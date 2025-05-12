Экскурсионные туры на неделю в Казань

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Казани, цены от 43 900 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Казань, остров Ивана Грозного и сплав по реке Юшут с шеф-поваром
Конные прогулки
7 дней
-
13%
3 отзыва
Казань, остров Ивана Грозного и сплав по реке Юшут с шеф-поваром
Начало: Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
1 мая в 10:00
77 800 ₽89 000 ₽ за человека
Летний Татарстан на 100 процентов. Тур на 7 дней
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Летний Татарстан на 100 процентов. Тур на 7 дней
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100 процентов. Тур на 7 дней» на 7 дней
Начало: Татарстан, Казань
12 июн в 10:00
20 июн в 10:00
от 50 430 ₽ за человека
От Рязани до Казани. Автобусный тур на 7 дней
На автобусе
7 дней
3 отзыва
От Рязани до Казани. Автобусный тур на 7 дней
Начало: Москва
10 июн в 10:00
8 июл в 10:00
43 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2025
    Летний Татарстан на 100 процентов. Тур на 7 дней
    В общем и целом хорошо организованный тур. Но есть замечание - очень мало времени на Свияжск выделено. На него должен
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    быть отведен 1 полноценный день - дорога туда-обратно только 4 часа занимает. Там экскурсия и на самостоятельный осмотр минут 40 остается - ни погулять толком, ни перекусить, потому что везде очереди из-за большого наплыва туристов. А всё потому, что утром сначала осмотр Кремля. Это тоже, безусловно, обязательно к посещению, но можно же выделить другой день - к примерку вместо парков. Да, парки красивые, нет вопросов, но их можно и самим посетить, оставив время на более интересные локации. Короче говоря, день с экскурсией в Свияжск оказался скомканным… Поэтому минус 1 звезда. А так - всё отлично, комфортные автобусы, гиды знающие, всё по времени - никаких нареканий. Очень понравилось в Раифе - чудесное место. В музее Боратынского нам оооочень повезло с экскурсоводом Надеждой - все слушали ее с открытым ртом - вот что значит, когда человек на 100% погружен в историю семьи и дома и имеет талант рассказчика. При следующем (уже самостоятельном) посещении Казани, вернусь туда обязательно и именно к этой удивительной рассказчице. Короче говоря, майские праздники удались)) Спасибо))

  • Р
    Румянцева
    7 мая 2025
    От Рязани до Казани. Автобусный тур на 7 дней
    Впечатления о туре хорошие: познавательный, насыщенный, интересный. Рекомендую съездить.
  • Н
    Наталья
    6 мая 2025
    От Рязани до Казани. Автобусный тур на 7 дней
    Все четко и продуманно, спасибо.
  • А
    Анна
    6 апреля 2025
    От Рязани до Казани. Автобусный тур на 7 дней
    Организатор оставил максимально положительное впечатление, всегда на связи и полная консультация по всем вопросам!
  • К
    Котляревская
    17 октября 2024
    В Казань день за днем. Тур на 7 дней
    Чтобы улучшить настроение надо путешествовать! Наше настроение было определённо самым лучшим. Мы влюбились в Казань и Йошкар-Олу! Желаю всем испытать этот восторг👍👍👍
  • О
    Ольга
    15 октября 2024
    В Казань день за днем. Тур на 7 дней
    Очень понравилась Казань! Море впечатлений, интересная информация. Экскурсовод старательный и ответственный.
  • О
    Оксана
    13 октября 2024
    В Казань день за днем. Тур на 7 дней
    Доброго дня! Была в туре с 27 сентября. Погода порадовала. Отель (Ибис, он же Азимут Казань) замечательный. Очень интересная и
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    насыщенная программа тура. Каждая экскурсия оставила яркие впечатления. Это благодаря нашему экскурсоводу Татьяне. Красавица Казань, древний Болгар, теплоходная прогулка в Свияжск, Йошкар-Ола - всё запомнится надолго. А особая благодарность за посещение дома-музея Баратынского! ❤️

  • Е
    Елена
    31 августа 2024
    Летний Татарстан на 100 процентов. Тур на 7 дней
    Очень понравилось. Но в Елабуге хотелось бы пройтись пешком по улицам, чем ехать на автобусе(пол часа бы хватило). В храме всех религий мало полчаса на осмотр, в Рафайловском монастыре 2,5 было много, мы за полчаса все были уже в автобусе
  • О
    Олеся
    30 июля 2024
    Летний Татарстан на 100 процентов. Тур на 7 дней
    Очень понравилась Казань! Отдыхали всей семьей с двумя детьми 7 и 9 лет. Все остались довольны, хватило времени на все,
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    не перегружено экскурсиями и мы смогли увидеть все достопримечательности Казани. Очень хороший туроператор, комфортные автобусы, аудиогиды, все было интересно и группа отличная. Только в Свияжске нам бы хотелось больше времени хотя бы на час, что бы погулять самим.

    Очень понравилась Казань! Отдыхали всей семьей с двумя детьми 7 и 9 лет. Все остались довольныОчень понравилась Казань! Отдыхали всей семьей с двумя детьми 7 и 9 лет. Все остались довольныОчень понравилась Казань! Отдыхали всей семьей с двумя детьми 7 и 9 лет. Все остались довольныОчень понравилась Казань! Отдыхали всей семьей с двумя детьми 7 и 9 лет. Все остались довольныОчень понравилась Казань! Отдыхали всей семьей с двумя детьми 7 и 9 лет. Все остались довольныОчень понравилась Казань! Отдыхали всей семьей с двумя детьми 7 и 9 лет. Все остались довольны

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Казань, остров Ивана Грозного и сплав по реке Юшут с шеф-поваром
  2. Летний Татарстан на 100 процентов. Тур на 7 дней
  3. От Рязани до Казани. Автобусный тур на 7 дней
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Казанский кремль
  2. Храм Всех Религий
  3. Кул-Шариф
  4. Благовещенский собор
  5. Раифский монастырь
  6. Старо-татарская слобода
  7. Башня Сююмбике
  8. Кремль
  9. Театр кукол «Экият»
  10. Иннополис
Сколько стоит тур в Казани в июне 2025
Сейчас в Казани в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 43 900 до 77 800 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Казани на 2025 год по теме «7-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 43900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август