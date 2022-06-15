Выходные в Казани

Мы приглашаем вас в большое путешествие по Татарстану

4.7
3 отзыва
Мы приглашаем вас в большое путешествие по Татарстану.

Казань – действительно одно из тех редких мест на земле, где воочию можно наблюдать сплетение истории – неразрывное соединение в одном месте разных эпох и культур. В старинном городе у Волги сошлись Запад и Восток.
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Выходные в Казани
Ближайшие даты:
14
июл
03
ноя

Что вас ожидает 🤩

Погружение в прошлое
Погружение в прошлое
Побываем в древнем городище, увидим оборонительные сооружения в виде вала и рва, а также Иерусалимский овраг, который существует с домонгольского времени.
Уникальная крепость Ивана Грозного
Уникальная крепость Ивана Грозного
Услышим захватывающую историю создания острова-града Свияжска
Единение двух миров и религий
Единение двух миров и религий
Увидим уникальные объекты Казани, которые составляют единый ансамбль, поражающий воображение

Программа тура по дням

1 день
Казанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слобода

Встреча с гидом на вокзале в Казани, у ворот привокзальной площади до 14:00.

Обед (доп. плата).

Пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю.

Кремль по праву называют сердцем города.

Излучающие свет белокаменные стены, башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул–Шариф, представляющая собой реконструкцию легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства – все эти уникальные объекты составляют единый ансамбль, пропитанный духом двух религий и двух миров, живущих в единении друг с другом.

Автобусная обзорная экскурсия по Казани.

В ходе экскурсии мы увидим красивые улицы Казани – Кремлёвскую и Петербургскую, старейшие скверы и исторические памятники, мечети аль-Марджани и Азимовскую, парк 1000-летия Казани, озеро Кабан и протоку Булак, Крестовоздвиженскую церковь с Казанской иконой Божией Матери, собор Петра и Павла, объекты универсиады.

Посещение Старо-Татарской слободы.

В центре города есть озеро, которое называется Кабан.

На его левом берегу раскинулся старинный городок, где жестяные крыши купеческих особняков и минареты мечетей помнят истории, происходившие столетия назад.

Именно в этот «музей под открытым небом», где каждый уголок пропитан духом старой Казани, мы с вами и отправимся.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Казанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слободаКазанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слободаКазанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слободаКазанский кремль. Автобусная обзорная экскурсия по Казани. Старо-Татарская слобода
2 день
Раифский монастырь. Остров-град Свияжск

Завтрак.

Переезд в Раифский Богородицкий мужской монастырь.

Экскурсия по монастырю.

В ходе экскурсии мы услышим удивительную историю обретения Грузинской иконы Божией матери, похищенной в Грузии еще в 1622 году, и посетим действующий храм, где сможем увидеть чудотворную икону.

Неотъемлемой частью монастыря и его духовной жизни также является квартет «Притча».

Необыкновенные голоса его исполнителей сплетаются воедино, и слушателям кажется, что храме звучит струнный квартет, а порою даже орган, хотя все произведения исполняются a capella.

Обед (доп. плата).

Переезд на остров-град Свияжск.

Экскурсия по Свияжску. Свияжск основан 24 мая 1551 года при государе Иване Грозном.

В ходе экскурсии мы услышим захватывающую историю создания крепости.

Она была собрана за 4 недели из деталей, заготовленных в районе Углича и сплавленных по Волге, и не имеет аналогов в мировой истории.

Мы совершим большую прогулку по острову, посетим действующий мужской монастырь и собор во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость.

Увидим единственную сохранившуюся деревянную православную церковь постройки 1551 года, где перед взятием Казани молился сам Иван Грозный.

Свободное время для покупки сувениров и фотографирования.

Возвращение в отель в Казани.

Раифский монастырь. Остров-град СвияжскРаифский монастырь. Остров-град СвияжскРаифский монастырь. Остров-град СвияжскРаифский монастырь. Остров-град Свияжск
3 день
Чистополь. Великий Болгар

Завтрак.

Переезд в Чистополь.

Обзорная экскурсия по Чистополю с посещением дома-музея Пастернака.

В городке Чистополь находится дом-музей Бориса Пастернака.

Переезд в Булгар.

Обед (доп. плата).

Экскурсия по Булгару.

Мы посетим древний город Болгар – одну из столиц Волжско-Камской Булгарии, позднее – один из крупнейших городов Золотой Орды.

Великий Болгар на сегодняшний день представляет собой самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, кроме того, это единственный образец болгаро-татарской архитектуры середины XIII - начала XIV вв.

Историко-архитектурный музей-заповедник не имеет аналогов в мире.

Он не только свидетель исчезнувших государств (Волжской Болгарии, Золотой Орды), в течение всего своего существования он оказывал значительное влияние на развитие культуры и быта проживающих здесь народов.

Мы погрузимся в прошлое и почувствуем особый дух этого места, побываем в древнем городище, увидим оборонительные сооружения в виде вала и рва, а также Иерусалимский овраг, который существует с домонгольского времени.

Булгар – объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Возвращение в отель в Казани.

Чистополь. Великий БолгарЧистополь. Великий БолгарЧистополь. Великий БолгарЧистополь. Великий Болгар
4 день
Казанский Арбат. Национальный музей. Отъезд

Завтрак.

Пешеходная прогулка по улице Баумана.

В ходе пешеходной экскурсии по «Казанскому Арбату» мы сделаем несколько фото-пауз: у памятника Фёдору Шаляпину, у кареты Екатерины Великой, у Национального банка, в котором некогда хранился весь золотой запас царской России, у Богоявленской церкви и у ряда других интересных памятников.

Посещение Национального музея республики Татарстан.

Музей освещает историю Татарстана с древнейших времен до наших дней, рассказывает о татарской национальной культуре и природе региона.

Кроме того, музей располагается в интересном здании – он занимает часть исторического комплекса Гостиного двора.

Входные билеты дополнительно.

Трансфер на вокзал к 12.30 (примерно).

Отправление в С.–Петербург: на поезде №133Г.

Отправление в Москву: на поезде № 075Э или любым поездом после 13:00.

Казанский Арбат. Национальный музей. ОтъездКазанский Арбат. Национальный музей. ОтъездКазанский Арбат. Национальный музей. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в Казани.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Дата2-хместное1-номестное
14.0721 80025 800
03.1124 60030 600

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле на базе завтраков
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казани и обратнопитание3 комплексных обеда – 1 600 руб. входные билеты в музейные объекты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Татарстан, Казань
Рекомендуемые рейсы

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА

  • накануне на поезде №133А.

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ

  • накануне на поезде №112М.

ВНИМАНИЕ!!! Просим приобретать авиа и жд билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ! Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
3
2
1
Е
15 июня 2022
Я уже дома, и приходит осознание, что наш незабываемый и удивительный тур «Жемчужина Кавказа» закончился. Экскурсия по Дагестану превзошла все мои ожидания! Хочу отметить высокий профессионализм нашего гида Романа Обухова и водителя Али. Благодаря нашему гиду мы покорили все вершины нашего тура. Программа насыщенная, музеи, познавательные переезды по дорогам и бездорожью, подъёмы в горы, вкусная еда и гостеприимство местных жителей. Сразу становится ясно как широка и многогранна наша Родина и какие замечательные люди в ней живут. Заряд энергии, волшебная природа, масса интересных, мощных, заповедных мест Дагестана. Впечатлений через край!!!
А какая у нас была группа ❤ полное взаимопонимание и взаимовыручка. Спасибо Всем за компанию!!! Эмоции зашкаливают. Мы такие разные, рада, что эти дни мы были сплочённой Командой!
С огромной Благодарностью, Екатерина из Москвы.
А
6 мая 2022
Не удалось сразу оплатить тур, пришлось ждать набора группы, хотя времени оставалось немного для получения туристического кешбэка.
Е
5 мая 2022
Большое спасибо организатором тура. На все вопросы быстро давали ответы.

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