Вас ждет обзорная экскурсия с посещением Казанского Кремля, посещение Раифского монастыря и мастер-класс."Секреты татарской кухни".
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Программа тура по дням
Прибытие в Казань. Казанский кремль. «Чаепитие по-татарски»
Рекомендуемые поезда с отправлением из Москвы:
- Поезд №096 отправлением в 19:08 с Казанского вокзала, прибытием в Казань-2 (Восстание) в 07:48.
- Поезд №148 отправлением в 19:16 с Казанского вокзала, прибытием в Казань-1 (Пасс.) в 07:50.
- Поезд №002 «Премиум» отправление в пятницу в 20:40 с Казанского вокзала, прибытие в Казань-1 (Пасс.) в 08:00.
- Поезд №024 отправлением 23:12 с Казанского вокзала, прибытием в Казань-1 (Пасс) в 11:01
Прибытие в Казань.
Встреча на ж/д вокзале с гидом:
- 08:00/09:25/11:18 — Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы»;
- 08:00 — Казань-2 (ст. Восстание) в центральном зале.
Трансфер в гостиницу.
Сдача вещей в камеру хранения отеля или раннее размещение за дополнительную оплату.
При раннем заезде пешеходная экскурсия «Старая татарская Казань» (за доп. плату).
12:00 Встреча с гидом.
Экскурсия в один из музеев г. Казани.
Обед в кафе/ресторанах города (с элементами национальной кухни).
Экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории!
Возникший как Булгарская крепость в 12 веке, наравне со своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных, археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города.
На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, вы увидите:
- Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
- Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;
- Парадную Резиденцию Президента и падающую Башню Сююмбике.
Интерактивная программа «Чаепитие по-татарски».
В одном из малых музеев города раскроет секреты чайной церемонии, которой славится татарский народ!
При наборе группы от 9 человек дополнительно проводится интерактивная программа «Димле – сватовство по-татарски», в которой туристы своими глазами увидят старинный народный обряд.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Обзорная экскурсия «Казань тысячелетняя»
Завтрак в гостинице.
12:00 Обзорная экскурсия “Казань тысячелетняя” по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет Вам Казань со всех сторон.
Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешенном ритме столицы.
Ознакомитесь со спортивными объектами, построенными к Универсиаде – 2013 (панорамный показ).
Вы побываете:
- в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов и мечети XVIII в.;
- на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери);
- на Площади Свободы – административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. М. Джалиля, концертный зал им. С. Сайдашева, кабинет министров РТ;
- на Дворцовой площади у Дворца Земледельцев и увидите новую набережную.
Экскурсия по Университетскому городку одного из старейших ВУЗов России (1804 г.), архитектурный ансамбль которого является историко-культурным памятником нашей страны.
Обед в кафе/ресторанах города (с элементами национальной кухни).
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсии за дополнительную плату: пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице Баумана).
История центральной торговой улицы Казани длится много веков, за которые она не раз меняла свое название.
Во времена Казанских ханов её называли Ногайской дорогой, а когда войска Ивана Грозного штурмовали Казанский Кремль, взрывая его стены, улицу переименовали в Проломную, на несколько столетий оставив память об этом событии.
Здесь собрано множество памятников архитектуры и каждое здание имеет свою удивительную историю!
Вы обязательно увидите: площадь Габдуллы Тукая и колокольню церкви Богоявления; здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны 1918г. хранился золотой запас Царской России; Собор Петра и Павла с 7-ми ярусным иконостасом, по праву являющийся самым ярким образцом русского барокко Петровской эпохи во всей России; точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих самобытность казанской земли.
20:00-21:00 Обзорная экскурсия «Огни ночной Казани» (за дополнительную плату, гарантированно от 2 человек).
Вы увидите Казань в совершенно другом свете – как сказочный мираж, осыпанный мириадами звезд, переливается город!
Многоуровневые подсветки главных достопримечательностей города соперничают в изысканности с ослепительными огнями фешенебельных новостроек и развлекательных центров.
Этот спор примиряет разделяющая их Казанка, отражающая в своих водах блеск и великолепие двух берегов.
Ночная Казань – поистине поражающее зрелище, увидеть которое должен каждый гость татарской столицы!
Главной изюминкой вечернего путешествия станет посещение ультрасовременного колеса обозрения «Вокруг света», одного из самых высоких в России (65 метров) (за дополнительную плату).
Автобусная экскурсия на Остров-Град Свияжск. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Автобусная экскурсия на Остров-Град Свияжск.
“Остров на море лежит, град на острове стоит” — словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город!
Фантастическую историю возникновения города Свияжска вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.
Во время экскурсии вы увидите:
- единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана Грозного (1551 год);
- Никольскую церковь 1556 года постройки;
- Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с лошадиной головой;
- Величественный Сбор Богоматери «Всех скорбящих Радости».
Экскурсия за дополнительную плату: автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь.
В 1613 году в глухом заповедном лесу, на берегу Сумского озера поселился инок Филарет, ища уединения и тишины для благодатной молитвы.
Коренные жители черемисы испокон веков считали это место священным и приходили сюда приносить жертвы своим языческим богам.
Но сила молитвы монаха-отшельника превратила эти места в оплот православной веры, которая наполняет своей благодатью каждый камень монастыря и по сей день!
Во время экскурсии Вы увидите:
Грузинский собор, где хранится Чудотворная Грузинская икона Божией матери;
Троицкий собор;
Софийскую церковь—самую маленькую в Казанской епархии, в храмовой части которой могут поместиться только 7 человек (внешний осмотр);
церковь в честь Преподобных отцов в Синае и Раифе убиенных (внешний осмотр);
увидите работы известного скульптора В. Н. Савельева, который является послушником монастыря.
Возвращение в Казань.
Внешний осмотр «Храма всех религий» (с трассы).
Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни».
Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику приготовления национальных блюд и научит вас готовить их дома.
Освобождение номеров.
Вещи в автобус.
17:00 Трансфер на ж/д вокзалы.
Рекомендуемые поезда с отправлением из Москвы:
- поезд №023 отправлением в 18:11 с вокзала Казань-1, прибытием в Москву в 06:20.
- поезд №001 отправлением в 20:00 с вокзала Казань-1, прибытием в Москву в 07:10.
- поезд №025 «Итамас» отправлением 21:51 с вокзала Казань-2, прибытием в Москву 09:30.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Размещение в гостиницах согласно выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиницы
|Категория номеров
|Взрослые
|Дети до 11 лет на доп. месте
|Доп. место
|Доплата за 1-но местн. станд. разм.
|Выходные
|Праздники
|Выходные
|Праздники
|«Шаляпин Палас Отель» 4*
|2-м. станд.
|28 250
|29 540
|20 330
|20 650
|7 910
|9 210
|1-м. станд.
|36 160
|38 750
|-
|-
|-
|-
|«Сулейман» 4*
|2-м. станд.
|23 610
|25 170
|21 300
|21 460
|5 380
|6 470
|1-м. станд.
|28 990
|31 640
|-
|-
|-
|-
|«Джузеппе» 4*
|2-м. станд.
|25 820
|27 600
|20 000
|20 160
|5 980
|7 920
|1-м. станд.
|32 930
|35 520
|-
|-
|-
|-
|«Гранд Отель Казань» 4*
|2-м. станд.
|26 310
|27 600
|20 330
|20 650
|5 980
|7 270
|1-м. станд.
|32 290
|34 870
|-
|-
|-
|-
|«Биляр Палас Отель» 4*
|2-м. станд.
|22 750
|24 690
|19 360
|19 520
|7 270
|6 950
|1-м. станд.
|30 020
|31 640
|-
|-
|-
|-
|«Давыдов» 3*
|2-м. станд.
|23 560
|25 170
|18 710
|18 710
|6 460
|8 090
|1-м. станд.
|30 020
|33 260
|-
|-
|-
|-
|«Ибис» 3*
|2-м. станд.
|23 240
|24 690
|18 230
|18 230
|5 810
|6 630
|1-м. станд.
|29 050
|31 320
|-
|-
|-
|-
|«Парк Отель» 3*
|2-м. станд.
|22 910
|24 370
|-
|-
|7 440
|8 890
|1-м. станд.
|30 350
|33 260
|-
|-
|-
|-
|«Татарстан» 3*
|2-м. станд.
|19 970
|20 990
|17 260
|17 420
|3 200
|4 220
|1-м. станд.
|23 170
|25 210
|-
|-
|-
|-
|Без размещения
|13 680
*Праздничные даты: 24.02.2024 / 09.03.2024 / 29.04.2024 / 04.05.2024 / 10.05.2024.
Подселение в купе смешанное (не отдельно женские и мужские).
Варианты проживания
Отель «Шаляпин Палас» 4
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
В номере: шкаф для одежды, кресло-кровать, плазменный телевизор, мини-бар, телефон, тумбочки с бра, напольный торшер, трюмо, пуф, комод, чайник, кондиционер, рабочая зона, Wi-Fi, кодовый сейф. Ванная комната с душевой кабиной, есть туалетные принадлежности, фен, полотенца, тапочки.
Отель «Сулейман Палас» 4
Отель Сулейман Палас – четырехзвёздочный гостиничный комплекс в центре Казани. В фонде отеля представлены стильные стандартные номера и номера-студио. По утрам накрывается бесплатный завтрак «шведский стол». В собственной ванной комнате установлена ванна.
Оснащение номера: спутниковое телевидение, интернет, телефон, кондиционер, шкаф для одежды, письменный стол, сейф, мини-бар, чайная станция.
Отель «Гранд Казань» 4
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание. К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
В номере: вешалка, комод, обувная полочка, кондиционер, двуспальная или две отдельные кровати, плазменный телевизор, тумбы, ночники, электронный сейф, трюмо, рабочая зона, зеркало, пуф, телефон, кресло, вещевой шкаф, кофейный столик. Санузел с душевой кабинкой, косметическими средствами, тапочками, феном и полотенцами.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро.
В номере: Одна большая или две односпальные кровати, шкаф для одежды, стол с письменными принадлежностями, кресло и стул, кофейный столик, телефон, телевизор, холодильник, сейф, гладильная станция с утюгом, центральная система климат – контроля, Wi-Fi.
В ванной комнате: душевая кабина, банные полотенца, халат и тапочки, косметические средства, фен, раковина, санузел.
Отель «Давыдов» 3
«Давыдов» – современный гостиничный комплекс, удобно расположен в самом сердце 1000 летней Казани, в зоне туристической и деловой активности в окружении знаменитых историко-культурных достопримечательностей.
Номера площадью 18 кв. м оснащены: двухспальной кроватью или двумя односпальными, стол, стул, шкаф, 2 прикроватные тумбочки, кабельное ТВ,телефон, Бесплатный Wi-Fi, сейф, кондиционер. В ванной комнате туалет, душевая кабина, фен, туалетные принадлежности.
Гостиница «Ибис Казань» 3
Отель «Ibis Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В номере: двуспальная кровать/2 односпальные кровати, рабочий стол, кондиционер, кофемашина, минеральная вода, мини-холодильник, телефон, Wi-Fi, телевизор. В ванной комнате: ванна/душ, фен, полотенца, туалетные принадлежности.
Гостиница «Отель Парк» 3
Отель «Парк» с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Казани, в 400 метрах от храма Воздвижения Святого Креста. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей письменный стол, сейф и собственная ванная комната с душем. Во всех номерах отеля Park предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Татарстан» 3
Гостиничный комплекс "Татарстан" находится в историческом и культурном центре г. Казань. Из окон открывается великолепный вид на одну из центральных улиц Казани - пешеходную улицу Баумана -"Казанский Арбат".
Номерной фонд Гостиничного комплекса "Татарстан" составляет 336 мест. К услугам клиентов предлагаются благоустроенные одноместные и двухместные номера. В номере располагается 1 санузел (с душевой кабиной). Проведён евроремонт. Номер оснащен телевизором, холодильником, телефоном, феном и сейфом. В стоимость проживания входит охраняемая парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер ж/д вокзал - гостиница - ж/д вокзал
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Проживание в гостиницах выбранной категории, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Ж/д проезд Москва - Казань - Москва
- Проживание при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе
- Индивидуальный трансфер «ж/д вокзал - гостиница»: 1 200 руб. за машину (в дневное время) 1 400 руб. за машину (с 19:00 - 08:00)
- Индивидуальный трансфер «аэропорт - гостиница»: 1 800 руб. за машину (в дневное время) 2 000 руб. за машину (с 19:00 - 08:00)
- Посещение музеев, не входящих в программу тура
- Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» - 500 руб. /чел
- Вечерняя обзорная экскурсия "Огни ночного города" - 1 100 руб. /чел. + по желанию посещение колеса обозрения "Вокруг света" - 400 руб. /чел
- Экскурсия в Раифский монастырь - 900 руб. /чел
- Экскурсия «Старая татарская Казань» - 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Может ли измениться программа тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.