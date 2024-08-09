Туры в Раифский монастырь из Казани

Найдено 3 тура в категории «Раифский монастырь» в Казани, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях
Пешая
На автобусе
3 дня
Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях
Погулять по Казани днём и ночью, посетить монастырь и остров-град и выпить чаю с чак-чаком
Начало: Отель в Казани, 13.30
9 авг в 13:30
16 авг в 13:30
16 000 за человека
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
На машине
5 дней
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Начало: Аэропорт Казани, утро
11 сен в 12:00
2 окт в 12:00
65 000 за человека
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
На автобусе
На микроавтобусе
5 дней
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд
Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня
23 сен в 13:00
21 апр в 13:00
34 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Раифский монастырь»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях
  2. Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
  3. Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Башня Сююмбике
  4. Храм Всех Религий
  5. Старо-татарская слобода
  6. Озеро Кабан
  7. Благовещенский собор
  8. Раифский монастырь
  9. Кремль
  10. Улица Баумана
Сколько стоит тур в Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "Раифский монастырь" можно забронировать 3 тура от 16 000 до 65 000.
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