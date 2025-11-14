мая
Программа тура по дням
Мультимедийный музей «Городская панорама», Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф
14:00 Сбор группы в г. Казани, в холле гостиницы, где проживает группа.
В Казани есть железнодорожный вокзал и аэропорт. Работает Яндекс-такси, поэтому к гостинице легко добраться.
Казань – очень красивый и современный город!
Свое знакомство со столицей Татарстана начнем с совершенно нового музея «Городская панорама».
Не только думайте, что это очередной, обычный музей. «Городская панорама» – это интерактивный, живой музей, который расскажет нам всё об истории Казани! Здесь 4 этажа, тысячи экспонатов.
В музее нас ждут:
- 3D макеты Казани;
- капсулы виртуальной реальности;
- полет над Казанью на виртуальном квадрокоптере;
- мультимедийный зал Старо-татарской слободы.
Такая экскурсия точно запомнится!
После музея отправимся в самое сердце Казани – белокаменный Кремль.
Казанский кремль – не только официальная резиденция Президента. Это еще и место, где сконцентрировано много достопримечательностей.
Вместе с вами увидим падающую башню Сююмбике, полюбуемся панорамой в мае на реку Волга и замиранием сердца посмотрим на изюминку Кремля – восхитительную мечеть Кул-Шариф. Еще узнаем историю о том, как город взял Иван Грозный и что по легенде под Кремлем есть самый настоящий подземный ход.
И, конечно, познакомимся с Зилантом – это местный дракон и очень харизматичный символ Казани.
Активная часть тура: экскурсии около 5 часов.
Храм всех религий. Иннополис. Остров-град Свияжск
Храм всех религий.
Не так что часто можно увидеть святые места, посвященные множеству религий. Казань может похвастаться таким уникальным храмом.
Мимо него просто невозможно проехать. Внимание сразу же привлекают желтые, синие, зеленые купола самой разной формы и разноцветная мозаика.
Храм всех религий создан как музей и по задумке создателя объединяет в себе православие, ислам, католицизм, иудаизм и еще ряд религий.
Иннополис.
Это сверхсовременный город будущего, который появился на картах лишь в 2014 г. Его слоган звучит как «Город твоих идей!».
Население Иннополиса состоит почти полностью из IT-специалистов. Главное здание здесь – университет, в котором учатся студенты и создают роботов.
Именно сюда будущее приходит гораздо раньше, чем в другие города России.
По улицам Иннополиса гуляют роверы – это роботы-доставщики, которые несут еду из магазинов или посылки с почты. А еще Иннополис стал первым городом в России, где жители могут пользоваться беспилотными такси для поездок.
Остров-град Свияжск.
Свияжск – это крепость, расположенная на острове, этакий остров Буян из сказки Пушкина.
По легенде, этот остров очень приглянулся Ивану Грозному, когда он в 1551 году возвращался в Москву после безуспешного штурма Казани. И задумал он тогда, что хочет построить здесь крепость.
Но как же это сделать, если вокруг стоят враги? И появилось интересное решение: построить крепость недалеко, под Угличем, а затем ее разобрать, сплавить по Волге и собрать в Свияжске. Сказано – сделано!
Сейчас на остров Свияжск каждый день приезжают туристы, чтобы насладиться панорамными видами на Волгу, погулять по старинным улочкам крепости и выпить медовухи.
Активная часть тура: экскурсии около 6-7 часов.
Город Болгар
Город Болгар расположен на берегах реки Волги.
Его уникальные архитектурные объекты расскажут нам об исчезнувших государствах – Волжской Булгарии и Золотой Орды.
Соборная мечеть, Белая и Черная палата, Северный мавзолей – некоторые объекты городища дошли до наших дней, некоторые частично разрушены.
Здесь же находится Памятный знак — огромное восьмигранное здание с круглым медным куполом и мусульманским полумесяцем на вершине.
В его главном зале, на специальном пьедестале, установлен самый большой в мире печатный Коран. Он создан из платины, сусального золота и инкрустирован драгоценными камнями. Вес Корана – 800 килограмм.
Белая мечеть.
Невозможно описать словами то ощущение, когда среди российских лесов и полей перед тобой вдруг вырастает Белая мечеть. Роскошь и великолепие, белоснежное сияние и блеск – с первых секунд эта мечеть заставляет туристов восхищаться своей красотой.
Белую мечеть называют ещё российским Тадж-Махалом. Она построена из итальянского мрамора кремового цвета.
Днем мрамор отражает солнечный свет и сияет белизной, а в лучах уходящего майского солнца стены окрашиваются в закатные тона и будто бы излучают теплый свет.
Активная часть тура: экскурсии около 9-10 часов.
Парки Казани. Экскурсия в библиотеку
Парки – сокровища Казани!
В городе очень много зеленых зон, скверов, парков, которые особенно прекрасны в мае. Мы обязательно погуляем по ним, чтобы еще больше проникнуться атмосферой этого города.
Библиотека Республики Татарстан.
В Казани все ультрасовременное, в том числе и библиотека. Здесь хранится более 2 миллионов книг, находятся десятки читальных залов c панорамными окнами и зоны для выставок.
На входе в библиотеку сразу привлекает внимание инсталляция из 287 букв из татарского алфавита. Буквы движутся, вращаются, принимают разные формы.
И теперь турист может смотреть бесконечно на 4 вещи: огонь, воду, чужую работу и как двигаются буквы этой инсталляции, складываясь в слово «знание».
Активная часть тура: экскурсии около 5 часов.
Голубые озёра. Ночная Казань
Голубые озёра.
Прикоснемся к природе Казани. Отправляемся за город, чтобы увидеть голубые озера в мае.
Эти водоемы впечатляют своим потрясающим цветом: под солнечными лучами он меняется от изумрудного до голубого. Озера питаются только подземными водами и не замерзают даже зимой.
Во время экскурсии увидим:
- лазурный водоём;
- небольшой водопад;
- Малое Голубое озеро. Самый любимый водоем туристов;
- Большое Голубое озеро. В некоторых местах глубина достигает 18-20 м. Здесь есть две карстовые воронки – Большая и Малая Пучина. Поэтому дайверы – очень частые гости в этих местах.
Ночная Казань.
Тур в Казань невозможно представить без этой экскурсии! Майская Казань прекрасна днем и великолепна ночью, когда ее храмы, мечети, театры надеваются свой вечерний наряд.
Мы с удовольствием совершим автобусно-пешеходную экскурсию по самым главным достопримечательностям города. В вечерней подсветке увидите Кремль, театр кукол, набережную, знаменитый ЗАГС в виде чаши, возле которого живут крылатые, мифические существа.
Активная часть тура: экскурсии около 6-7 часов.
Музей чак-чака, мастер-класс по каллиграфии
Какой самый вкусный музей Казани? Конечно же, музей чак-чака!
Чак-чак – это любимая восточная сладость жителей города. Здесь настолько любят чак-чак, что даже создали музей в его честь!
Во время экскурсии на майские праздники узнаете, как готовится это удивительное лакомство, сколько существует его видов. И, конечно, попробуете самый-самый вкусный казанский чак-чак.
Мастер-класс по каллиграфии.
Мы очень любим Казань, в том числе за самые необычные музеи и мастер-классы, которые здесь проводятся.
В этот день посетим мастер-класс по каллиграфии. Но пока не расскажем, что именно будем рисовать.
Активная часть тура: экскурсии около 4 часов.
Завершение программы в 15:00-16:00 в центральной части города.
Обратные билеты следует приобретать на поезда/самолеты, которые отправляются после 18:00.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице «Берисон Камала»: двух-, трёхместные номера, удобства в номере.
Стоимость тура на 1 человека: 69 800 руб.
Варианты проживания
Отель «Берисон Камала» Казань
Отель «Берисон Камала» находится в Казани, на одной из главных улиц города и вблизи основных достопримечательностей.
В комфортабельных категориях есть все необходимое для проживания и отдыха, а именно система кондиционирования, плазменный телевизор, собственная ванная комната с душем. Отдыхающие могут воспользоваться беспроводным доступом Wi-Fi. Удобные кровати оснащены ортопедическими матрасами.
В 2 минутах ходьбы от места размещения есть ресторан, котором готовятся изысканные блюда интернациональной кухни. В 0,5 км есть бары и кафе, а также продуктовые магазины.
Ближайший аэропорт удален на расстоянии - 23 км, а железнодорожный вокзал - 0,7 км. Неподалеку есть станции, с помощью которых можно добраться с легкостью до любых районов города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в гостинице
- Завтраки (день 2-6)
- Входные билеты в Казанский кремль, музей «Городская панорама», остров-град Свияжск, Болгар, музей чак-чака, экскурсия в библиотеку, мастер-класс по каллиграфии
- Услуги экскурсовода
- Услуги сопровождающего руководителя группы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Обеды, ужины. Стоимость в кафе от 500 руб
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Кепка.
- Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером 0… +7С, температура воздуха днем +7… +16С. В разные годы в мае в Казани бывает разная температура.
- Шапка, перчатки.
- Флиска.
- Футболка.
- Ходовые брюки.
- Нижнее белье.
- Носки.
- Кроссовки.
- Шлепки (для ходьбы в гостинице).
- Непромокаемая одежда или дождевик.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва).
- Расческа.
- Солнцезащитные очки.
- Пластиковая бутылка 0,5-1 л (для питьевой воды на маршруте).
- Влажные салфетки.
- Нитка, иголка.
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров).
- Подпопник.
- Сушилки для обуви.
- Гигиеническая помада.
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: пластырь.
Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Место начала и завершения тура
Район путешествия: РФ, Республика Татарстан.
Старт маршрута: г. Казань, в 14:00 МСК в гостинице.
Финиш маршрута: г. Казань, в 15:00-16:00 МСК в центре города.
Часовой пояс: московское время.
Может ли измениться программа тура?
В зависимости от погодных условий и других факторов, порядок экскурсий может быть изменен.