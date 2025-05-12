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Казань, остров Ивана Грозного и сплав по реке Юшут с шеф-поваром
Начало: Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
1 мая в 10:00
77 800 ₽
89 000 ₽ за человека
Летний Татарстан на 100 процентов. Тур на 7 дней
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100 процентов. Тур на 7 дней» на 7 дней
Начало: Татарстан, Казань
12 июн в 10:00
20 июн в 10:00
от 50 430 ₽ за человека
От Рязани до Казани. Автобусный тур на 7 дней
Начало: Москва
10 июн в 10:00
8 июл в 10:00
43 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна12 мая 2025В общем и целом хорошо организованный тур. Но есть замечание - очень мало времени на Свияжск выделено. На него должен
- РРумянцева7 мая 2025Впечатления о туре хорошие: познавательный, насыщенный, интересный. Рекомендую съездить.
- ННаталья6 мая 2025Все четко и продуманно, спасибо.
- ААнна6 апреля 2025Организатор оставил максимально положительное впечатление, всегда на связи и полная консультация по всем вопросам!
- ККотляревская17 октября 2024В Казань день за днем. Тур на 7 днейЧтобы улучшить настроение надо путешествовать! Наше настроение было определённо самым лучшим. Мы влюбились в Казань и Йошкар-Олу! Желаю всем испытать этот восторг👍👍👍
- ООльга15 октября 2024В Казань день за днем. Тур на 7 днейОчень понравилась Казань! Море впечатлений, интересная информация. Экскурсовод старательный и ответственный.
- ООксана13 октября 2024В Казань день за днем. Тур на 7 днейДоброго дня! Была в туре с 27 сентября. Погода порадовала. Отель (Ибис, он же Азимут Казань) замечательный. Очень интересная и
- ЕЕлена31 августа 2024Очень понравилось. Но в Елабуге хотелось бы пройтись пешком по улицам, чем ехать на автобусе(пол часа бы хватило). В храме всех религий мало полчаса на осмотр, в Рафайловском монастыре 2,5 было много, мы за полчаса все были уже в автобусе
- ООлеся30 июля 2024Очень понравилась Казань! Отдыхали всей семьей с двумя детьми 7 и 9 лет. Все остались довольны, хватило времени на все,
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «7-дневные туры»
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