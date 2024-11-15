Казань, Йошкар-Ола и Свияжск за выходные: автотур

Увидеть всё главное в Казани и появление Христа на Патриаршей площади, приготовить и отведать сыра
Всего за 3 дня посетим сразу 2 колоритные республики — Татарстан и Марий Эл. И даже заглянем на остров-село Свияжск, где в 16 веке по приказу Грозного была отстроена крепость.

А
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сейчас расположился музей под открытым небом со множеством значимых исторических и культурных достопримечательностей.

Увидим старинную и современную Казань: погуляем по территории кремля, заглянем на Старо-Татарскую слободу и местный Арбат.

В Йошкар-Оле посмотрим на представление на площади, во время которого появляется Иисус Христос, и научимся готовить сыр в музее Йошкина кота.

Казань, Йошкар-Ола и Свияжск за выходные: автотур
Казань, Йошкар-Ола и Свияжск за выходные: автотур
Казань, Йошкар-Ола и Свияжск за выходные: автотур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Если вам нужен 1-местный номер, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату и при наличии свободных номеров.

Проживание. 2-, 3-местное размещение в комфортабельных апартаментах или доме. Санузлы за пределами комнат. За доплату возможно 1-местное размещение (просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты).

Питание. Включены завтраки и дегустация сыра. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн (зависит от количества человек). Есть кондиционер.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Уровень сложности. Передвижение преимущественно на автомобиле. Автотур.

Программа тура по дням

1 день

Казань

Встречаемся утром на вокзале Казани. Рассаживаемся по машинам и отправляемся знакомиться с городом. Экскурсия на 3-4 часа.

Вы увидите как старинную часть, так и современную столицу Татарстана. Прогуляетесь по территории Казанского кремля, где находится мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, башня Сююмбике. Здесь же рядом — набережная и Дворец земледельцев. Также посетим Старо-Татарскую слободу, Храм всех религий и местный Арбат.

Ближе к вечеру заселимся в апартаменты или дом.

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2 день

Йошкар-Ола

После завтрака отправимся в Йошкар-Олу — столицу Республики Марий Эл. Начнём с сердца города, где находится архитектурный комплекс из 12 апостолов. Каждые 3 часа на Патриаршей площади разворачивается целое представление с появлением Иисуса Христа, которое мы обязательно увидим. Далее прогуляемся по набережной Брюгге и рассмотрим дома, напоминающие европейские. Зайдём в Царевококшайский кремль, пройдёмся по главной пешеходной улице города, а в музее Йошкина кота посетим мастер-класс по приготовлению сыра с дегустацией. Напоследок потрём пузико коту и сфотографируемся с Лениным в кепке.

На ночь остановимся в апартаментах или доме в Йошкар-Оле.

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3 день

Свияжск

Сегодня посетим село на острове — Свияжск. На своей маленькой территории оно хранит целый комплекс важнейших достопримечательностей, среди которых Богородице-Успенский мужской монастырь, Успенский собор 16 века, собор Богоматери Всех Скорбящих Радости. Рассмотрим старинные домики, где до сих пор живут люди. По сути — в музее под открытым небом. Здесь часто проводят фестивали, в которых с удовольствием принимают участие жители Свияжска.

На обратном пути в Казань заедем в Раифский монастырь, крупнейший действующий мужской монастырь Казанской епархии Русской православной церкви.

Тур завершится в центре Казани.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет56 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Билеты на объекты по программе
  • Мастер-класс по приготовлению сыра с дегустацией
Что не входит в цену
  • Билеты до Казани и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Казань, ж/д вокзал, утро
Завершение: Г. Казань, центр, после ужина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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