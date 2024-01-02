1 день

Прибытие, интерактивная программа, музей «Городская панорама»

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Индивидуальный трансфер: ж/д вокзал — гостиница (стоимость услуги — 1500 руб., приобретается заранее).

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

13:00-14:00 Выезд на экскурсионную программу.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Получение уточненных экскурсионных программ.

14:00 Обед в кафе или ресторане города. Интерактивная программа «Якын дуслар».

15:15 Экскурсия в музей «Городская Панорама». Мини-макеты городов, целые парки миниатюрных городов и государств существуют в разных странах мира. Казань не отстает… И, конечно, это не просто макеты, здесь можно увидеть, как Казань менялась на протяжении тысячелетия с момента возникновения и до сегодняшних дней с помощью интерактивных стендов, мультимедийных устройств и анимации.

17:00 Прибытие в гостиницу. Свободное время.

20:00 Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Казань зажигает огни» (цена экскурсии 1100 рублей с туриста, экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

Новогодняя праздничная Казань чудо как хороша. А вечерняя подсветка зданий, сияние новогодних елочек, разноцветье гирлянд и огни вечерней столицы создают иллюзию путешествия в сказку.

А еще мы поговорим о новогодних традициях, ритуалах и приметах. Приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночного города.