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Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
2000018 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Жемчужины Татарстана
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 150₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа» на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 330₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Казань день за днем. Тур на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 24 320₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Начало: Россия, Москва
11 июля в 10:00
15 авг в 10:00
от 38 210₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 16 580₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 18 220₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя сказка в Казани
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 16 130₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Столица Татарстана - Казань
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 8 779₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Январские каникулы в Казани
Начало: Республика Татарстан, Казань
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 15 570₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
24 080₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
31 480₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктор30 мая 2024Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!
- ЕЕлена29 мая 2024Теперь если познавать страну, только с вами. Спасибо за всё.
- ТТатьяна21 мая 2024Отправляли маму отдохнуть в Казань на выходные. Все было классно. Автобусы хорошие,комфортные Гид👍крутой,умничка,молодец Еда очень вкусная Гостиница чистая, уютная Спасибо большое Рекомендуем всем путешествовать с БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ
- ММайя21 мая 2024Тур полностью оправдывает свое название)) нам было ооочень вкусно и интересно! Все понравилось: организация, гид, экскурсии, сопровождение. За вкусный подарок отдельное спасибо:)
- ДДмитрий9 апреля 2024Умница
- ММаргарита5 апреля 2024Все организовано достойно!
- ООксана1 апреля 2024Хочу выразить благодарность организаторам тура "Добро пожаловать в Казань". Тур прошёл замечательно и интересно! Отдельно хотелось бы отметить моего экскурсовода в Казани
- ААня27 марта 2024Очень классный тур, интересный маршрут и очень много красивых мест вкусных блюд.
- ЛЛидия29 февраля 2024Мы путешествовали с внуком 12 лет. Гостиница Парк отель именно то, что нужно. Расположен в центре, в шаговой доступности улица
- ИИрина18 января 2024Литературное путешествие в КазаньТур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «4-дневные туры»
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