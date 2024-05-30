Экскурсионные туры на 4 дня в Казани

Найдено 12 туров в категории «4-дневные туры» в Казани, цены от 8 779 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
2000018 000 за человека
Жемчужины Татарстана
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Жемчужины Татарстана
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 150 за человека
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа» на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 330 за человека
В Казань день за днем. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Казань день за днем. Тур на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 24 320 за человека
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Начало: Россия, Москва
11 июля в 10:00
15 авг в 10:00
от 38 210 за человека
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 16 580 за человека
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 18 220 за человека
Новогодняя сказка в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 16 130 за человека
Столица Татарстана - Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Столица Татарстана - Казань
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 8 779 за человека
Январские каникулы в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Январские каникулы в Казани
Начало: Республика Татарстан, Казань
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 15 570 за человека
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
24 080 за человека
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
31 480 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктор
    30 мая 2024
    В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
    Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
    Теперь если познавать страну, только с вами. Спасибо за всё.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
    Отправляли маму отдохнуть в Казань на выходные. Все было классно. Автобусы хорошие,комфортные Гид👍крутой,умничка,молодец Еда очень вкусная Гостиница чистая, уютная Спасибо большое Рекомендуем всем путешествовать с БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ
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  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
    Тур полностью оправдывает свое название)) нам было ооочень вкусно и интересно! Все понравилось: организация, гид, экскурсии, сопровождение. За вкусный подарок отдельное спасибо:)
  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    В Казань день за днем. Тур на 4 дня
    Умница
  • М
    Маргарита
    5 апреля 2024
    В Казань день за днем. Тур на 4 дня
    Все организовано достойно!
    Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!
  • О
    Оксана
    1 апреля 2024
    В Казань день за днем. Тур на 4 дня
    Хочу выразить благодарность организаторам тура "Добро пожаловать в Казань". Тур прошёл замечательно и интересно! Отдельно хотелось бы отметить моего экскурсовода в Казани
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    - Макарову Елену. Благодаря ей, её профессионализму в своём деле, знаниям, вниманию к каждому, сделал тур незабываемым! От начала до конца всё было безупречно. Подача автобуса, сопровождение, проходы в музеи, обеды, дополнительные экскурсии, развоз туристов по отелям после программы и конечно же интересные рассказы Елены. Всё это вместе взятое сделали тур на десятку из десяти. По окончании, могу точно и с уверенностью сказать, что буду рекомендовать и сама пользоваться туроператором "Большая Страна " Большое спасибо, всем принимавшим участие!!!

  • А
    Аня
    27 марта 2024
    Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
    Очень классный тур, интересный маршрут и очень много красивых мест вкусных блюд.
  • Л
    Лидия
    29 февраля 2024
    Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
    Мы путешествовали с внуком 12 лет. Гостиница Парк отель именно то, что нужно. Расположен в центре, в шаговой доступности улица
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    Баумана, Казанский Арбат, со всеми магазинами, сувенирами и кафе. До Кремля легко дойти пешком. Гостиница небольшая, на этаже всего 7 номеров, в номере всё есть, на этаже кулер с холодной и горячей водой. Гостиница 4-х этажная. Экскурсии интересные, понравилась гид Эмма. Программа "Гостеприимный дом Бая" с рассказом о традициях татарского народа и национальной едой очень понравилась. Нам можно сказать "повезло", мы были в несезон, с 23 по 26 февраля, очень холодно на улице, зато группа небольшая, перемещались в основном на микроавтобусе. В сезон используются большие автобусы на 50 человек. Очень удобно, что запустили аэроэкспресс в аэропорт с жд вокзала. Время в пути 28 минут, билет стоит 62 рубля. Мы рекомендуем данный тур для взрослых и детей, не пожалеете. С уважением, Гаврилова Л. И. и Егоров Юрий

  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Литературное путешествие в Казань
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «4-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
  2. Жемчужины Татарстана
  3. Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
  4. В Казань день за днем. Тур на 4 дня
  5. Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Какие места ещё посмотреть в Казани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Храм Всех Религий
  4. Башня Сююмбике
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Старо-татарская слобода
Сколько стоит тур в Казани в июне 2024
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