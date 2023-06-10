Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Авторский тур в Казани

Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов

5
1 отзыв
За 4 дня вы увидите все главные достопримечательности республики Татарстан и её столицы, в том числе 4 объекта ЮНЕСКО.

Узнаете об истории и традициях татарского народа, проникните в суть исламской религии и откроете для себя мир, в котором разные конфессии мирно соседствуют друг с другом.

На мастер-классах вы сможете поучиться готовить национальные блюда, ткать полотно и освоить гончарный круг. Будет возможность приобрести авторские и вкусные подарки, которые можно найти только здесь.
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Ближайшие даты:
13
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июн
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июн
17
июн
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июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Ещё до начала тура вы можете написать нам о своих предпочтениях или выбрать из предложенного списка те товары и мастер-классы, которые интересны именно вам. Во время тура вы увидите достопримечательности, обязательные к посещению и не только.

Перемещение по маршруту организовано на новой «Весте» с профессиональным экскурсионным сопровождением (автомобиль классом выше — по запросу).

Для посещения храмов требуется соответствующий дресс-код.

Участие возможно с детьми от 14 лет.

За 2 недели до начала тура можно обговорить другую дату и другое время начала экскурсий, если желаемые дни и часы будут свободны.

Проживание. Не включено в стоимость тура. Можем порекомендовать места по запросу.

Питание. Оплачивается дополнительно. Мы можем порекомендовать и забронировать места в лучших ресторанах и кафе (по запросу). В загородных поездках останавливаемся у проверенных общепитов, выбор и заказ вы делаете самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Музей-заповедник "Казанский Кремль", Старо-Татарская слобода, "Туган Авылым", мастер-классы, Казанский университет

Встречаемся и начинаем наше путешествие с прогулки по музею-заповеднику «Казанский Кремль». Крепость была построена в 9 веке как северный форпост Волжской Булгарии от набегов финно-угорских племён. Здесь сохранились памятники истории и архитектуры разных эпох и культур. Заглянем в мечеть Кул-Шариф, воссозданную в 2005 году в память о древней легендарной мечети, и посетим музей Исламской культуры. Узнаем историю основания Благовещенского собора и обретения всемирно известной Казанской иконы.

Затем отправляемся на экскурсию по Старо-Татарской слободе. Вы рассмотрите жилые купеческие дома и мечети, пройдёмся по национальному комплексу «Туган Авылым» — стилизованной деревеньке с бревенчатыми домиками, мельницей и прудом в центре Казани. Заглянем в лавки с товарами, которые можно найти только в Татарстане: посудой ручной работы с традиционными орнаментами и росписью, подобной той, что использовалась для оформления домашней утвари времён Булгарии; одеждой, кожаной обувью, дизайнерскими платками, трикотажем с авторским национальным принтом, украшениями ручной работы и аутентичными предметами интерьера. Желающие поучаствуют в мастер-классах и фотосессиях в национальных костюмах (по предварительному запросу).

Посетим территорию Казанского университета, где расположен один из объектов ЮНЕСКО — городская обсерватория. Вы услышите реальные удивительные истории и студенческие байки об университетской жизни.

После 15:00 — свободное время.

Музей-заповедник "Казанский Кремль", Старо-Татарская слобода, "Туган Авылым", мастер-классы, Казанский университетМузей-заповедник "Казанский Кремль", Старо-Татарская слобода, "Туган Авылым", мастер-классы, Казанский университетМузей-заповедник "Казанский Кремль", Старо-Татарская слобода, "Туган Авылым", мастер-классы, Казанский университетМузей-заповедник "Казанский Кремль", Старо-Татарская слобода, "Туган Авылым", мастер-классы, Казанский университетМузей-заповедник "Казанский Кремль", Старо-Татарская слобода, "Туган Авылым", мастер-классы, Казанский университет
2 день

Храм всех религий, Иннополис, этномузей татарской деревни, Свияжск

Утром побываем у Вселенского храма (Храм всех религий) — комплекса сооружений, объединяющего символики разных религий мира. Вы полюбуетесь экстерьером ещё строящегося комплекса. Если будет желание, заедем в загородную обсерваторию им. Энгельгардта, основанную в 1904 году, осмотрим её территорию и планетарий, где проводят экскурсии по научным экспонатам и демонстрируют фильмы на сферическом куполе.

Заглянем в Иннополис — один из трёх наукоградов России, где молодые учёные развивают высокие IT-технологии. Вы познакомитесь с бытом сельских татар средневекового периода в этнографической татарской деревне. На кулинарном мастер-классе приготовите национальное блюдо и попробуете его, запивая ароматным татарским чаем.

Посетим остров-град Свияжск и фермерский магазин с домашней продукцией, а напоследок вы сможете примерить на себя роль мастеров гончарного дела. Завершим экскурсию в Казани в 17:00 часов (+ 2 часа на посещение обсерватории).

Храм всех религий, Иннополис, этномузей татарской деревни, СвияжскХрам всех религий, Иннополис, этномузей татарской деревни, СвияжскХрам всех религий, Иннополис, этномузей татарской деревни, СвияжскХрам всех религий, Иннополис, этномузей татарской деревни, СвияжскХрам всех религий, Иннополис, этномузей татарской деревни, Свияжск
3 день

Ткацкое производство, древний город Болгар, верблюжья ферма

Утром, в 8:00, едем в посёлок Алексеевское на ткацкое производство, где до сих пор используют станки 19 века и создают ткани вручную. Вы узнаете историю развития ремесла, желающие смогут поучиться ткать полотно на мастер-классе. Здесь же можно приобрести платья, детскую одежду, домашний текстиль.

Продолжим путешествие до древней столицы Волжской Булгарии и первой столицы Золотой орды — Болгара. Артефакты 9 века, остатки архитектурных строений 13-14 века, самый большой печатный Коран в мире, Белая мечеть, напоминающая Тадж-Махал, и живописные просторы над разливом Волги — это далеко не всё, что вы увидите.

После побываем на верблюжьей ферме — эти животные были неотъемлемой частью быта жителей древнего Болгара. Переночуем в одной из гостиниц города.

Ткацкое производство, древний город Болгар, верблюжья фермаТкацкое производство, древний город Болгар, верблюжья фермаТкацкое производство, древний город Болгар, верблюжья фермаТкацкое производство, древний город Болгар, верблюжья фермаТкацкое производство, древний город Болгар, верблюжья фермаТкацкое производство, древний город Болгар, верблюжья фермаТкацкое производство, древний город Болгар, верблюжья фермаТкацкое производство, древний город Болгар, верблюжья ферма
4 день

Билярское городище, страусиная экоферма, дом-музей А.Е. Арбузова и А.М. Бутлерова, природный комплекс «Святой ключ»

В этот день побываем в Билярском городище, оставшемся от древнего мусульманского города, крупного средневекового поселения Волжской Булгарии 10 века. Вы увидите каменные основания мечети, минарета, дома феодала и древнее кладбище. Заедем на страусиную экоферму, где вы посмотрите на её длинноногих обитателей.

Затем посетим дом-музей А. Е. Арбузова, в котором родился известный химик. Строение перевезли сюда из деревни Арбузов-Баран, внутри которого вам расскажут о жизни русского учёного. Часть экспозиции посвящена другому химику — А. М. Бутлерову.

Завершим день прогулкой по архитектурно-культовому комплексу «Святой ключ» в северо-западной части Билярского комплекса, где у подножия горы расположен источник — место паломничества представителей разных конфессий, которые верят в целительную силу его воды. Рядом, на площадке для отдыха, можно искупаться в пруду и приготовить шашлык — мясо и аренда мангала в подарок гостям от организаторов тура. В 20:00 — прибытие в Казань.

Билярское городище, страусиная экоферма, дом-музей А.Е. Арбузова и А.М. Бутлерова, природный комплекс «Святой ключ»Билярское городище, страусиная экоферма, дом-музей А.Е. Арбузова и А.М. Бутлерова, природный комплекс «Святой ключ»Билярское городище, страусиная экоферма, дом-музей А.Е. Арбузова и А.М. Бутлерова, природный комплекс «Святой ключ»Билярское городище, страусиная экоферма, дом-музей А.Е. Арбузова и А.М. Бутлерова, природный комплекс «Святой ключ»Билярское городище, страусиная экоферма, дом-музей А.Е. Арбузова и А.М. Бутлерова, природный комплекс «Святой ключ»Билярское городище, страусиная экоферма, дом-музей А.Е. Арбузова и А.М. Бутлерова, природный комплекс «Святой ключ»Билярское городище, страусиная экоферма, дом-музей А.Е. Арбузова и А.М. Бутлерова, природный комплекс «Святой ключ»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе (пешеходные и на авто) по городу и за городом
  • Комфортный транспорт
  • Сопровождение во время шопинга
  • Трансфер в отель или в другое место по согласованию после экскурсий (в черте города)
  • Зонты и дождевики
  • Бронирование мест в кафе и ресторанах (по запросу)
  • Вода и вкусные сюрпризы
  • Парковка
  • Переправа через Волгу (в сезон навигации)
Что не входит в цену
  • Проезд до Казани и обратно
  • Трансфер от аэропорта до отеля
  • Транспорт премиального класса (доплата)
  • Входные билеты на исторические и музейные объекты - от 200 руб
  • Мастер-классы - от 650 руб
  • Питание
  • Проживание
  • Проведение тура возможно и для большего числа участников. При количестве участников свыше 4 человек, стоимость обсуждается и зависит от стоимости аренды транспорта. Возможно проведение тура для вашей группы на вашем транспорте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Национальный музей Республики Татарстан в 10:00
Завершение: Казань, 20:00. Точное место - по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
10 июня 2023
Экскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большое за сюрпризы:)
Экскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большоеЭкскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большоеЭкскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большоеЭкскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большое

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