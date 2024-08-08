В Казань день за днем. Тур на 7 дней

В Казань день за днем
За 7 дней Вы сможете прикоснуться к вековой культуре татарского народа. Попробуете вкусную национальную кухню и прогуляетесь по столице Татарстана.

Увидите своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, минареты главной
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мечети города Кул Шариф и сверкающие золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

Экспозиция этнографического музея раскроет взаимосвязь между современной Казанью и Иске Казан (Старая Казань).Особенность тура в том, что вы можете выбрать для заезда любой день недели, экскурсионная программа привязана к дням недели.

5
3 отзыва
В Казань день за днем. Тур на 7 дней
В Казань день за днем. Тур на 7 дней
В Казань день за днем. Тур на 7 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля", "Храм всех религий"

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

09:30 «Храм всех религий» на старом Московском тракте.

Комплекс представляет собой необычное архитектурное смешивание разных культур и мировых верований — церкви, мечети, синагоги, пагоды, индуистские храмы, а также верования исчезнувших цивилизаций.

Внутри храм всех религий имеет несколько красиво декорированных залов, посвященных различным верованиям: зал Будды, Египетский зал, Католический зал, зал Иисуса Христа; есть также Театральный зал, картинная галерея, где проходят выставки художников, чайная комната.

Важной составной частью памятника религий выступает и одна из комнат родного дома Ильдара Ханова, в которой он жил.

11:15 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.

Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.

Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).

14:00 Окончание программы экскурсионного дня.

20:30-22:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».

Стоимость 1300 рублей. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

Понедельник. Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля", "Храм всех религий"Понедельник. Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля", "Храм всех религий"Понедельник. Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля", "Храм всех религий"Понедельник. Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля", "Храм всех религий"
2 день

Вторник. Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках»

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках».

Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и скверов.

Первый общественный парк, который возник в Казани в начале XIX века — Чёрное озеро.

12:30 Экскурсия «Цветущая Боратынка».

Посещение музея поэта Е. Боратынского.

Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.

Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи.

Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде.

14:00 Окончание программы экскурсионного дня в центре города.

  • 20:30-22:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».

Стоимость 1300 рублей. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

Вторник. Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках»Вторник. Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках»Вторник. Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках»Вторник. Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках»
3 день

Среда. Экскурсия «Ангел хранитель». Посещение Иннополиса

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

10:45 Экскурсия «Ангел хранитель».

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в старейшую обсерваторию Казанского Университета.

На территории обсерватории — комплекс зданий начала XX века, музей обсерватории с коллекцией бесценных экспонатов.

У вас есть уникальная возможность прикоснуться к историческим корням университета, узнать историю открытия обсерватории,возможность приобщиться к астрономии, к безграничному и загадочному миру космоса и истории нашей отечественной космонавтики.

12:15 Выезд из обсерватории в Иннополис.

12:45 Посещение Иннополиса.

Университет Иннополиса — интеллектуальное ядро нового города и новый российский вуз, который занимается подготовкой ИТ-специалистов высокого уровня, заимствуя опыт лучших вузов мира.

Это место поражает своей креативностью, совершенством, продуманностью до мелочей.

13:45 Выезд в Казань.

14:45 Окончание экскурсии в центре города.

Свободное время.

20:30-22:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».

Стоимость 1300 рублей. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

Среда. Экскурсия «Ангел хранитель». Посещение ИннополисаСреда. Экскурсия «Ангел хранитель». Посещение ИннополисаСреда. Экскурсия «Ангел хранитель». Посещение ИннополисаСреда. Экскурсия «Ангел хранитель». Посещение Иннополиса
4 день

Четверг. Экскурсия «Поэма об университете»

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

10:00 Экскурсия «Поэма об университете».

С давних времён Казань слывёт оплотом образования.

Достаточно вспомнить, что именно в Казани было создано одно из старейших учебных заведений России — Казанский Университет, стены которого взрастили не одну плеяду будущих писателей, математиков, астрономов, химиков, деятельность которых прославила не только наш университет, но и нашу страну.

11:00 Воспоминания о былом и современность, Федоровский бугор.

11:30 История одной библиотеки.

Национальная библиотека республики Татарстан одна из крупнейших и старейших библиотек России, её история насчитывает 155 лет.

Посетив нашу библиотеку, вы осмотрите читальные залы, террасу библиотеки, увидите уникальную инсталляцию из 287 букв 5 татарских алфавитов, насладитесь потрясающими видами исторической и современной части города, панорамой реки Казанки.

Интерес вызывает не только ультрасовременная концепция библиотеки, но и история здания, которое строили совсем по другим стандартам и для иных целей.

12:30 Окончание программы в центре города.

Свободное время.

Четверг. Экскурсия «Поэма об университете»Четверг. Экскурсия «Поэма об университете»Четверг. Экскурсия «Поэма об университете»Четверг. Экскурсия «Поэма об университете»
5 день

Пятница. Интерактивная программа «Якын дуслар», Казанский Кремль

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале.

Групповой трансфер, присоединение к экскурсионной программе.

13:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве — фольклоре.

Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

14:40 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

16:15 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».

Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская Панорама».

Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.

Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета.

17:25 Казанская Святыня.

Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

  • 20:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».

Стоимость 1300 рублей. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

Пятница. Интерактивная программа «Якын дуслар», Казанский КремльПятница. Интерактивная программа «Якын дуслар», Казанский КремльПятница. Интерактивная программа «Якын дуслар», Казанский КремльПятница. Интерактивная программа «Якын дуслар», Казанский Кремль
6 день

Суббота. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» и дополнительные экскурсии

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

12:00 Окончание программы тура.

Свободное время в центре города или дополнительные экскурсии:

  • За доп. плату: речная экскурсия на остров-град Свияжск (2700 рублей).

Экскурсия «Цитадель завоевателя» — остров-град Свияжск.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

  • В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: автобусная экскурсия на остров-град Свияжск (2300 рублей).

17:30 Отправление т/х в Казань.

19:30 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.

  • Экскурсия за доп. плату с 20:15 до 21:45: авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.

Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Стоимость программы: 2300 рублей взрослый, 2100 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).

Суббота. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» и дополнительные экскурсииСуббота. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» и дополнительные экскурсииСуббота. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» и дополнительные экскурсииСуббота. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» и дополнительные экскурсииСуббота. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» и дополнительные экскурсииСуббота. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» и дополнительные экскурсии
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан»

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль на 3 человека).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

09:40 Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан».

В 45 км от современной Казани, располагается целый комплекс археологических и природных объектов, входящих в охранную зону Иске-Казанского государственного музея-заповедника.

На территории музея построен историко-культурный и ремесленный комплекс периода Казанского ханства.

А экспозиция этнографического музея раскроет взаимосвязь между современной Казанью и Иске Казан (Старая Казань).

Соревнования по стрельбе из лука на звание «Лучший лучник Иске Казан».

Участие в мастер-классах по вышивке бисером «Казанская тюбетейка».

Фольклорная программа «Нурлы Казан».

Выступление татарского ансамбля, состоящего из бабушек, исполнение национальных песен.

11:40 Отъезд в Казань.

12:40 Окончание программы для туристов с ранним выездом.

Трансфер на ж/д вокзал. (поезда раннего отправления из Казани).

13:00 Национальный обед "Кулинарное путешествие".

Презентация технологии приготовления татарского национального блюда от шеф-повара.

Окончание программы.

Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города.

  • В 14:15-18:15 за доп. плату: загородная экскурсия «Овеянная легендами земля»в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.

Стоимость 1600 рублей. Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

  • 20:30-22:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».

Стоимость экскурсии 1300 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

Воскресенье. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан»Воскресенье. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан»Воскресенье. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан»Воскресенье. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Гостиница, категорияДействие ценыВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
"Тур без проживания" 202417.05.2024-03.10.20244271041510/42110
«Амакс Сафар Отель» 3* (STD TWIN/DBL/TRPL) 202417.05.2024-03.10.20245771041510/5711057710637103200/4200Шведский стол
«Кристалл» 3* (STD TWIN/DBL) 202417.05.2024-03.10.20245771041510/5711057710643103200/4300Шведский стол
«Биляр Палас отель» 4* (STD TWIN/DBL) 202417.05.2024-03.10.20245891041510/5831058910715103400/5500Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (STD TWIN/DBL) 202417.05.2024-03.10.20245891041510/5831058910673103400/4800Шведский стол
«Ногай» 4* (STD TWIN/DBL) 202417.05.2024-03.10.20247151041510/7091071510925105500/9000Шведский стол
«Отель Корстон Tower» 4* (STD TWIN/DBL) 202417.05.2024-03.10.20246431041510/6371064310745104300/6000Шведский стол

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен).

При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное — 1 большая кровать, TWIN — двухместное 2 раздельные кровати, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.

Подселение отсутствует. За одноместное размещение — доплата (если турист едет один).

Варианты проживания

Отель «AMAKS Safar»

6 ночей

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»

Отель «Кристалл»

6 ночей

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля «Кристалл» оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля «Кристалл» можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе – в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»

Отель «Биляр Палас»

6 ночей

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы – в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»

Гостиница «Сулейман Палас Отель»

6 ночей

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро – «Площадь Тукая».

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе «шведский стол». На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»

Отель «Ногай»

6 ночей

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств – чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»

Отель «Корстон Tower»

6 ночей

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1000-1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
  • Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии: экскурсия "Огни Казани" - 1300 руб. /чел. экскурсия "Овеянная легендами земля" - 1600 руб. /чел. экскурсия на остров-град Свияжск: на теплоходе - 2700 руб. /чел. на автобусе (при невозможности теплоходной) - 2300 руб. /чел. экскурсия в "Гостеприимный дом Бая":2300 рублей взрослый2100 рублей детский до 14 лет1000 рублей дети до 6 лет
  • Экскурсия «Огни Казани» - 1300 руб. /чел
  • Экскурсия «Овеянная легендами земля» - 1600 руб. /чел
  • Экскурсия на остров-град Свияжск: на теплоходе - 2700 руб. /чел. на автобусе (при невозможности теплоходной) - 2300 руб. /чел
  • На теплоходе - 2700 руб. /чел
  • На автобусе (при невозможности теплоходной) - 2300 руб. /чел
  • Экскурсия в «Гостеприимный дом Бая»:2300 рублей взрослый2100 рублей детский до 14 лет1000 рублей дети до 6 лет
  • 2300 рублей взрослый
  • 2100 рублей детский до 14 лет
  • 1000 рублей дети до 6 лет
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию (радио-гиды) - 150 руб. /сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой график выезда на экскурсионную программу из отелей?

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете о ставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

1 день:

Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 08:00.

  • 08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
  • 08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

  • 08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

  • 08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

  • 08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл.

  • 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

2 день:

Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 09:00.

  • 09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
  • 09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

  • 09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

  • 09:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

  • 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".

  • 10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

3 день:

Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 09:00.

  • 09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
  • 09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

  • 09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

  • 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

  • 09:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".

  • 10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

4 день:

Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 09:00.

  • 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
  • 09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

  • 09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

  • 09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

  • 09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".

  • 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

5 день:

  • 11:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
  • 12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

  • 12:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

  • 12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

  • 12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".

  • 13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

  • 14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале.

Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

6 день:

Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 09:00.

  • 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
  • 09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

  • 09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

  • 09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

  • 09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".

  • 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

7 день:

Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 08:00.

  • 08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов».
  • 08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

  • 08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас» встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

  • 08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

  • 08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".

  • 08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
8 авг 2024
Наша гид Альфия просто супер ей огромное спасибо и вам организаторы просто огромное спасибо за не забываемый отпуск.
Наша гид Альфия просто супер ей огромное спасибо и вам организаторы просто огромное спасибо за не забываемый отпуск.Наша гид Альфия просто супер ей огромное спасибо и вам организаторы просто огромное спасибо за не забываемый отпуск.
И
3 авг 2024
Отличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, их удобное расположение. Прекрасные экскурсоводы. Осмотрели много красивых мест, достопримечательностей и городов. Первые 3 дня
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насыщенная программа с утра до вечера, много положительных впечатлений. Следующие дни - программа до обеда, есть свободное время для дополнительного осмотра наиболее понравившихся мест.
Хотелось бы, чтобы в программу были включены Голубые озера, прекрасное место для отдыха.
Спасибо организаторам!

Отличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, их
С
3 авг 2024
Организована поездка была четко и оперативно. Приятно то, что на вопросы мне подробно отвечали и все пожелания были учтены в полном объеме. Я уже не в первый раз путешествую с "Большой Страной" и, надеюсь, снова поехать куда-нибудь с вашей помощью. Спасибо огромное!

Тур входит в следующие категории Казани

На автобусеМожно с детьмиВсе туры7-дневные туры

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