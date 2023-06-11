Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: ксерокопия (или фото на телефоне): паспорта и полиса ОМС, деньги на всякий случай и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса, кружка, ложка, миска, нож, палатка, пенка, спальник, фонарик (можем дать в аренду), головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка), дождевик, термобелье (вверх и низ) для сна, футболка/свитер/джемпер/толстовка — с запасом, Штаны (не джинсы)/шорты — с запасом, куртка/ветровка, носки с запасом, кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви), средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный, солнцезащитные очки, полотенце, репелленты, индивидуальная аптечка (если нужно), рюкзак или сумка спортивная для своих вещей (ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей), верёвка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров), пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка), матерчатые перчатки для гребли,термос/емкость для воды.
Рекомендуем иметь два комплекта одежды, на случая намокания или падения в воду.
В случае отказа от участия за 10 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.
В случае отказа от участия за 10-4 дня до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.
В случае отказа от участия за 3 дня и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.
Если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.
Проживание. Жить будем в палатках. Палатка, спальник и пенка не входят в стоимость, их можно арендовать на время похода или взять свои.
Питание. В программу включено 3-разовое питание от нашего шеф-повара. Вы сможете насладиться вкусными блюдами, приготовленными на живом огне.
В меню обязательно включим свежие овощи, сытные каши, паста, крупы с мясом и овощами, ароматные супы, торжественный плов, фрукты. В доступе будут бутилированная питьевая вода, чай на травах, морсы. Учтём индивидуальные предпочтения, в том числе халяль питание.
Сложность. Сплав подойдёт для людей с любым уровнем подготовки. Общая протяжённость маршрута по воде — 28 км.
Программа тура по дням
Начало сплава, песни у костра и посвящение в сплавщики
Встречаемся в Казани у тц «ЦУМ» в 06:45. Дорога до места старта займёт около 1,5 часов. По прибытии соберём катамараны, подготовим вещи, погрузим их на каты и проведём для вас инструктаж. После вкусного и сытного завтрака начнём сплав в 11:00.
Идти будем по реке Илеть в национальном природном парке «Марий Чодра». Мимо нас будут проплывать пологие берега с хвойно-лиственными лесами. Сегодня вас ждёт 4-5 часов чистого хода по воде.
В 18:00 разобьём лагерь. В сплаве каждый участник ставит свою палатку, моет за собой посуду и помогает инструкторам в обустройстве быта, заготовке дров и готовке. Поужинаем в 19:00, усядемся у костра с гитарой и будем петь песни, любоваться звёздами и делиться впечатлениями. Желающие смогут попариться в походной бане, а ещё поучиться готовить вкуснейшие деликатесные блюда на костре.
А ещё обязательно устроим посвящение в почётные сплавщики!
В 23:00 — отбой.
Финиш
Проснёмся с первыми лучами солнца в 07:00, соберём вещи и позавтракаем. Затем вас ждут игры, купание в речке и мастер-класс от нашего шеф-повара. В 13:00 вкусно пообедаем и начнём сплав. В 17:00 финишируем, сядем в автобус и отправимся в Казань. Прибудем в город в 20:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 900 ₽
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Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- 3-разовое питание от повара
- Костровой и походный инвентарь
- Место в катамаране, полный комплект и спасательный жилет
- Организация лагеря и кухни с помощью заброски инструкторов и шеф-поваров на моторной лодке
- Работа инструкторов и сопровождение
- Страховка, регистрация в МЧС и рации
- Походная баня
- Посвящение в почётные сплавщики
- Сборы, путёвки в нацпарк
Что не входит в цену
- Спальник
- Пенка
- Палатка и фонарик (возможна аренда)