По прибытии в Казань вы самостоятельно заезжаете в гостиницу (размещение не раньше расчётного часа – 14:00). До этого времени возможна сдача вещей в камеру хранения гостиницы. В 13:30 отправимся на экскурсию по Казани, где современные здания соседствуют с мечетями и яркими купеческими домами.

В Старо-Татарской слободе вы посмотрите на старинные усадьбы богатых татарских купцов и мечети в стиле барокко 18-19 веков. Полюбуетесь живописной набережной озера Кабан и пройдётесь по старинным улицам дворянской Казани с университетским городком 19-го века и особняками аристократов. Прогуляемся по площади Свободы: вы увидите один из крупнейших театров оперы и балета в России, здание Дворянского собрания 19-го века и Дом правительства Татарстана. Посетим Богородицкий монастырь, построенный по распоряжению Ивана Грозного на месте, где ранее чудом была обретена икона Казанской Божьей матери и где хранится Ватиканский список святыни, подаренный Татарстану римским папой. Побываем и в современной части города. Здесь расположены самый необычный ЗАГС нашей страны в виде гигантской чаши и стадион «Ак Барс Арена», принимавший матчи Чемпионата мира по футболу.

В 16:00 отправимся знакомиться с уникальной архитектурой музея-заповедника «Казанский Кремль», воплотившей достижения русских и татарских мастеров. Вы пройдётесь по мостовым, где в своё время ходили Пётр I, Екатерина II и Александр Дюма. Увидите мечеть Кул-Шариф и златоглавый Благовещенский собор, знаменитую «падающую» башню Сююмбике, памятник Зодчим и мавзолей казанских ханов, средневековые стены и башни, возведённые лучшими мастерами Ивана Грозного.

В 18:00 — завершение экскурсии и свободное время.