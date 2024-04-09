Добро пожаловать в Казань
Здесь взметнулись ввысь минареты великолепной мечети Кул Шариф и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. В этом туре Вы увидите Казань эпохи императоров и современную Казань.
окт
окт
окт
окт
ноя
ноя
ноя
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желанию
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер бронируется заранее и за отдельную плату.
Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).
13:45 Обедв кафе или ресторане города.
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.
Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.
14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
14:50 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, старейшая мечеть Марджани, Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан – его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани.
17:20 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
20:00 Дополнительная вечерняя экскурсия «Огни Казани» (по желанию, оплачивается отдельно, состоится при наборе 10 человек).
Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города.
Казанский кремль. Городская Панорама. Раифский Богородицкий мужской монастырь по желанию
С 07:00 завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).
11:00 Экскурсия "Белокаменная крепость".
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая "падающая" башня ханши Сююмбике.
12:45 Экскурсия “Прогулка по Казани разных эпох”.
Посещение выставочно-зрелищного комплекса “Городская Панорама”.
Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития.
Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.
Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета.
На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань.
14:00 Свободное время в центре.
15:00-19:00 Дополнительная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь (по желанию, оплачивается дополнительно, состоится при наборе от 10 человек, подробное описание см. в разделе “Важно знать”).
20:15-21:45 Дополнительная Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» (по желанию, оплачивается дополнительно, состоится при наборе от 15 человек, подробное описание см. в разделе “Важно знать”).
Остров-град Свияжск. Обед «Кулинарное путешествие»
С 07:00 завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, с вещами (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).
10:30 Экскурсия “Цитадель завоевателя” на остров-град Свияжск.
Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость", один из старейших деревянных храмов России – церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
Экскурсия по музею “Вглубь веков. Легендарный город на Свияге”.
Погрузиться вглубь веков в прямом смысле слова – пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века, оказаться внутри настоящего археологического раскопа и фактически прогуляться по древним улочкам деревянной городской застройки середины XVI – XVIII веков.
Срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые расположены ровно на тех местах, где их нашли.
Свияжский музей археологического дерева – место пересечения столетий – здесь можно воочию увидеть, как жили и какими предметами обихода пользовались наши предки 400 и даже 500 лет назад.
А современные технологии позволяют ярче и образнее почувствовать жизнь средневекового города.
15:00 Обед "Кулинарное путешествие" презентация технологии приготовления национальных татарских блюд от повара.
16:15 Окончание программы.
Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Казань на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница, категория
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|Тип завтрака в туре
Тур без проживания
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
11330
10930/11130
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер эконом TWIN/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
14530
10930/14330
14530
18070
2300/4070
|Шведский стол
«Давыдов Инн» 2* (стандартный номер TWIN или DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
15430
10930/15230
15430
17930
2750/4000
|Шведский стол
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
16330
10930/16130
16330
18530
3200/4300
|Шведский стол
«Отель Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
16330
10930/16130
16330
18930
3200/4500
|Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт TWIN/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
16330
10930/16130
16330
18330
3200/4200
|Шведский стол
«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
16730
10930/16530
16730
20330
3400/5200
|Шведский стол
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
16730
10930/16530
16730
20930
3400/5500
|Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
16730
10930/16530
16730
19530
3400/4800
|Шведский стол
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
16730
10930/16530
-
20290
3400/5180
|Шведский стол
«IT Парк Отель - Центр города» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
17270
10930/17070
17270
21230
3670/5650
|Шведский стол
«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
17530
10930/17330
17530
19930
3800/5000
|Шведский стол
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
17530
10930/17330
17530
20930
3800/5500
|Шведский стол
«Отель Релита» 4 * (стандартный TWIN/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
17530
10930/17330
17530
20930
3800/5500
|Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
18630
10930/18430
18630
22330
4350/6200
|Шведский стол
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
19930
10930/19730
-
24730
5000/7400
|Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
19930
10930/19730
19930
23930
5000/7000
|Шведский стол
«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL)
11.01.2024-24.04.2024
03.10.2024-25.12.2024
26930
10930/26730
26930
38930
8500/14500
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.
При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.
Подселение отсутствует. За одноместное размещение требуется доплата (если турист едет один).
Варианты проживания
Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Отель «AMAKS Safar» 3
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель «Кристалл» 3
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель «Давыдов» 3
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.
Отель «Парк Отель Центр» 3
Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».
В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.
Отель «Ибис» 3
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Гранд Отель Казань» 4
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай» 3
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Отель «Релита» 4
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Отель «Корстон Tower» 4
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отель «Корстон Royal» 5
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Отель «Шаляпин Палас» 4
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Отель «Мираж» 5
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Отель «Татарстан» 3
«Татарстан» - это гостиничный комплекс, расположенный в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.
13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 211 номеров, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью, техникой и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть вы сможете в местных баре и ресторане, которые вмещают в себя до 120 человек.
Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле; камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала 1,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе (завтраки при выборе тарифа с проживанием, 2 обеда)
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (бронируется заранее) - от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек
- Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительная экскурсия в «Дом Бая»:2 300 рублей взрослый2 100 рублей детский до 14 лет1 000 рублей дети до 5 лет
- 2 300 рублей взрослый
- 2 100 рублей детский до 14 лет
- 1 000 рублей дети до 5 лет
- Дополнительная экскурсия «Овеянная легендами земля» - 1 300 руб. /чел
- Дополнительная экскурсия «Огни Казани» - 1100 руб. /чел
- Аренда наушников для экскурсий по желанию - радиогиды - стоимость 150 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
График выезда на экскурсионную программу из отелей
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
12:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
12:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Шаляпин», «Татарстан» встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8).
13:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
ВТОРОЙ ДЕНЬ
09:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).
10:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).
10:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
10:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).
10:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).
08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).
08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).
08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).
В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.
Дополнительная программа
Авторская интерактивная программа “Гостеприимный дом Бая”.
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села – дом Бая.
Состоятельные хозяева дома – Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.
За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния – Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.
Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
Программа состоится при наборе минимум 15 человек.
Стоимость программы: 2300 рублей взрослый, 2100 рублей детский до 14 лет, ребёнок до 5 лет — 1000 рублей.
Дополнительная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь.
Раифская обитель расположена в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера. Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).
Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек. Стоимость — 1300 руб. /чел.
Дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани».
Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек. Стоимость — 1100 руб. /чел.
Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100 м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.