Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Узнаете об истории и традициях татарского народа, проникните в суть исламской религии и откроете для себя мир, в котором разные конфессии мирно соседствуют друг с другом.
На мастер-классах вы сможете поучиться готовить национальные блюда, ткать полотно и освоить гончарный круг. Будет возможность приобрести авторские и вкусные подарки, которые можно найти только здесь.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 000 ₽
Описание
Организационные детали
Ещё до начала тура вы можете написать нам о своих предпочтениях или выбрать из предложенного списка те товары и мастер-классы, которые интересны именно вам. Во время тура вы увидите достопримечательности, обязательные к посещению и не только.
Перемещение по маршруту организовано на новой «Весте» с профессиональным экскурсионным сопровождением (автомобиль классом выше — по запросу).
Для посещения храмов требуется соответствующий дресс-код.
Участие возможно с детьми от 14 лет.
За 2 недели до начала тура можно обговорить другую дату и другое время начала экскурсий, если желаемые дни и часы будут свободны.
Проживание. Не включено в стоимость тура. Можем порекомендовать места по запросу.
Питание. Оплачивается дополнительно. Мы можем порекомендовать и забронировать места в лучших ресторанах и кафе (по запросу). В загородных поездках останавливаемся у проверенных общепитов, выбор и заказ вы делаете самостоятельно.
Программа тура по дням
Музей-заповедник "Казанский Кремль", Старо-Татарская слобода, "Туган Авылым", мастер-классы, Казанский университет
Встречаемся и начинаем наше путешествие с прогулки по музею-заповеднику «Казанский Кремль». Крепость была построена в 9 веке как северный форпост Волжской Булгарии от набегов финно-угорских племён. Здесь сохранились памятники истории и архитектуры разных эпох и культур. Заглянем в мечеть Кул-Шариф, воссозданную в 2005 году в память о древней легендарной мечети, и посетим музей Исламской культуры. Узнаем историю основания Благовещенского собора и обретения всемирно известной Казанской иконы.
Затем отправляемся на экскурсию по Старо-Татарской слободе. Вы рассмотрите жилые купеческие дома и мечети, пройдёмся по национальному комплексу «Туган Авылым» — стилизованной деревеньке с бревенчатыми домиками, мельницей и прудом в центре Казани. Заглянем в лавки с товарами, которые можно найти только в Татарстане: посудой ручной работы с традиционными орнаментами и росписью, подобной той, что использовалась для оформления домашней утвари времён Булгарии; одеждой, кожаной обувью, дизайнерскими платками, трикотажем с авторским национальным принтом, украшениями ручной работы и аутентичными предметами интерьера. Желающие поучаствуют в мастер-классах и фотосессиях в национальных костюмах (по предварительному запросу).
Посетим территорию Казанского университета, где расположен один из объектов ЮНЕСКО — городская обсерватория. Вы услышите реальные удивительные истории и студенческие байки об университетской жизни.
После 15:00 — свободное время.
Храм всех религий, Иннополис, этномузей татарской деревни, Свияжск
Утром побываем у Вселенского храма (Храм всех религий) — комплекса сооружений, объединяющего символики разных религий мира. Вы полюбуетесь экстерьером ещё строящегося комплекса. Если будет желание, заедем в загородную обсерваторию им. Энгельгардта, основанную в 1904 году, осмотрим её территорию и планетарий, где проводят экскурсии по научным экспонатам и демонстрируют фильмы на сферическом куполе.
Заглянем в Иннополис — один из трёх наукоградов России, где молодые учёные развивают высокие IT-технологии. Вы познакомитесь с бытом сельских татар средневекового периода в этнографической татарской деревне. На кулинарном мастер-классе приготовите национальное блюдо и попробуете его, запивая ароматным татарским чаем.
Посетим остров-град Свияжск и фермерский магазин с домашней продукцией, а напоследок вы сможете примерить на себя роль мастеров гончарного дела. Завершим экскурсию в Казани в 17:00 часов (+ 2 часа на посещение обсерватории).
Ткацкое производство, древний город Болгар, верблюжья ферма
Утром, в 8:00, едем в посёлок Алексеевское на ткацкое производство, где до сих пор используют станки 19 века и создают ткани вручную. Вы узнаете историю развития ремесла, желающие смогут поучиться ткать полотно на мастер-классе. Здесь же можно приобрести платья, детскую одежду, домашний текстиль.
Продолжим путешествие до древней столицы Волжской Булгарии и первой столицы Золотой орды — Болгара. Артефакты 9 века, остатки архитектурных строений 13-14 века, самый большой печатный Коран в мире, Белая мечеть, напоминающая Тадж-Махал, и живописные просторы над разливом Волги — это далеко не всё, что вы увидите.
После побываем на верблюжьей ферме — эти животные были неотъемлемой частью быта жителей древнего Болгара. Переночуем в одной из гостиниц города.
Билярское городище, страусиная экоферма, дом-музей А.Е. Арбузова и А.М. Бутлерова, природный комплекс «Святой ключ»
В этот день побываем в Билярском городище, оставшемся от древнего мусульманского города, крупного средневекового поселения Волжской Булгарии 10 века. Вы увидите каменные основания мечети, минарета, дома феодала и древнее кладбище. Заедем на страусиную экоферму, где вы посмотрите на её длинноногих обитателей.
Затем посетим дом-музей А. Е. Арбузова, в котором родился известный химик. Строение перевезли сюда из деревни Арбузов-Баран, внутри которого вам расскажут о жизни русского учёного. Часть экспозиции посвящена другому химику — А. М. Бутлерову.
Завершим день прогулкой по архитектурно-культовому комплексу «Святой ключ» в северо-западной части Билярского комплекса, где у подножия горы расположен источник — место паломничества представителей разных конфессий, которые верят в целительную силу его воды. Рядом, на площадке для отдыха, можно искупаться в пруду и приготовить шашлык — мясо и аренда мангала в подарок гостям от организаторов тура. В 20:00 — прибытие в Казань.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе (пешеходные и на авто) по городу и за городом
- Комфортный транспорт
- Сопровождение во время шопинга
- Трансфер в отель или в другое место по согласованию после экскурсий (в черте города)
- Зонты и дождевики
- Бронирование мест в кафе и ресторанах (по запросу)
- Вода и вкусные сюрпризы
- Парковка
- Переправа через Волгу (в сезон навигации)
Что не входит в цену
- Проезд до Казани и обратно
- Трансфер от аэропорта до отеля
- Транспорт премиального класса (доплата)
- Входные билеты на исторические и музейные объекты - от 200 руб
- Мастер-классы - от 650 руб
- Питание
- Проживание
- Проведение тура возможно и для большего числа участников. При количестве участников свыше 4 человек, стоимость обсуждается и зависит от стоимости аренды транспорта. Возможно проведение тура для вашей группы на вашем транспорте