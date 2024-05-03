1 день

Обзорная экскурсия по Казани и Старо-Татарской слободе

Прибытие в гостиницу:самостоятельно.

Индивидуальный трансфер:с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

14:30 Встреча группы с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).

14:30 Обзорная экскурсия по Казани позволит Вам познакомиться с самыми главными и уникальными достопримечательностями тысячелетнего города.

Программа строится на контрасте и единстве культур, традиций, религий народов, проживающих на территории столицы Татарстана. Главными объектами обзорной экскурсии являются Старо-татарская слобода, набережная озера Кабан, административный и культурный центр — площадь Свободы, комплекс Казанского Университета, интерактивный комплекс народных ремесел «Туган авылым» («Татарская деревня»). Посещение Казанского Богородицкого монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

Экскурсия по Старо-Татарской слободе. Невиданные сокровища.

Экскурсия дает туристам возможность буквально очутиться в столице Татарстана XVIII-XIX веков. Туристы смогут познакомиться с особенностями канувших в Лету культурных, религиозных аспектов местных жителей и не только. Экскурсовод расскажет о секретах мечетей и их уникальной во всех смыслах архитектуре.

18:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:30 Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани», за доп. плату 1300 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).