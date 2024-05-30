Туры на 3 дня в Казани

Найдено 26 туров в категории «3-дневные туры» в Казани, цены от 6 737 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
2000018 000 за человека
Жемчужины Поволжья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Поволжья
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 27 090 за человека
Жемчужины Татарстана. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Татарстана. Сокращенная программа
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 020 за человека
Жемчужины Татарстана
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Жемчужины Татарстана
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 150 за человека
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа» на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 330 за человека
Добро пожаловать в Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 490 за человека
В Казань день за днем. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В Казань день за днем. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 190 за человека
В Казань день за днем. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Казань день за днем. Тур на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 24 320 за человека
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Начало: Россия, Москва
11 июля в 10:00
15 авг в 10:00
от 38 210 за человека
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 16 580 за человека
Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
Начало: Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 11 330 за человека
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 18 220 за человека
Новогодние каникулы в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани
Начало: Татарстан, Казань
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 11 820 за человека
Волшебство Рождества в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Волшебство Рождества в Казани
Начало: Татарстан, Казань
3 янв в 10:00
от 12 570 за человека
Новогодняя сказка в Казани. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 12 300 за человека
Новогодняя сказка в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 16 130 за человека
Столица Татарстана - Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Столица Татарстана - Казань
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 8 779 за человека
Столица Татарстана - Казань - на вдох и выдох! Сокращённая программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Столица Татарстана - Казань - на вдох и выдох! Сокращённая программа
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 6 737 за человека
Золотая моя Казань
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Золотая моя Казань
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 179 за человека
Наследие волжских булгар
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Наследие волжских булгар
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 737 за человека
Золотая моя Казань. Зима и осень
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
3 дня
Золотая моя Казань. Зима и осень
Начало: Республика Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 1300011 900 за человека
Январские каникулы в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Январские каникулы в Казани
Начало: Республика Татарстан, Казань
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 15 570 за человека
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
24 080 за человека
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
31 480 за человека
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Познакомиться со столицей Татарстана, увидеть её в миниатюре и услышать легенду о ханских сокровищах
Начало: Казань, отель, 14:45
4 окт в 14:45
11 окт в 14:45
9 110 за человека
Сплав по реке Усьва и восхождение без рюкзаков: уральская перезагрузка
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Усьва и восхождение без рюкзаков: уральская перезагрузка
Насладиться глинтвейном у костра под звёздами, увидеть подземное озеро и попариться в походной бане
Начало: Казань, 19:00. Можем забрать участников из Набереж...
17 июня в 19:00
15 490 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктор
    30 мая 2024
    В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
    Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
    Теперь если познавать страну, только с вами. Спасибо за всё.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
    Отправляли маму отдохнуть в Казань на выходные. Все было классно. Автобусы хорошие,комфортные Гид👍крутой,умничка,молодец Еда очень вкусная Гостиница чистая, уютная Спасибо большое Рекомендуем всем путешествовать с БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ
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  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
    Тур полностью оправдывает свое название)) нам было ооочень вкусно и интересно! Все понравилось: организация, гид, экскурсии, сопровождение. За вкусный подарок отдельное спасибо:)
  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
    Супер
  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    В Казань день за днем. Тур на 4 дня
    Умница
  • М
    Маргарита
    5 апреля 2024
    В Казань день за днем. Тур на 4 дня
    Все организовано достойно!
    Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!
  • О
    Оксана
    1 апреля 2024
    В Казань день за днем. Тур на 4 дня
    Хочу выразить благодарность организаторам тура "Добро пожаловать в Казань". Тур прошёл замечательно и интересно! Отдельно хотелось бы отметить моего экскурсовода в Казани
    читать дальше

    - Макарову Елену. Благодаря ей, её профессионализму в своём деле, знаниям, вниманию к каждому, сделал тур незабываемым! От начала до конца всё было безупречно. Подача автобуса, сопровождение, проходы в музеи, обеды, дополнительные экскурсии, развоз туристов по отелям после программы и конечно же интересные рассказы Елены. Всё это вместе взятое сделали тур на десятку из десяти. По окончании, могу точно и с уверенностью сказать, что буду рекомендовать и сама пользоваться туроператором "Большая Страна " Большое спасибо, всем принимавшим участие!!!

  • А
    Аня
    27 марта 2024
    Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
    Очень классный тур, интересный маршрут и очень много красивых мест вкусных блюд.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Жемчужины Поволжья
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «3-дневные туры»

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  3. Храм Всех Религий
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  5. Кремль
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  7. Старо-татарская слобода
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