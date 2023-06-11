Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара

Забыть о заботах наедине с природой и насладиться блюдами, приготовленными на живом огне
Проведём необычные выходные в национальном природном парке «Марий Чодра»: будем вдыхать аромат лесов и слушать плеск воды, сплавляясь по самому экологически чистому притоку Волги — реке Илеть. А ещё много
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и вкусно есть.

Такой походной пищи вы ещё не пробовали! Вы не только отведаете деликатесные блюда ресторанного уровня, приготовленные на костре, но и сами побудете в роли шеф-поваров и узнаете гастрономические секреты.

Инструкторы научат вас управлять катамараном, ставить палатку, обустраивать лагерь и заготавливать дрова. Посиделки у костра, мастер-классы, игры и купание в речке — заскучать точно не получится!

5
1 отзыв
Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: ксерокопия (или фото на телефоне): паспорта и полиса ОМС, деньги на всякий случай и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса, кружка, ложка, миска, нож, палатка, пенка, спальник, фонарик (можем дать в аренду), головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка), дождевик, термобелье (вверх и низ) для сна, футболка/свитер/джемпер/толстовка — с запасом, Штаны (не джинсы)/шорты — с запасом, куртка/ветровка, носки с запасом, кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви), средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный, солнцезащитные очки, полотенце, репелленты, индивидуальная аптечка (если нужно), рюкзак или сумка спортивная для своих вещей (ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей), верёвка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров), пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка), матерчатые перчатки для гребли,термос/емкость для воды.

Рекомендуем иметь два комплекта одежды, на случая намокания или падения в воду.

В случае отказа от участия за 10 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.

В случае отказа от участия за 10-4 дня до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.

В случае отказа от участия за 3 дня и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.

Если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.

Проживание. Жить будем в палатках. Палатка, спальник и пенка не входят в стоимость, их можно арендовать на время похода или взять свои.

Питание. В программу включено 3-разовое питание от нашего шеф-повара. Вы сможете насладиться вкусными блюдами, приготовленными на живом огне.

В меню обязательно включим свежие овощи, сытные каши, паста, крупы с мясом и овощами, ароматные супы, торжественный плов, фрукты. В доступе будут бутилированная питьевая вода, чай на травах, морсы. Учтём индивидуальные предпочтения, в том числе халяль питание.

Сложность. Сплав подойдёт для людей с любым уровнем подготовки. Общая протяжённость маршрута по воде — 28 км.

Программа тура по дням

1 день

Начало сплава, песни у костра и посвящение в сплавщики

Встречаемся в Казани у тц «ЦУМ» в 06:45. Дорога до места старта займёт около 1,5 часов. По прибытии соберём катамараны, подготовим вещи, погрузим их на каты и проведём для вас инструктаж. После вкусного и сытного завтрака начнём сплав в 11:00.

Идти будем по реке Илеть в национальном природном парке «Марий Чодра». Мимо нас будут проплывать пологие берега с хвойно-лиственными лесами. Сегодня вас ждёт 4-5 часов чистого хода по воде.

В 18:00 разобьём лагерь. В сплаве каждый участник ставит свою палатку, моет за собой посуду и помогает инструкторам в обустройстве быта, заготовке дров и готовке. Поужинаем в 19:00, усядемся у костра с гитарой и будем петь песни, любоваться звёздами и делиться впечатлениями. Желающие смогут попариться в походной бане, а ещё поучиться готовить вкуснейшие деликатесные блюда на костре.

А ещё обязательно устроим посвящение в почётные сплавщики!

В 23:00 — отбой.

Начало сплава, песни у костра и посвящение в сплавщикиНачало сплава, песни у костра и посвящение в сплавщикиНачало сплава, песни у костра и посвящение в сплавщикиНачало сплава, песни у костра и посвящение в сплавщики
2 день

Финиш

Проснёмся с первыми лучами солнца в 07:00, соберём вещи и позавтракаем. Затем вас ждут игры, купание в речке и мастер-класс от нашего шеф-повара. В 13:00 вкусно пообедаем и начнём сплав. В 17:00 финишируем, сядем в автобус и отправимся в Казань. Прибудем в город в 20:00.

ФинишФинишФинишФиниш

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • 3-разовое питание от повара
  • Костровой и походный инвентарь
  • Место в катамаране, полный комплект и спасательный жилет
  • Организация лагеря и кухни с помощью заброски инструкторов и шеф-поваров на моторной лодке
  • Работа инструкторов и сопровождение
  • Страховка, регистрация в МЧС и рации
  • Походная баня
  • Посвящение в почётные сплавщики
  • Сборы, путёвки в нацпарк
Что не входит в цену
  • Спальник
  • Пенка
  • Палатка и фонарик (возможна аренда)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, тц «ЦУМ», 06:45
Завершение: Казань, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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11 июня 2023
Шикарный сплав. Шикарная команда

Тур входит в следующие категории Казани

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеЛетниеАктивный отдыхГастрономические2-дневные турыВсе турыСплавы и рафтингВодные развлеченияПерезагрузкаПрирода и пейзажиПо рекам и каналамРечные прогулки

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