2 день

Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров Град Свияжск

07:00 Завтрак в гостинице.

08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу на остров град Свияжск.

10:30 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск.

Свияжск — это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан.

Древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские.

Экскурсия «Вглубь веков. Легендарный город на Свияге».

Погрузиться вглубь веков в прямом смысле слова — пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века, оказаться внутри настоящего археологического раскопа и фактически прогуляться по древним улочкам деревянной городской застройки середины XVI-XVIII веков.

Срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые расположены ровно на тех местах, где их нашли.

Свияжский музей археологического дерева —место пересечения столетий — здесь можно воочию увидеть, как жили и какими предметами обихода пользовались наши предки 400 и даже 500 лет назад.

А современные технологии позволяют ярче и образнее почувствовать жизнь средневекового города.

По пути в Свияжск осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте.

15:00 Окончание программы экскурсионного дня.

Свободное время в центре города для покупки сувениров.