За 4 дня вы увидите все главные достопримечательности республики Татарстан и её столицы, в том числе 4 объекта ЮНЕСКО. Узнаете об истории и традициях татарского народа, проникните в суть исламской религии и откроете для себя мир, в котором разные конфессии мирно соседствуют друг с другом. На мастер-классах вы сможете поучиться готовить национальные блюда, ткать полотно и освоить гончарный круг. Будет возможность приобрести авторские и вкусные подарки, которые можно найти только здесь.

Описание Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание

Организационные детали

Ещё до начала тура вы можете написать нам о своих предпочтениях или выбрать из предложенного списка те товары и мастер-классы, которые интересны именно вам. Во время тура вы увидите достопримечательности, обязательные к посещению и не только.

Перемещение по маршруту организовано на новой «Весте» с профессиональным экскурсионным сопровождением (автомобиль классом выше — по запросу).

Для посещения храмов требуется соответствующий дресс-код.

Участие возможно с детьми от 14 лет.

За 2 недели до начала тура можно обговорить другую дату и другое время начала экскурсий, если желаемые дни и часы будут свободны.