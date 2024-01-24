Новогодние каникулы в Казани

Успейте насладиться красотой праздничной столицы Татарстана, яркими огнями разноцветных гирлянд и великолепием новогодней иллюминации.

В этом туре Вас ожидает музыкальное очарование старинных песен, вкусные блюда татарской кухни, достопримечательности древнего города и
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дружные новогодние хороводы со сказочными персонажами.

Сможете погрузиться вглубь веков в прямом смысле слова — пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века, оказаться внутри настоящего археологического раскопа и фактически прогуляться по древним улочкам деревянной городской застройки середины XVI-XVIII веков.

5
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани
Новогодние каникулы в Казани
Новогодние каникулы в Казани
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Интерактивная программа
Интерактивная программа
Погрузимся в мир древней культуры татарского народа: народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью
Храм всех религий
Храм всех религий
Увидим самое необычное сооружение в Казани, удивляющее своей архитектурой
Сочная татарская кухня
Сочная татарская кухня
Попробуем самые вкусные татарские национальные блюда

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия "Белокаменная крепость". Интерактивная программа "Якын дуслар"

  • с 08:00 до 12:00 встреча туристов с табличкой «Третья Столица»: — на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) — красное здание, главный вход у скульптур белых барсов — на ж/д вокзале «Терминал 2» (Восстание — Пассажирская) — у главного входа на ж/д вокзал — в международном аэропорту «KAZAN» — за доп. плату. Представитель туроператора, на вокзале, выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы (вы самостоятельно добираетесь до гостиницы).

Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату.

  • С 12:01 до 14:00 встреча туристов с поздним прибытием (поезда из Санкт-Петербурга и других городов) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
  • С 12:30 до 13:30 встреча с экскурсоводом в холле гостиниц (точное время по каждому отелю будет сообщено).

Выезд на экскурсионную программу.

14:00 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.

15:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

16:30 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».

Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская Панорама».

Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития.

Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видео панораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.

17:30 Свободное время.

  • 20:00 Дополнительная вечерняя автобусная экскурсия «Огни новогодней Казани!» (доп. плата).

Словно по взмаху волшебной палочки зажглись огни ночного города, и сказка продолжается. Как и все чудеса, эта новогодняя сказка мимолётна. Успейте насладиться красотой праздничной столицы Татарстана, яркими огнями разноцветных гирлянд и великолепием новогодней иллюминации. На улицах и в парках появились световые инсталляции в виде арок, елочных игрушек и цифр наступающего года. Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски!

Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

Прибытие. Экскурсия "Белокаменная крепость". Интерактивная программа "Якын дуслар"Прибытие. Экскурсия "Белокаменная крепость". Интерактивная программа "Якын дуслар"Прибытие. Экскурсия "Белокаменная крепость". Интерактивная программа "Якын дуслар"Прибытие. Экскурсия "Белокаменная крепость". Интерактивная программа "Якын дуслар"
2 день

Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров Град Свияжск

07:00 Завтрак в гостинице.

08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу на остров град Свияжск.

10:30 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск.

Свияжск — это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан.

Древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские.

Экскурсия «Вглубь веков. Легендарный город на Свияге».

Погрузиться вглубь веков в прямом смысле слова — пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века, оказаться внутри настоящего археологического раскопа и фактически прогуляться по древним улочкам деревянной городской застройки середины XVI-XVIII веков.

Срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые расположены ровно на тех местах, где их нашли.

Свияжский музей археологического дерева —место пересечения столетий — здесь можно воочию увидеть, как жили и какими предметами обихода пользовались наши предки 400 и даже 500 лет назад.

А современные технологии позволяют ярче и образнее почувствовать жизнь средневекового города.

По пути в Свияжск осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте.

15:00 Окончание программы экскурсионного дня.

Свободное время в центре города для покупки сувениров.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров Град СвияжскЭкскурсия «Цитадель завоевателя» на остров Град СвияжскЭкскурсия «Цитадель завоевателя» на остров Град СвияжскЭкскурсия «Цитадель завоевателя» на остров Град Свияжск
3 день

Обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Арбат

07:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на программу с вещами.

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица».

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

И повсюду — ощущение праздника, волшебства и красоты!

12:30 Прибытие на ж/д вокзал.

Окончание программы для туристов с ранним выездом (поезда раннего отправления из Казани).

12:40 Обед в кафе города.

14:00 История одной библиотеки.

Национальная библиотека республики Татарстан — одна из крупнейших и старейших библиотек России.

Сегодня обновленная национальная библиотека располагается в здании — символе советского модернизма.

Посетив нашу библиотеку, вы осмотрите читальные залы, террасу библиотеки, увидите уникальную инсталляцию из 287 букв 5 татарских алфавитов, насладитесь потрясающими видами исторической и современной части города, панорамой реки Казанки.

Интерес вызывает не только ультрасовременная концепция библиотеки, но и история здания, которое строили совсем по другим стандартам и для иных целей.

15:30 Окончание программы.

Прибытие на ж/д вокзал.

Обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский АрбатОбзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский АрбатОбзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский АрбатОбзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Арбат

Проживание

Тру предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница, категорияДействие ценыВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
«Тур Без проживания» НГ28.12.2023-10.01.20241182011420/11620 нет
«Давыдов Инн» 2 * (стандартный TWIN/DBL/TRPL) НГ28.12.2023-10.01.20241642011420/1622016420186203000/4100Шведский стол
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL НГ28.12.2023 - 10.01.20241672011420/1652016720220403150/5810Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3 * (эконом TWIN/DBL/TRPL) НГ28.12.2023-10.01.20241682011420/1662016820208203200/5200Шведский стол
«Ильмар сити» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241682011420/1662016820190203200/4300Шведский стол
«Биляр ИНН» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241682011420/1662016820210203200/5300Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241722011420/1702017220212203400/5400Шведский стол
«Кравт отель «АЭРОПОРТ»» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241722011420/1702017220200203400/4800Шведский стол
«IT Парк Отель - Центр города» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241722011420/1702017220204203400/5000Шведский стол
«Отель Кристалл» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241722011420/1702017220212203400/5400Шведский стол
«Парк Отель» 3 * (стандартный номер TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241722011420/17020/214203400/5500Шведский стол
Отель «Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241742011420/1722017420214203500/5500Шведский стол
Отель «Олимп» 3*(стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241802011420/17820
18020
226203800/6100Шведский стол
«Особняк на Театральной» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241832011420/1812018320234203950/6500Шведский стол
«Отель Релита» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241842011420/1822018420234204000/6500Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241842011420/1822018420244204000/7000Шведский стол
«Биляр Палас Отель» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241922011420/1902019220240204400/6800Шведский стол
«Отель Ибис» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241842011420/1822018420224204000/6000Шведский стол
Отель «Корстон Tower» 4 * (номер superior TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241922011420/1902019220240204400/6800Шведский стол
«Отель Ногай» 3 * (стандартный номер TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241892011420/1872018920240204250/6800Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20241922011420/1902019220240204400/6800Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20242022011420/2002020220264204900/8000Шведский стол
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20242042011420/2022020420248205000/7200Шведский стол
«Мираж» 5* (deluxe TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20242572011420/2552025720354207650/12500Шведский стол
«Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4* (deluxe TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20242642011420/2622026420370208000/13300Шведский стол

Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.

Отель “Олимп” 3* (ул. Р. Зорге, д. 66 Б) расположен у станции метро “Проспект Победы”. Для гостей "Олимпа" пункт сбора на экскурсии — отель "Шаляпин" (ул. Университетская д. 7, станция метро "Площадь Тукая").

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

2 ночи

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

Отель «AMAKS Safar» 3

2 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

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Отель «Кристалл» 3

2 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3

Отель «Давыдов» 3

2 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

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Отель «Парк Отель Центр» 3

2 ночи

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

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Отель «Ибис» 3

2 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

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Отель «Биляр Палас» 4

2 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

2 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

2 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

Отель «Ногай» 3

2 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай» 3Отель «Ногай» 3Отель «Ногай» 3Отель «Ногай» 3

«Отель Релита» 4

2 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4

Отель «Корстон Tower» 4

2 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4

Отель «Корстон Royal» 5

2 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5

Отель «Шаляпин Палас» 4

2 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4

Отель «Мираж» 5

2 ночи

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

2 ночи

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

«Особняк на Театральной» 3

2 ночи

Этот 3-звездочный отель в Казани находится напротив Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. К услугам гостей звукоизолированные номера с бесплатным Wi-Fi. За несколько минут можно дойти до пешеходной улицы Баумана и Казанского кремля.

Отель «Особняк на Театральной» расположен в элегантном здании с классическим фасадом в центре города на площади Свободы. Все просторные номера и люксы оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

«Особняк на Театральной» 3«Особняк на Театральной» 3«Особняк на Театральной» 3«Особняк на Театральной» 3

Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4

2 ночи

Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin расположен в 100 метрах от станции метро «Кремлевская» и Казанского кремля. К услугам гостей ресторан и бесплатный фитнес-зал. В современных номерах установлен телевизор с плоским экраном.

В ресторане отеля подают завтрак «шведский стол» и блюда интернациональной кухни. Гости могут выпить коктейли на террасе на крыше отеля, откуда открывается панорамный вид на город.

В номерах имеются принадлежности для чая/кофе, кондиционер, рабочий стол и небольшой холодильник. Предоставляются гладильные принадлежности. Во всех помещениях работает бесплатный Wi-Fi.

Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin находится в 500 метрах от популярной пешеходной улицы Баумана и Петропавловского собора.

Поездка до аэропорта Казани занимает 30 минут.

Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4

Отель «Олимп» 3

2 ночи

Этот отель расположен в южной части Казани, в 2 минутах ходьбы от станции метро «Проспект Победы».

Стойка регистрации работает круглосуточно.

В фойе предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера оформлены в современном стиле, в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

В ресторане отеля подают блюда европейской, восточной и татарской кухни. В баре представлен большой выбор напитков.

Отель «Олимп Казань» находится в 11 км от Центрального железнодорожного вокзала и в 20 км от Международного аэропорта Казань.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе, (завтраки при выборе тарифа с проживанием):1 день - обед2 день - завтрак3 день - завтрак, обед (кроме туристов с ранним выездом)
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак
  • 3 день - завтрак, обед (кроме туристов с ранним выездом)
  • Встреча на ж/д вокзале
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
  • Групповой трансфер гостиница - ж/д вокзал
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Встреча в аэропорту с представителем туроператора
  • Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу: легковой автомобиль на 3 человека от/до ж/д вокзала - от 1 500 руб. легковой автомобиль на 3 человека от/до аэропорта - от 2 500 руб
  • Легковой автомобиль на 3 человека от/до ж/д вокзала - от 1 500 руб
  • Легковой автомобиль на 3 человека от/до аэропорта - от 2 500 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительная экскурсия «Огни новогодней Казани»:взрослый - 1 100 руб. /чел. детский - 1 000 руб. /чел
  • Взрослый - 1 100 руб. /чел
  • Детский - 1 000 руб. /чел
  • Аренда наушников для экскурсий - радиогиды - 100 руб. /сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
24 янв 2024
Выбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельное спасибо нашему гиду Гейн Юлии. Юлия, как говорится на своем месте, отличный экскурсовод и просто хороший человек. При возможности обязательно воспользуемся услугами Вашего турагентства.
Выбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельноеВыбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельноеВыбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельноеВыбранный нами тур понравился. Особенно понравился отель Korston Tower 4* ул. Николая Ершова, 1А и отдельное
М
23 янв 2024
Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от рождественской поездки в Казань, понравилось, все, не смотря на холодную погоду, особенно отель Ногай, мечеть, архитектура города, милые сувенирчики, но самая вкусная еда в заведении Тюбитей, остальные ресторанчики, порадовать нас местным колоритом не смогли, не все успели продегустировать на экскурсии, т. к. было много других экскурсионных групп, в целом отличный город, рекомендую к посещению.
Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от рождественской поездки в Казань, понравилось, все, не смотря на холодную
А
17 янв 2024
Тур понравился, по знаковым местам провели, гид советовала дополнительные места, куда можно сходить. А ещё отвечала на все вопросы о достопримечательностях.

Тур входит в следующие категории Казани

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