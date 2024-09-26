2 день

Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя»

Завтрак в гостинице.

12:00 Обзорная экскурсия “Казань тысячелетняя” по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет Вам Казань со всех сторон.

Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешенном ритме столицы.

Ознакомитесь со спортивными объектами, построенными к Универсиаде – 2013 (панорамный показ).

Вы побываете:

в Старо-Татарской слободе , расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов и мечети XVIII в.;

, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов и мечети XVIII в.; на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери);

на Площади Свободы – административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. М. Джалиля, концертный зал им. С. Сайдашева, кабинет министров РТ;

– административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. М. Джалиля, концертный зал им. С. Сайдашева, кабинет министров РТ; на Дворцовой площади у Дворца Земледельцев и увидите новую набережную.

Экскурсия по Университетскому городку одного из старейших ВУЗов России (1804 г.), архитектурный ансамбль которого является историко-культурным памятником нашей страны.

Обед в кафе/ресторанах города (с элементами национальной кухни).

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Экскурсии за дополнительную плату: пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице Баумана).

История центральной торговой улицы Казани длится много веков, за которые она не раз меняла свое название.

Во времена Казанских ханов её называли Ногайской дорогой, а когда войска Ивана Грозного штурмовали Казанский Кремль, взрывая его стены, улицу переименовали в Проломную, на несколько столетий оставив память об этом событии.

Здесь собрано множество памятников архитектуры и каждое здание имеет свою удивительную историю!

Вы обязательно увидите: площадь Габдуллы Тукая и колокольню церкви Богоявления; здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны 1918г. хранился золотой запас Царской России; Собор Петра и Павла с 7-ми ярусным иконостасом, по праву являющийся самым ярким образцом русского барокко Петровской эпохи во всей России; точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих самобытность казанской земли.

20:00-21:00 Обзорная экскурсия «Огни ночной Казани» (за дополнительную плату, гарантированно от 2 человек).

Вы увидите Казань в совершенно другом свете – как сказочный мираж, осыпанный мириадами звезд, переливается город!

Многоуровневые подсветки главных достопримечательностей города соперничают в изысканности с ослепительными огнями фешенебельных новостроек и развлекательных центров.

Этот спор примиряет разделяющая их Казанка, отражающая в своих водах блеск и великолепие двух берегов.

Ночная Казань – поистине поражающее зрелище, увидеть которое должен каждый гость татарской столицы!

Главной изюминкой вечернего путешествия станет посещение ультрасовременного колеса обозрения «Вокруг света», одного из самых высоких в России (65 метров) (за дополнительную плату).