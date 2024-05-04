Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Вы пройдётесь по древним улочкам и современной части Казани, увидите футуристичное здание стадиона «Ак Барс Арена», принимавшего матчи Чемпионата мира по футболу, и прогуляетесь по территории старинного Кремля.
Попробуете чак-чак и щербет, оцените вкус традиционных блюд и посетите «Остров-град Свияжск», раскинувшийся на живописном холме в окружении трёх рек и украшенный колокольнями и куполами храмов.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий с сохранением их количества.
При опоздании туристов ко времени сбора группы, не предоставленные за время опоздания услуги не компенсируются. Время встречи и начала экскурсии может меняться.
Проживание. В гостинице «Кристалл» 3*, 2-местное размещение. Также, за доплату, возможно размещение в гостиницах «Европа» 4*, «Биляр Палас» 4*, «Гранд отель Казань» 4* и «Шаляпин» 4*. Заселение возможно не раньше 14:00, до этого времени можно сдать вещи в камеры хранения гостиниц. За доплату предоставляется и одноместное размещение.
Питание. Включен завтрак в отеле. Дополнительное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»
По прибытии в Казань вы самостоятельно заезжаете в гостиницу (размещение не раньше расчётного часа – 14:00). До этого времени возможна сдача вещей в камеру хранения гостиницы. В 13:30 отправимся на экскурсию по Казани, где современные здания соседствуют с мечетями и яркими купеческими домами.
В Старо-Татарской слободе вы посмотрите на старинные усадьбы богатых татарских купцов и мечети в стиле барокко 18-19 веков. Полюбуетесь живописной набережной озера Кабан и пройдётесь по старинным улицам дворянской Казани с университетским городком 19-го века и особняками аристократов. Прогуляемся по площади Свободы: вы увидите один из крупнейших театров оперы и балета в России, здание Дворянского собрания 19-го века и Дом правительства Татарстана. Посетим Богородицкий монастырь, построенный по распоряжению Ивана Грозного на месте, где ранее чудом была обретена икона Казанской Божьей матери и где хранится Ватиканский список святыни, подаренный Татарстану римским папой. Побываем и в современной части города. Здесь расположены самый необычный ЗАГС нашей страны в виде гигантской чаши и стадион «Ак Барс Арена», принимавший матчи Чемпионата мира по футболу.
В 16:00 отправимся знакомиться с уникальной архитектурой музея-заповедника «Казанский Кремль», воплотившей достижения русских и татарских мастеров. Вы пройдётесь по мостовым, где в своё время ходили Пётр I, Екатерина II и Александр Дюма. Увидите мечеть Кул-Шариф и златоглавый Благовещенский собор, знаменитую «падающую» башню Сююмбике, памятник Зодчим и мавзолей казанских ханов, средневековые стены и башни, возведённые лучшими мастерами Ивана Грозного.
В 18:00 — завершение экскурсии и свободное время.
Остров-град Свияжск
Сегодня с 09:00 до 14:00 вас ждёт экскурсия по «Острову-граду Свияжск», который, по легенде, послужил прообразом острова Буяна в сказке А. С. Пушкина. Раскинувшийся на живописном холме в окружении трёх рек и украшенный колокольнями и куполами древних храмов, город был собран по приказу Ивана Грозного всего за месяц и сыграл решающую роль в осаде Казани.
Вы увидите старейшую во всём Среднем Поволжье Троицкую церковь из сосновых брёвен, Успенский собор с росписями 16-го века, среди которых единственная в России прижизненная фреска царя Ивана Грозного и святой Христофор с лошадиной головой. Посмотрим на крупнейший местный собор в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость», построенный в стиле византийских храмов.
Мы прогуляемся по уютным улочкам с сохранившимся историческими зданиями и пройдёмся по Рождественской площади: полюбуемся красивым особняком купца Каменева и чарующим видом на Волгу со смотровой площадки. Окончание программы в центре города.
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Что включено
- Проживание в гостинице «Кристалл» 3
- Экскурсии по программе
- Завтрак в отеле
- Сопровождение лицензированным гидом
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты билеты до Казани и обратно
- Встреча в аэропорту
- Доплата за одноместное проживание - 2970 руб
- Проживание в других указанных гостиницах
- Трансферы вне программы
- Личные расходы
- Дополнительное питание и экскурсии