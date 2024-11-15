Если вам нужен 1-местный номер, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату и при наличии свободных номеров.

Проживание. 2-, 3-местное размещение в комфортабельных апартаментах или доме. Санузлы за пределами комнат. За доплату возможно 1-местное размещение (просьба уточнять наличие номеров и стоимость на конкретные даты).

Питание. Включены завтраки и дегустация сыра. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн (зависит от количества человек). Есть кондиционер.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Уровень сложности. Передвижение преимущественно на автомобиле. Автотур.