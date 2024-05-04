В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Авторский тур в Казани

Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду

Приглашаем познакомиться с историей города, которому более 1000 лет и который соединил в себе культуру Запада и Востока, небоскрёбы 21-го века и мечети в стиле барокко.

Вы пройдётесь по древним улочкам и современной части Казани, увидите футуристичное здание стадиона «Ак Барс Арена», принимавшего матчи Чемпионата мира по футболу, и прогуляетесь по территории старинного Кремля.

Попробуете чак-чак и щербет, оцените вкус традиционных блюд и посетите «Остров-град Свияжск», раскинувшийся на живописном холме в окружении трёх рек и украшенный колокольнями и куполами храмов.
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Ближайшие даты:
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.
Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий с сохранением их количества.
При опоздании туристов ко времени сбора группы, не предоставленные за время опоздания услуги не компенсируются. Время встречи и начала экскурсии может меняться.

Проживание. В гостинице «Кристалл» 3*, 2-местное размещение. Также, за доплату, возможно размещение в гостиницах «Европа» 4*, «Биляр Палас» 4*, «Гранд отель Казань» 4* и «Шаляпин» 4*. Заселение возможно не раньше 14:00, до этого времени можно сдать вещи в камеры хранения гостиниц. За доплату предоставляется и одноместное размещение.

Питание. Включен завтрак в отеле. Дополнительное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»

По прибытии в Казань вы самостоятельно заезжаете в гостиницу (размещение не раньше расчётного часа – 14:00). До этого времени возможна сдача вещей в камеру хранения гостиницы. В 13:30 отправимся на экскурсию по Казани, где современные здания соседствуют с мечетями и яркими купеческими домами.

В Старо-Татарской слободе вы посмотрите на старинные усадьбы богатых татарских купцов и мечети в стиле барокко 18-19 веков. Полюбуетесь живописной набережной озера Кабан и пройдётесь по старинным улицам дворянской Казани с университетским городком 19-го века и особняками аристократов. Прогуляемся по площади Свободы: вы увидите один из крупнейших театров оперы и балета в России, здание Дворянского собрания 19-го века и Дом правительства Татарстана. Посетим Богородицкий монастырь, построенный по распоряжению Ивана Грозного на месте, где ранее чудом была обретена икона Казанской Божьей матери и где хранится Ватиканский список святыни, подаренный Татарстану римским папой. Побываем и в современной части города. Здесь расположены самый необычный ЗАГС нашей страны в виде гигантской чаши и стадион «Ак Барс Арена», принимавший матчи Чемпионата мира по футболу.

В 16:00 отправимся знакомиться с уникальной архитектурой музея-заповедника «Казанский Кремль», воплотившей достижения русских и татарских мастеров. Вы пройдётесь по мостовым, где в своё время ходили Пётр I, Екатерина II и Александр Дюма. Увидите мечеть Кул-Шариф и златоглавый Благовещенский собор, знаменитую «падающую» башню Сююмбике, памятник Зодчим и мавзолей казанских ханов, средневековые стены и башни, возведённые лучшими мастерами Ивана Грозного.

В 18:00 — завершение экскурсии и свободное время.

Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»Старо-Татарская слобода, Богородицкий монастырь, современная часть города и музей-заповедник «Казанский Кремль»
2 день

Остров-град Свияжск

Сегодня с 09:00 до 14:00 вас ждёт экскурсия по «Острову-граду Свияжск», который, по легенде, послужил прообразом острова Буяна в сказке А. С. Пушкина. Раскинувшийся на живописном холме в окружении трёх рек и украшенный колокольнями и куполами древних храмов, город был собран по приказу Ивана Грозного всего за месяц и сыграл решающую роль в осаде Казани.

Вы увидите старейшую во всём Среднем Поволжье Троицкую церковь из сосновых брёвен, Успенский собор с росписями 16-го века, среди которых единственная в России прижизненная фреска царя Ивана Грозного и святой Христофор с лошадиной головой. Посмотрим на крупнейший местный собор в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость», построенный в стиле византийских храмов.

Мы прогуляемся по уютным улочкам с сохранившимся историческими зданиями и пройдёмся по Рождественской площади: полюбуемся красивым особняком купца Каменева и чарующим видом на Волгу со смотровой площадки. Окончание программы в центре города.

Остров-град СвияжскОстров-град СвияжскОстров-град СвияжскОстров-град Свияжск

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице «Кристалл» 3
  • Экскурсии по программе
  • Завтрак в отеле
  • Сопровождение лицензированным гидом
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты билеты до Казани и обратно
  • Встреча в аэропорту
  • Доплата за одноместное проживание - 2970 руб
  • Проживание в других указанных гостиницах
  • Трансферы вне программы
  • Личные расходы
  • Дополнительное питание и экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, ж. - д. вокзал ("Казань пассажирская") - красное здание, центральный вход или ж. - д. вокзал (терминал 2 "Восстание") - центральный вход на вокзал, утром до 10:00 (точное время - по договорённости)
Завершение: Казань, центр города, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Казани

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