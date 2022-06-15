Мы приглашаем вас в большое путешествие по Татарстану. Казань – действительно одно из тех редких мест на земле, где воочию можно наблюдать сплетение истории – неразрывное соединение в одном месте разных эпох и культур. В старинном городе у Волги сошлись Запад и Восток.

Побываем в древнем городище, увидим оборонительные сооружения в виде вала и рва, а также Иерусалимский овраг, который существует с домонгольского времени.

Программа тура по дням

1 день Казанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слобода

Встреча с гидом на вокзале в Казани, у ворот привокзальной площади до 14:00. Обед (доп. плата). Пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю. Кремль по праву называют сердцем города. Излучающие свет белокаменные стены, башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул–Шариф, представляющая собой реконструкцию легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства – все эти уникальные объекты составляют единый ансамбль, пропитанный духом двух религий и двух миров, живущих в единении друг с другом. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. В ходе экскурсии мы увидим красивые улицы Казани – Кремлёвскую и Петербургскую, старейшие скверы и исторические памятники, мечети аль-Марджани и Азимовскую, парк 1000-летия Казани, озеро Кабан и протоку Булак, Крестовоздвиженскую церковь с Казанской иконой Божией Матери, собор Петра и Павла, объекты универсиады. Посещение Старо-Татарской слободы. В центре города есть озеро, которое называется Кабан. На его левом берегу раскинулся старинный городок, где жестяные крыши купеческих особняков и минареты мечетей помнят истории, происходившие столетия назад. Именно в этот «музей под открытым небом», где каждый уголок пропитан духом старой Казани, мы с вами и отправимся. Размещение в отеле. Свободное время.

2 день Раифский монастырь. Остров-град Свияжск

Завтрак. Переезд в Раифский Богородицкий мужской монастырь. Экскурсия по монастырю. В ходе экскурсии мы услышим удивительную историю обретения Грузинской иконы Божией матери, похищенной в Грузии еще в 1622 году, и посетим действующий храм, где сможем увидеть чудотворную икону. Неотъемлемой частью монастыря и его духовной жизни также является квартет «Притча». Необыкновенные голоса его исполнителей сплетаются воедино, и слушателям кажется, что храме звучит струнный квартет, а порою даже орган, хотя все произведения исполняются a capella. Обед (доп. плата). Переезд на остров-град Свияжск. Экскурсия по Свияжску. Свияжск основан 24 мая 1551 года при государе Иване Грозном. В ходе экскурсии мы услышим захватывающую историю создания крепости. Она была собрана за 4 недели из деталей, заготовленных в районе Углича и сплавленных по Волге, и не имеет аналогов в мировой истории. Мы совершим большую прогулку по острову, посетим действующий мужской монастырь и собор во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость. Увидим единственную сохранившуюся деревянную православную церковь постройки 1551 года, где перед взятием Казани молился сам Иван Грозный. Свободное время для покупки сувениров и фотографирования. Возвращение в отель в Казани.

3 день Чистополь. Великий Болгар

Завтрак. Переезд в Чистополь. Обзорная экскурсия по Чистополю с посещением дома-музея Пастернака. В городке Чистополь находится дом-музей Бориса Пастернака. Переезд в Булгар. Обед (доп. плата). Экскурсия по Булгару. Мы посетим древний город Болгар – одну из столиц Волжско-Камской Булгарии, позднее – один из крупнейших городов Золотой Орды. Великий Болгар на сегодняшний день представляет собой самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, кроме того, это единственный образец болгаро-татарской архитектуры середины XIII - начала XIV вв. Историко-архитектурный музей-заповедник не имеет аналогов в мире. Он не только свидетель исчезнувших государств (Волжской Болгарии, Золотой Орды), в течение всего своего существования он оказывал значительное влияние на развитие культуры и быта проживающих здесь народов. Мы погрузимся в прошлое и почувствуем особый дух этого места, побываем в древнем городище, увидим оборонительные сооружения в виде вала и рва, а также Иерусалимский овраг, который существует с домонгольского времени. Булгар – объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Возвращение в отель в Казани.

4 день Казанский Арбат. Национальный музей. Отъезд