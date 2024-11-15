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Описание тура
Организационные детали
Если вам нужен 1-местный номер, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату и при наличии свободных номеров.
Проживание. 2-, 3-местное размещение в комфортабельных апартаментах или доме. Санузлы за пределами комнат. За доплату возможно 1-местное размещение (просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты).
Питание. Включены завтраки и дегустация сыра. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн (зависит от количества человек). Есть кондиционер.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Уровень сложности. Передвижение преимущественно на автомобиле. Автотур.
Программа тура по дням
Казань
Встречаемся утром на вокзале Казани. Рассаживаемся по машинам и отправляемся знакомиться с городом. Экскурсия на 3-4 часа.
Вы увидите как старинную часть, так и современную столицу Татарстана. Прогуляетесь по территории Казанского кремля, где находится мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, башня Сююмбике. Здесь же рядом — набережная и Дворец земледельцев. Также посетим Старо-Татарскую слободу, Храм всех религий и местный Арбат.
Ближе к вечеру заселимся в апартаменты или дом.
Йошкар-Ола
После завтрака отправимся в Йошкар-Олу — столицу Республики Марий Эл. Начнём с сердца города, где находится архитектурный комплекс из 12 апостолов. Каждые 3 часа на Патриаршей площади разворачивается целое представление с появлением Иисуса Христа, которое мы обязательно увидим. Далее прогуляемся по набережной Брюгге и рассмотрим дома, напоминающие европейские. Зайдём в Царевококшайский кремль, пройдёмся по главной пешеходной улице города, а в музее Йошкина кота посетим мастер-класс по приготовлению сыра с дегустацией. Напоследок потрём пузико коту и сфотографируемся с Лениным в кепке.
На ночь остановимся в апартаментах или доме в Йошкар-Оле.
Свияжск
Сегодня посетим село на острове — Свияжск. На своей маленькой территории оно хранит целый комплекс важнейших достопримечательностей, среди которых Богородице-Успенский мужской монастырь, Успенский собор 16 века, собор Богоматери Всех Скорбящих Радости. Рассмотрим старинные домики, где до сих пор живут люди. По сути — в музее под открытым небом. Здесь часто проводят фестивали, в которых с удовольствием принимают участие жители Свияжска.
На обратном пути в Казань заедем в Раифский монастырь, крупнейший действующий мужской монастырь Казанской епархии Русской православной церкви.
Тур завершится в центре Казани.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|56 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
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- Билеты на объекты по программе
- Мастер-класс по приготовлению сыра с дегустацией
Что не входит в цену
- Билеты до Казани и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - по запросу