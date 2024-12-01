Татарстан, прекрасный и многогранный: Казань, Свияжск, Болгар и Раифа

Обойти кремль и мужской монастырь, съездить на остров-град и в столицу волжско-камских булгар
Отправляемся в мини-отпуск в колоритный и многоликий Татарстан, в котором уже не первый век тесно соприкасаются разные культуры и эпохи.

Путешествие начнётся в сердце республики: вы исследуете атмосферные улочки Казани днём
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и ночью, услышите легенды знаменитого кремля, полюбуетесь искусной архитектурой мечети Кул-Шариф, башни Сююмбике, национальной библиотеки и других зданий. Далее последует посещение христианских святынь.

Вы обойдёте обители Раифского монастыря, раскинувшегося на берегу живописного озера посреди леса, и остров-град Свияжск, над которым высятся колокольни и купола храмов и где до сих пор чувствуется дух старой Руси.

Также поездка включает визит в город волжско-камских булгар — Болгар, где сохранилось множество шедевров древнего зодчества.

Татарстан, прекрасный и многогранный: Казань, Свияжск, Болгар и Раифа
Татарстан, прекрасный и многогранный: Казань, Свияжск, Болгар и Раифа
Татарстан, прекрасный и многогранный: Казань, Свияжск, Болгар и Раифа
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Регина» 3*, 1-местное — за доплату. По запросу возможны организация тура без проживания, а также повышение уровня гостиницы (на выбор: 3* — «Парк Отель», «Татарстан», «IT-парк», «Кристалл», «Ногай»; 4* — «Биляр Палас», «Гранд отель Казань», «Европа», «Шаляпин Палас», Suleiman Palace).

*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru.

Питание. Включены 4 завтрака в отеле во 2-5 дни, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Вместительный экскурсионный автобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Казанью

По прибытии в Казань — самостоятельный трансфер и размещение в отеле. Затем отправимся кататься и гулять по городу. Мы совершим путешествие вглубь веков, осматривая улочки старого центра, где храмы соседствуют с мечетями, а особняки в европейском стиле раскинулись вблизи усадеб татарских купцов.

Вы увидите Старо-Татарскую слободу на берегах озера Кабан, где, по преданию, хранятся несметные сокровища Казанского ханства. Полюбуетесь убранством купеческих домов и старейшей в Казани мечети Марджани в стиле барокко. Узнаете, почему татары называли Екатерину II бабушкой-царицей.

Посетите европейскую часть города, где возвышаются роскошные особняки 18-20 веков, принадлежавшие представителям высшего общества. Осмотрите Казанский университет, связанный с именами Владимира Ленина и Николая Лобачевского. Узнаете, где зарабатывал на жизнь юный Максим Горький и какие локации упомянуты в произведениях Льва Толстого.

На нашем пути встретятся площадь Свободы, Театр оперы и балета, здание дворянского собрания, построенное по образцу итальянских дворцов эпохи Возрождения, и Дом правительства, возведённый в стиле сталинских высоток Москвы. Вы увидите Богородицкий монастырь и посетите Крестовоздвиженскую церковь, где хранятся ценнейшие христианские реликвии.

Далее отправимся в самое сердце города — Казанский кремль. Вы полюбуетесь мечетью Кул-Шариф, Благовещенским собором, увидите Президентский дворец и мавзолей казанских ханов, осмотрите падающую башню Сююмбике, средневековые стены и шпили, подниметесь на смотровую площадку с панорамой города.

Продолжим променад, гуляя по казанскому Арбату — улице Баумана. Пеший маршрут включит Богоявленскую церковь, в которой крестили Фёдора Шаляпина, старейшую городскую аптеку, бронзовую копию кареты Екатерины II, на которой путешествовала императрица, памятник коту и многие другие достопримечательности.

Перейдём на улицу Кремлёвскую, по архитектуре похожую на Невский проспект Санкт-Петербурга. Вы осмотрите здание Гостиного двора, построенного на месте караван-сарая, Петропавловский собор, возведённый к приезду Петра I, и ещё множество знаковых локаций.

Знакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с КазаньюЗнакомство с Казанью
2 день

Экскурсия по Раифскому монастырю, прогулка по ночной Казани

Утром после завтрака поедем за город. Мы отправимся в Раифский Богородицкий мужской монастырь, крупнейший в окрестностях Казани. Он раскинулся в лесной чаще на берегу живописного озера и похож на сказочный городок с колокольнями, башнями, каменными стенами.

Экскурсия включает Грузинский собор, в стенах которого хранится главная святыня этих мест — чудотворный список Грузинской иконы Божией Матери. Также вы увидите Троицкий собор с потрясающей акустикой, Софийскую церковь, надвратную колокольню храма Михаила Архангела, часовню с источником святой воды. И узнаете, почему в Раифском озере никогда не квакают лягушки.

По возвращении в Казань — свободное время. Вечером отправимся гулять по освещённому фонарями и луной городу. С наступлением темноты древняя татарская столица предстаёт в новом свете: в мерцающей россыпи огоньков вы осмотрите Старо-Татарскую слободу, Театр кукол, Дворец земледельцев, Кремлёвскую набережную и другие точки.

Экскурсия по Раифскому монастырю, прогулка по ночной КазаниЭкскурсия по Раифскому монастырю, прогулка по ночной КазаниЭкскурсия по Раифскому монастырю, прогулка по ночной КазаниЭкскурсия по Раифскому монастырю, прогулка по ночной КазаниЭкскурсия по Раифскому монастырю, прогулка по ночной КазаниЭкскурсия по Раифскому монастырю, прогулка по ночной КазаниЭкскурсия по Раифскому монастырю, прогулка по ночной Казани
3 день

Поездка в Свияжск

Позавтракаем и поедем в ещё один удивительный уголок Татарстана — на остров-град Свияжск. Раскинувшийся в живописном месте в окружении трёх рек, украшенный колокольнями и куполами древних храмов, этот городок с богатой историей завораживает и очаровывает.

Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам, где до сих пор царит дух старого города, и Рождественской площади с купеческим особняком и видом на Волгу. Увидите старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь и крупнейший в Свияжске собор Богоматери Всех Скорбящих Радость. Осмотрите росписи Успенского собора, среди которых есть единственная в России прижизненная фреска Ивана Грозного.

Во второй половине дня вернёмся в Казань. Далее — самостоятельный отдых.

Поездка в СвияжскПоездка в СвияжскПоездка в СвияжскПоездка в СвияжскПоездка в СвияжскПоездка в Свияжск
4 день

Первая встреча с Болгаром

После завтрака снова отправимся за пределы Казани. Сегодня вы познакомитесь со столицей волжско-камских булгар — Болгаром. Вы увидите множество шедевров древнего зодчества: Музей Корана, Соборную мечеть, сохранившиеся и восстановленные средневековые минареты, усыпальницы знатных людей и миссионеров, ханский дворец, палаты и бани. В Казань вернёмся вечером.

Первая встреча с БолгаромПервая встреча с БолгаромПервая встреча с БолгаромПервая встреча с БолгаромПервая встреча с Болгаром
5 день

Визит в библиотеку

До полудня — освобождение номеров. Багаж можно будет оставить в камере хранения отеля.

Затем полюбуемся выдающейся архитектурой здания национальной библиотеки. Её помещения выполнены в разных стилях: лестница с резными драконами — в восточном, парадный зал — ампире, столовая — готическом, зелёная гостиная — рококо, бывшая курительная — мавританском, а зимний сад оформлен как грот из песчаника с растениями в расселинах. Все стены богато украшены лепниной, витражами, панно, литыми и высеченными горельефами, полы инкрустированы разными видами мрамора и даже дверные ручки уникальны и похожи на произведения искусства.

По завершении экскурсии мы попрощаемся. На этом наше небольшое приключение в Татарстане окончено.

Визит в библиотекуВизит в библиотекуВизит в библиотекуВизит в библиотеку

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение27 800 ₽
1-местное размещение33 400 ₽
Без проживания19 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Казань и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Питание вне программы (обеды и ужины)
  • Доплата за 1-местное размещение - 5600 ₽
  • Стоимость тура без проживания составляет 19 200 ₽. Стоимость тура при повышении уровня отеля - от 29 000 ₽ до 40 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Казани, 13:30
Завершение: Центр Казани, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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