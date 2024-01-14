Вы увидите самые интересные достопримечательности столицы Татарстана: Кремль, Старо-Татарскую слободу, старейшую мечеть Марджани и Богородицкий монастырь. А ещё вас ждет презентация технологии приготовления татарского национального блюда от шеф-повара.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Интерактивная программа "Якын дуслар". Автобусная обзорная экскурсия по городу "Новогодняя столица"
- 08:00-12:00 Встреча туристов с табличкой «Третья Столица» представителем туроператора: — на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) — красное здание, главный вход у скульптур белых барсов. — на ж/д вокзале «Терминал 2» (Восстание — Пассажирская) — у главного входа на ж/д вокзал. — в международном аэропорту «KAZAN» — за дополнительную плату.
Представитель туроператора на вокзале выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы.
Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату.
- 12:01-14:00 Встреча туристов с поздним прибытием (поезда из Санкт-Петербурга и других городов) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
- 12:00-13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиниц (точное время по каждому отелю будет сообщено). Выезд на экскурсионную программу.
13:00 Обед в кафе или ресторане города.
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.
Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.
14:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица».
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
17:00 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
- 20:00 За дополнительную плату: новогодний банкет в гостинице или ресторане города.
Отели и рестораны города порадует своих гостей новогодней шоу-программой. Окунитесь в фейерверк загадочной новогодней ночи! Рестораны отелей предлагают новогоднее меню с большим ассортиментом рыбных, мясных блюд и изысканных закусок.
Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох», Казанский Кремль
Поздний завтрак в гостинице.
11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу.
12:30 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Белокаменный Кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
14:00 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».
Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская Панорама».
Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития.
Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видео панораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.
15:20 Национальный обед "Кулинарное путешествие".
Презентация технологии приготовления татарского национального блюда от шеф-повара.
16:30 Вечерняя автобусная экскурсия «Огни новогодней Казани!».
Словно по взмаху волшебной палочки зажглись огни вечернего города, и сказка продолжается.
На улицах и в парках появились световые инсталляции в виде арок, елочных игрушек и цифр наступающего года.
Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски!
Свободное время в центре города.
Раифский Богородицкий мужской монастырь. Отъезд
07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров
08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу. Вещи в автобус.
09:30 Посещение «Храма всех религий» на старом Московском тракте.
Комплекс представляет собой необычное архитектурное смешивание разных культур и мировых верований — церкви, мечети, синагоги, пагоды, индуистские храмы, а также верования исчезнувших цивилизаций.
Вселенский храм — это не место для богослужений, а музей и архитектурный памятник, и символический симбиоз религий, цивилизаций и культур.
Внутри храм всех религий имеет несколько красиво декорированных залов, посвященных различным верованиям: зал Будды, Египетский зал, Католический зал, зал Иисуса Христа; есть также Театральный зал, картинная галерея, где проходят выставки художников, чайная комната.
Важной составной частью памятника религий выступает и одна из комнат родного дома Ильдара Ханова, в которой он жил.
10:30 Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.
Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).
На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.
14:00 Окончание программы.
Прибытие на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|Тип завтрака в туре
|«Тур Без проживания» НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|12300
|11900/12100
|нет
|«Давыдов Инн» 2 * (стандартный TWIN/DBL/TRPL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|16900
|11900/16700
|16900
|19100
|3000/4100
|Шведский стол
|«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17200
|11900/17000
|17200
|22520
|3150/5810
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3 * (эконом TWIN/DBL/TRPL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17300
|11900/17100
|17300
|21300
|3200/5200
|Шведский стол
|«Ильмар сити» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17300
|11900/17100
|17300
|19500
|3200/4300
|Шведский стол
|«Биляр ИНН» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17300
|11900/17100
|17300
|21500
|3200/5300
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17700
|11900/17500
|17700
|21700
|3400/5400
|Шведский стол
|«Кравт отель «АЭРОПОРТ»» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17700
|11900/17500
|17700
|20500
|3400/4800
|Шведский стол
|«IT Парк Отель - Центр города» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17700
|11900/17500
|17700
|20900
|3400/5000
|Шведский стол
|«Отель Кристалл» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17700
|11900/17500
|17700
|21700
|3400/5400
|Шведский стол
|«Парк Отель» 3 * (стандартный номер TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17700
|11900/17500
|21900
|3400/5500
|Шведский стол
|«Отель "Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17900
|11900/17700
|17900
|21900
|3500/5500
|Шведский стол
|«Особняк на Театральной» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|18800
|11900/18600
|18800
|23900
|3950/6500
|Шведский стол
|«Отель Релита» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|18900
|11900/18700
|18900
|23900
|4000/6500
|Шведский стол
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|18900
|11900/18700
|18900
|24900
|4000/7000
|Шведский стол
|«Биляр Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|19700
|11900/19500
|19700
|24500
|4400/6800
|Шведский стол
|«Отель Ибис» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|18900
|11900/18700
|18900
|22900
|4000/6000
|Шведский стол
|Отель «Корстон Tower» 4* (номер superior TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|19700
|11900/19500
|19700
|24500
|4400/6800
|Шведский стол
|«Отель Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|19400
|11900/19200
|19400
|24500
|4250/6800
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|19700
|11900/19500
|19700
|24500
|4400/6800
|Шведский стол
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|20700
|11900/20500
|20700
|26900
|4900/8000
|Шведский стол
|«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|20900
|11900/20700
|20900
|25300
|5000/7200
|Шведский стол
|«Мираж» 5* (deluxe TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|26200
|11900/26000
|26200
|35900
|7650/12500
|Шведский стол
|«Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4* (deluxe TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|26900
|11900/26700
|26900
|37500
|8000/13300
|Шведский стол
Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Варианты проживания
Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Отель «AMAKS Safar» 3
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель «Кристалл» 3
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель «Давыдов» 3
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.
Отель «Парк Отель Центр» 3
Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».
В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.
Отель «Ибис» 3
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Гранд Отель Казань» 4
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай» 3
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
«Отель Релита» 4
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Отель «Корстон Tower» 4
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отель «Корстон Royal» 5
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Отель «Шаляпин Палас» 4
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Отель «Мираж» 5
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
«Особняк на Театральной» 3
Этот 3-звездочный отель в Казани находится напротив Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. К услугам гостей звукоизолированные номера с бесплатным Wi-Fi. За несколько минут можно дойти до пешеходной улицы Баумана и Казанского кремля.
Отель «Особняк на Театральной» расположен в элегантном здании с классическим фасадом в центре города на площади Свободы. Все просторные номера и люксы оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4
Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin расположен в 100 метрах от станции метро «Кремлевская» и Казанского кремля. К услугам гостей ресторан и бесплатный фитнес-зал. В современных номерах установлен телевизор с плоским экраном.
В ресторане отеля подают завтрак «шведский стол» и блюда интернациональной кухни. Гости могут выпить коктейли на террасе на крыше отеля, откуда открывается панорамный вид на город.
В номерах имеются принадлежности для чая/кофе, кондиционер, рабочий стол и небольшой холодильник. Предоставляются гладильные принадлежности. Во всех помещениях работает бесплатный Wi-Fi.
Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin находится в 500 метрах от популярной пешеходной улицы Баумана и Петропавловского собора.
Поездка до аэропорта Казани занимает 30 минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча на ж/д вокзале
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе, (завтраки при выборе тарифа с проживанием):1 день - обед2 день - завтрак, обед3 день - завтрак
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак, обед
- 3 день - завтрак
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
- Интерактивная программа
- Групповой трансфер гостиница - ж/д вокзал
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
- Встреча в аэропорту с представителем туроператора
- Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату - от 1 500 руб. /легковой автомобиль на 3 человека (от/до ж/д вокзала), от 2 500 руб. /легковой автомобиль на 3 человека (от/ до аэропорта)
- Проживание и завтраки в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе
- Новогодний банкет (более подробная информация в "Важно знать"):"Амакс Сафар отель" - от 4000 руб. "Сулейман Палас отель" - от 5000 руб. "Korston Club Hotel" - от 6500 руб. отель "Ногай" (мест нет) - от 1750 руб. отель "Гранд отель Казань" и отель "Шаляпин Палас" - от 5500 руб
- «Амакс Сафар отель» - от 4000 руб
- «Сулейман Палас отель» - от 5000 руб
- «Korston Club Hotel» - от 6500 руб
- Отель «Ногай» (мест нет) - от 1750 руб
- Отель "Гранд отель Казань" и отель "Шаляпин Палас" - от 5500 руб
- Аренда наушников для экскурсий - радиогиды - 100 руб. /сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
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Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
Как проходит новогодний банкет в «Амакс Сафар отель»?
«Амакс Сафар отель» приглашает Вас присоединиться к празднованию Нового Года 2024 на самую волшебную и незабываемую программу «Вокруг света за одну ночь»!
Вас ждет танцевальная феерия от горячих тайцев, экспрессивной Бразилии, безумной Америки и, конечно же, такой родной России.
Специальный гость вечера — зажигательный ведущий вовлечет каждого из вас в свое шоу, чарующий вокал подарит массу положительных впечатлений и эстетическое удовольствие, и, конечно же, всеми любимые Дед Мороз и Снегурочка не дадут скучать никому.
Изысканное меню ресторана и лично шеф-повар гарантируют вам, что с этого вечера никто не уйдет голодным, и даже самый искушенный гурман останется доволен.
Стоимость по схеме:
Белые столы № 9, 14, 31, 41 стоимость на гостя 12500 рублей;
Желтые столы № 1-3, 6, 21, 38-39, 42-44, 50-55, 57-59, 61-62 стоимость на гостя 11000 рублей;
Оранжевые столы № 4, 64, 66 стоимость на гостя 9500 рублей;
Красные столы №68-83 (зал без программы) стоимость на гостя 7500 рублей;
Дети до 3 лет включительно: место за столом без еды - бесплатно, с 4 до 7 лет включительно – 4000 рублей.
Внимание: во взрослом меню предлагается 1 салат на выбор.
Как проходит новогодний банкет в "Сулейман Палас отель"?
Отель “Сулейман Палас” приглашает встретить Новогоднюю ночь в атмосфере татарского гостеприимства!
Вас встретит зажигательный ведущий Алишер Каримов, вкуснейшая еда от шеф повара, шоу в национальном стиле, интерактивы с гостями, подарки, Дед Мороз и Снегурочка, новогодняя дискотека и много положительных эмоций!
Ждем вас 31 декабря в 21:30 в банкетном зале “Шафран”!
Стоимость:
1, 2 ряд - 10000 рублей.
3, 4 ряд - 9350 рублей.
Дети с 3 до 12 лет - 5000 рублей.
На протяжении банкета будет работать бар с алкогольной продукцией. Также алкоголь можно принести с собой, при оплате пробкового сбора 500 рублей на бутылку.
Как проходит новогодний банкет в "Korston Club Hotel"?
В отеле “Korston Club” Вас ждет “Маскарад Show”!
Этой зимой вы будете в центре невероятной Карнавальной ночи в Бальном зале!
Вас ожидает настоящее сказочное путешествие с ярчайшими моментами вечера, которые вам подарят: лучшие хедлайнеры города, цирковое шоу, балет шоу, вокальное трио «Аура», лазерное шоу и зажигательный ведущий. А детишек будет ждать захватывающий интерактив в детской комнате и профессиональный кукольный театр.
Также Вы встретитесь вживую с главными героями Нового Года, получите море подарков и незабываемых эмоций! И, конечно же, насладитесь шикарным сюрпризом на «десерт» – выступлением звезды Российской эстрады!
Стоимость:
Желтые столы – 16000р;
Фиолетовые столы – 14000р;
Серые – 12 000р;
Детский билет (до 11 лет включительно) – 6 500р;
0-3 лет включительно бесплатно без предоставления места и питания.
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ КОЛ-ВО МЕСТ ЗА СТОЛОМ, А НЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ МЕСТО (СТУЛ).
Внимание: основное блюдо одно на выбор. Предзаказ не требуется, выбор блюд будет осуществляться на месте по факту.
Как проходит новогодний банкет в отеле "Ногай"?
Отель "Ногай" приглашает Вас встретить Новый год в ресторане "КИТАП-CLUB"!
Стоимость банкета:
Взрослые - 9900р;
Дети 8-12 лет (входной билет; детское меню "а ля карт" оплачивается дополнительно) – 1750р;
Дети до 7 лет бесплатно.
Внимание: в меню предлагаются блюда на выбор (холодные закуски, салат, основное блюдо).
Как проходит новогодний банкет в "Гранд отель Казань" и отеле "Шаляпин Палас"?
Новогодняя ночь 2023-2024, тематика: «Новогодняя ночь в стиле 90-х».
Вечеринка в стиле 90-х — пробуждает ностальгические воспоминания и объединяет людей, а также дает возможность приятно провести вместе время гостям из разных поколений.
- Возможность погрузиться в атмосферу 90-х и хорошо провести время
- Это направление и стиль понравятся всем участникам
- Отличная возможность для самовыражения: от ярких костюмов до необычного макияжа
- Музыкальное сопровождение в стиле 90-х
- Меню и сладкий стол в лучших традициях 90-х
Девяностые годы были поистине уникальными, и все кто его застал вспоминают о нем с нежной ноткой ностальгии. Окунитесь в атмосферу лихих 90-х, вернитесь в безудержную молодость или юность, или детство…
- Детский аниматор 21.00-00.00
- Аниматор на встречу гостей под тематику мероприятия 21.00-22.00
- Ведущий 21.00-02.00
- Диджей 21.00-03.00
- Дед Мороз и Снегурочка музыкально - танцевальный выход 20 мин
- Интерактивный номер с участие гостей «Шоу по мотивам 90-х»
Стоимость:
- взрослые - 12000р (без алкоголя, алкоголь с собой);
- дети 13-18 лет - 8800р (взрослое меню);
- дети 4-12 лет (детское меню) - 5500р;
- до 3-х лет бесплатно (без меню).
Внимание: во взрослом меню предлагаются блюда на выбор (основное).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдельное спасибо экскурсоводу Светлане Кошкиной за профессионализм, глубокие исторические и культурные знания, отзывчивость.
Хотим повторить подобный тур в летнее время.
Особенно хотелось бы выделить экскурсовода интересно рассказывала