 3*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|19179 руб.
|13779 руб. /
18979 руб.
|19179 руб.
|21779 руб.
|3200 руб. /
4500 руб.
|Шведский стол
|Давыдов 3*
|стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|19979 руб.
|13779 руб. /
19779 руб.
|19979 руб.
|23779 руб.
|3600 руб. /
5500 руб.
|Шведский стол
|Отель Ибис 3*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|19579 руб.
|13779 руб. /
19379 руб.
|19579 руб.
|23179 руб.
|3400 руб. /
5200 руб.
|Шведский стол
|Отель Ибис 3*
|стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|21219 руб.
|13779 руб. /
21019 руб.
|21219 руб.
|25779 руб.
|4220 руб. /
6500 руб.
|Шведский стол
|Биляр Палас отель 4*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|19579 руб.
|13779 руб. /
19379 руб.
|19579 руб.
|23779 руб.
|3400 руб. /
5500 руб.
|Шведский стол
|Биляр Палас отель 4*
|стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|20679 руб.
|13779 руб. /
20479 руб.
|20679 руб.
|24879 руб.
|3950 руб. /
6050 руб.
|Шведский стол
|Сулейман Палас Отель 4*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|19579 руб.
|13779 руб. /
19379 руб.
|19579 руб.
|22379 руб.
|3400 руб. /
4800 руб.
|Шведский стол
|Сулейман Палас Отель 4*
|стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|20679 руб.
|13779 руб. /
20479 руб.
|20679 руб.
|24579 руб.
|3950 руб. /
5900 руб.
|Шведский стол
|Парк Отель 3*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|19579 руб.
|13779 руб. /
19379 руб.
|19579 руб.
|23139 руб.
|3400 руб. /
5180 руб.
|Шведский стол
|Парк Отель 3*
|стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|20219 руб.
|13779 руб. /
20019 руб.
|20219 руб.
|25679 руб.
|3720 руб. /
6450 руб.
|Шведский стол
|IT Парк Отель 3*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|20119 руб.
|13779 руб. /
19919 руб.
|20119 руб.
|24079 руб.
|3670 руб. /
5650 руб.
|Шведский стол
|IT Парк Отель 3*
|стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|20779 руб.
|13779 руб. /
20579 руб.
|20779 руб.
|25179 руб.
|4000 руб. /
6200 руб.
|Шведский стол
|Отель Релита 4*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|20379 руб.
|13779 руб. /
20179 руб.
|20379 руб.
|23779 руб.
|3800 руб. /
5500 руб.
|Шведский стол
|Отель Релита 4*
|стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|21899 руб.
|13779 руб. /
21699 руб.
|21899 руб.
|26679 руб.
|4560 руб. /
6950 руб.
|Шведский стол
|Гранд Отель Казань 4*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|20379 руб.
|13779 руб. /
20179 руб.
|20379 руб.
|23779 руб.
|3800 руб. /
5500 руб.
|Шведский стол
|Гранд Отель Казань 4*
|стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|22079 руб.
|13779 руб. /
21879 руб.
|22079 руб.
|25179 руб.
|4650 руб. /
6200 руб.
|Шведский стол
|Ногай 3*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|21379 руб.
|13779 руб. /
21179 руб.
|21379 руб.
|23779 руб.
|4300 руб. /
5500 руб.
|Шведский стол
|Ногай 3*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|22779 руб.
|13779 руб. /
22579 руб.
|22779 руб.
|25779 руб.
|5000 руб. /
6500 руб.
|Шведский стол
|Корстон Tower 4*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|21379 руб.
|13779 руб. /
21179 руб.
|21379 руб.
|24779 руб.
|4300 руб. /
6000 руб.
|Шведский стол
|Корстон Tower 4*
|стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|22779 руб.
|13779 руб. /
22579 руб.
|22779 руб.
|26179 руб.
|5000 руб. /
6700 руб.
|Шведский стол
|Шаляпин Палас Отель 4*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|22779 руб.
|13779 руб. /
22579 руб.
|22779 руб.
|26779 руб.
|5000 руб. /
7000 руб.
|Шведский стол
|Шаляпин Палас Отель 4*
|стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|24179 руб.
|13779 руб. /
23979 руб.
|24179 руб.
|28179 руб.
|5700 руб. /
7700 руб.
|Шведский стол
|Корстон Royal 5*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|24179 руб.
|13779 руб. /
23979 руб.
|24179 руб.
|27779 руб.
|5700 руб. /
7500 руб.
|Шведский стол
|Корстон Royal 5*
|стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|25779 руб.
|13779 руб. /
25579 руб.
|25779 руб.
|29179 руб.
|6500 руб. /
8200 руб.
|Шведский стол
|Отель Мираж 5*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|29779 руб.
|13779 руб. /
29579 руб.
|29779 руб.
|41779 руб.
|8500 руб. /
14500 руб.
|Шведский стол
|Отель Мираж 5*
|стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|32579 руб.
|13779 руб. /
32379 руб.
|32579 руб.
|44779 руб.
|9900 руб. /
16000 руб.
|Шведский стол
Варианты проживания
Давыдов Инн
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Каждое утро в мини-гостинице «Давыдов Инн» сервируют завтрак «шведский стол».
Мечеть Кул-Шариф находится в 2,2 км от мини-гостиницы, а ресторанно-развлекательный комплекс «Туган Авылым» — в 2,3 км. Расстояние от мини-гостиницы «Давыдов Инн» до международного аэропорта Казань составляет 27 км.
АМАКС Сафар-отель
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Персонал отеля поможет спланировать экскурсии. По запросу организуется трансфер из международного аэропорта Казань.
Сеть/бренд отелей: Amaks Hotels & Resorts
Отель Кристалл
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля «Кристалл» оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером. В ресторане отеля «Кристалл» можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля «Кристалл», а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе — в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Гостиница Давыдов
Отель «Давыдов» находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски. Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса.
Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км. Прогулка до станции метро «Суконная слобода» занимает 7 минут, а поездка до центрального вокзала Казани - 10 минут. Международный аэропорт Казани расположен в 20 км. Услуги трансфера предоставляются гостям за дополнительную плату.
Парк Отель Казань
Трехзвездочная гостиница "Парк Отель" располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро Площадь Тукая. К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.
Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.
В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.
До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.
Гостиница IT Park
Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Сотрудники отеля будут рады организовать для вас трансфер от и до аэропорта. В современном бизнес-центре вы можете завершить срочные дела, а также воспользоваться факсом и ксероксом. Если у вас возникнет вопрос, вы всегда сможете обратиться к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации. Также к вашим услугам обслуживание номеров.
Не допускается курение на территории отеля.
Отель Биляр Палас
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Отель находится в 1,1 км от мечети аль-Марджани, в 1,8 км от Петропавловского собора и в 1,6 км от площади Свободы.
Стойка регистрации открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер, для гостей организован трансфер от/до аэропорта. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном.
Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол». Гостям отеля «Биляр Палас» предлагается целый спектр велнес-услуг.
В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна. Поблизости находятся такие достопримечательности, как храм Воздвижения Креста Господня, ресторанно-развлекательный комплекс «Туган Авылым» и Казанский федеральный университет. Расстояние от отеля «Биляр Палас» до международного аэропорта Казань составляет 24 км.
Suleiman Palace Hotel
К услугам гостей этого элегантного 4-звездочного отеля крытая веранда с чарующей атмосферой, бизнес-бар и ресторан. Гости могут отдохнуть в оздоровительном клубе на территории. Отель Suleiman Palace находится в самом сердце Казани.
В фонде отеля представлены стильные стандартные номера и номера-студио. По утрам накрывается бесплатный завтрак «шведский стол». В собственной ванной комнате установлена ванна. В оздоровительном клубе имеется бесплатный плавательный бассейн. В распоряжении гостей также массажный и косметический кабинеты.
В уютном баре предлагаются разнообразные напитки. При отеле Suleiman Palace работает со вкусом оформленный ресторан «Шафран», где подаются блюда региональной и европейской кухонь. Бизнес-бар открыт круглосуточно. Здесь можно провести встречу за кофе или другими напитками, арендовать ноутбук и воспользоваться Wi-Fi в деловых целях.
Поездка на автомобиле от отеля Suleiman Palace до железнодорожного и речного вокзалов Казани занимает 10 минут. Поблизости налажено хорошее транспортное сообщение.
Отель Ибис Казань
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки. На круглосуточной стойке регистрации отеля можно записаться на экскурсии по достопримечательностям Казани, включая озеро Кабан и мечеть Нурулла.
Поездка на автомобиле и поезде «аэроэкспресс» до международного аэропорта Казани займет 30 минут. Гости, путешествующие на автомобиле, могут воспользоваться частной платной крытой парковкой с ограниченным количеством мест. Предварительная резервация парковочных мест не предусмотрена.
Отель Relita-Kazan
Отель «RELITA-KAZAN» расположен всего в 5 минутах езды от исторического центра Казани, Кремля и мечети Кул-Шариф.
К услугам гостей номера с кондиционером и ресторан татарской кухни. В чисто убранных номерах можно пользоваться телевизором с плоским экраном и ванной комнатой с душем. В ресторане отеля предлагают блюда татарской и русской кухни.
Прогулка до ближайшего торгового центра занимает 1 минуту. Отель находится в 4 км от футбольного стадиона «Казань Арена», в 1,5 км от аквапарка «Ривьера» и в 4,5 км от Казанского железнодорожного вокзала. Поездка на автомобиле до международного аэропорта Казани занимает 35 минут.
Гранд отель Казань
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле. Гости отеля Grand Hotel Kazan могут воспользоваться превосходными помещениями различной вместимости для проведения конференций и деловых мероприятий.
Кроме того, в распоряжении гостей бизнес-центр. В главном ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин с блюдами русской, татарской и европейской кухни. При отеле также работает бар. Отель Grand Hotel Kazan — первый в городе отель с вертолетной площадкой на крыше.
От стойки регистрации отеля Grand Hotel Kazan можно пройти прямо в торгово-развлекательный центр «Кольцо» с кинотеатром, бильярдным залом и кафе. Места на многоэтажной парковке в этом центре предоставляются за дополнительную плату.
Отель Ногай
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Отель «Ногай» находится в 500 метрах от Казанского федерального университета и в 1 км от Казанского кремля. Расстояние до международного аэропорта Казани составляет 23 км. Прогулка до Центрального железнодорожного вокзала Казани занимает 15 минут.
Шаляпин Палас Отель
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле. По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол».
В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
В числе прочих удобств помещения для совещаний различной вместимости. Поблизости расположен Казанский кремль, собор Богоявления, Казанский государственный университет и другие местные достопримечательности.
Отель Корстон Тауэр Казань
Отель «Корстон Тауэр Казань» расположен в Казани. К услугам гостей хаммам, крытый бассейн и фитнес-центр. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
Cреди удобств в номерах — кондиционер, гостиная зона, мини-бар и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.
Гости могут пообедать в ресторане отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Также при отеле работает бар. По запросу гостям подают завтрак в номер. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе прочих удобств — бильярд, ночной клуб и караоке.
Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф находятся в 3 км от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Казани составляет 6,5 км, а до аэропорта Казани — 25 км.
Отель Корстон Роял Казань
Отель Korston Royal Kazan с бесплатным Wi-Fi и бесплатной парковкой расположен в Казани, недалеко от исторических достопримечательностей.
Гости отеля Korston Royal Kazan по достоинству оценят приветливое обслуживание и комфортабельные номера. Все номера оформлены в современном стиле и хорошо укомплектованы. В люксах есть отдельная гостиная зона и роскошный телевизор. В стоимость проживания входит завтрак «шведский стол».
К услугам гостей крытый бассейн и спа-центр с хаммамом и фитнес-центром.
Расстояние от гостиницы до международного аэропорта Казани составляет 20 км.
Отель Мираж
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Деловые путешественники по достоинству оценят превосходные конференц-залы и бизнес-услуги, в том числе аудио- и видеооборудование, а также услуги синхронного и письменного перевода. На 2 этаже отеля Mirage работает уникальный бизнес-центр с различным компьютерным оборудованием, где также предлагаются услуги секретаря.
Отель Mirage — отличная отправная точка для ознакомления с Казанью. В нескольких минутах ходьбы можно посетить такие достопримечательности, как Казанский кремль, Петропавловский собор, Национальный музей Республики Татарстан, мечеть «Кул-Шариф» и Государственный академический театр.
После напряженного гости могут посетить ресторан Milli с великолепным панорамным видом на Кремль, где предлагают изысканные блюда. В уютном баре Pivovar приятно провести вечер с друзьями и семьей.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в выбранной гостинице
- Питание по программе
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Казани и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Индивидуальный трансфер с вокзала / из аэропорта — от 1000 / 1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек
- Наушники для экскурсий — радиогиды – стоимость 400 рублей за 3 дня экскурсионного обслуживания
- Дополнительные экскурсии:
- Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани» — 1300 рублей
- Речная экскурсия на остров-град Свияжск — 2700 рублей / автобусная экскурсия на остров-град Свияжск — 2300 рублей
- Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» — 2300 рублей
- Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь — 1600 рублей
- Место начала и завершения?
- Республика Татарстан, Казань
- Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Минивен: ютонг, неоплан, от 18 до 57 мест. Кондиционером оснащены.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.