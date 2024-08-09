3 дня
Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях
Погулять по Казани днём и ночью, посетить монастырь и остров-град и выпить чаю с чак-чаком
Начало: Отель в Казани, 13.30
9 авг в 13:30
16 авг в 13:30
16 000₽ за человека
5 дней
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Начало: Аэропорт Казани, утро
11 сен в 12:00
2 окт в 12:00
65 000₽ за человека
5 дней
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд
Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня
23 сен в 13:00
21 апр в 13:00
34 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Раифский монастырь»
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