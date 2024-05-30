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Баумана, Казанский Арбат, со всеми магазинами, сувенирами и кафе. До Кремля легко дойти пешком. Гостиница небольшая, на этаже всего 7 номеров, в номере всё есть, на этаже кулер с холодной и горячей водой. Гостиница 4-х этажная. Экскурсии интересные, понравилась гид Эмма. Программа "Гостеприимный дом Бая" с рассказом о традициях татарского народа и национальной едой очень понравилась. Нам можно сказать "повезло", мы были в несезон, с 23 по 26 февраля, очень холодно на улице, зато группа небольшая, перемещались в основном на микроавтобусе. В сезон используются большие автобусы на 50 человек. Очень удобно, что запустили аэроэкспресс в аэропорт с жд вокзала. Время в пути 28 минут, билет стоит 62 рубля. Мы рекомендуем данный тур для взрослых и детей, не пожалеете. С уважением, Гаврилова Л. И. и Егоров Юрий