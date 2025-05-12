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быть отведен 1 полноценный день - дорога туда-обратно только 4 часа занимает. Там экскурсия и на самостоятельный осмотр минут 40 остается - ни погулять толком, ни перекусить, потому что везде очереди из-за большого наплыва туристов. А всё потому, что утром сначала осмотр Кремля. Это тоже, безусловно, обязательно к посещению, но можно же выделить другой день - к примерку вместо парков. Да, парки красивые, нет вопросов, но их можно и самим посетить, оставив время на более интересные локации. Короче говоря, день с экскурсией в Свияжск оказался скомканным… Поэтому минус 1 звезда. А так - всё отлично, комфортные автобусы, гиды знающие, всё по времени - никаких нареканий. Очень понравилось в Раифе - чудесное место. В музее Боратынского нам оооочень повезло с экскурсоводом Надеждой - все слушали ее с открытым ртом - вот что значит, когда человек на 100% погружен в историю семьи и дома и имеет талант рассказчика. При следующем (уже самостоятельном) посещении Казани, вернусь туда обязательно и именно к этой удивительной рассказчице. Короче говоря, майские праздники удались)) Спасибо))