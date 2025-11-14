2 день

Храм всех религий. Иннополис. Остров-град Свияжск

Храм всех религий.

Не так что часто можно увидеть святые места, посвященные множеству религий. Казань может похвастаться таким уникальным храмом.

Мимо него просто невозможно проехать. Внимание сразу же привлекают желтые, синие, зеленые купола самой разной формы и разноцветная мозаика.

Храм всех религий создан как музей и по задумке создателя объединяет в себе православие, ислам, католицизм, иудаизм и еще ряд религий.

Иннополис.

Это сверхсовременный город будущего, который появился на картах лишь в 2014 г. Его слоган звучит как «Город твоих идей!».

Население Иннополиса состоит почти полностью из IT-специалистов. Главное здание здесь – университет, в котором учатся студенты и создают роботов.

Именно сюда будущее приходит гораздо раньше, чем в другие города России.

По улицам Иннополиса гуляют роверы – это роботы-доставщики, которые несут еду из магазинов или посылки с почты. А еще Иннополис стал первым городом в России, где жители могут пользоваться беспилотными такси для поездок.

Остров-град Свияжск.

Свияжск – это крепость, расположенная на острове, этакий остров Буян из сказки Пушкина.

По легенде, этот остров очень приглянулся Ивану Грозному, когда он в 1551 году возвращался в Москву после безуспешного штурма Казани. И задумал он тогда, что хочет построить здесь крепость.

Но как же это сделать, если вокруг стоят враги? И появилось интересное решение: построить крепость недалеко, под Угличем, а затем ее разобрать, сплавить по Волге и собрать в Свияжске. Сказано – сделано!

Сейчас на остров Свияжск каждый день приезжают туристы, чтобы насладиться панорамными видами на Волгу, погулять по старинным улочкам крепости и выпить медовухи.

Активная часть тура: экскурсии около 6-7 часов.

