В этом туре Вас ожидает музыкальное очарование старинных песен, вкусные блюда татарской кухни, достопримечательности древнего города и
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия "Белокаменная крепость". Интерактивная программа "Якын дуслар"
- с 08:00 до 12:00 встреча туристов с табличкой «Третья Столица»: — на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) — красное здание, главный вход у скульптур белых барсов — на ж/д вокзале «Терминал 2» (Восстание — Пассажирская) — у главного входа на ж/д вокзал — в международном аэропорту «KAZAN» — за доп. плату. Представитель туроператора, на вокзале, выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы (вы самостоятельно добираетесь до гостиницы).
Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату.
- С 12:01 до 14:00 встреча туристов с поздним прибытием (поезда из Санкт-Петербурга и других городов) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
- С 12:30 до 13:30 встреча с экскурсоводом в холле гостиниц (точное время по каждому отелю будет сообщено).
Выезд на экскурсионную программу.
14:00 Обед в кафе или ресторане города.
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.
Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.
15:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
16:30 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».
Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская Панорама».
Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития.
Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видео панораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.
17:30 Свободное время.
- 20:00 Дополнительная вечерняя автобусная экскурсия «Огни новогодней Казани!» (доп. плата).
Словно по взмаху волшебной палочки зажглись огни ночного города, и сказка продолжается. Как и все чудеса, эта новогодняя сказка мимолётна. Успейте насладиться красотой праздничной столицы Татарстана, яркими огнями разноцветных гирлянд и великолепием новогодней иллюминации. На улицах и в парках появились световые инсталляции в виде арок, елочных игрушек и цифр наступающего года. Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски!
Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров Град Свияжск
07:00 Завтрак в гостинице.
08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу на остров град Свияжск.
10:30 Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск.
Свияжск — это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан.
Древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские.
Экскурсия «Вглубь веков. Легендарный город на Свияге».
Погрузиться вглубь веков в прямом смысле слова — пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века, оказаться внутри настоящего археологического раскопа и фактически прогуляться по древним улочкам деревянной городской застройки середины XVI-XVIII веков.
Срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые расположены ровно на тех местах, где их нашли.
Свияжский музей археологического дерева —место пересечения столетий — здесь можно воочию увидеть, как жили и какими предметами обихода пользовались наши предки 400 и даже 500 лет назад.
А современные технологии позволяют ярче и образнее почувствовать жизнь средневекового города.
По пути в Свияжск осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте.
15:00 Окончание программы экскурсионного дня.
Свободное время в центре города для покупки сувениров.
Обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Арбат
07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на программу с вещами.
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица».
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
И повсюду — ощущение праздника, волшебства и красоты!
12:30 Прибытие на ж/д вокзал.
Окончание программы для туристов с ранним выездом (поезда раннего отправления из Казани).
12:40 Обед в кафе города.
14:00 История одной библиотеки.
Национальная библиотека республики Татарстан — одна из крупнейших и старейших библиотек России.
Сегодня обновленная национальная библиотека располагается в здании — символе советского модернизма.
Посетив нашу библиотеку, вы осмотрите читальные залы, террасу библиотеки, увидите уникальную инсталляцию из 287 букв 5 татарских алфавитов, насладитесь потрясающими видами исторической и современной части города, панорамой реки Казанки.
Интерес вызывает не только ультрасовременная концепция библиотеки, но и история здания, которое строили совсем по другим стандартам и для иных целей.
15:30 Окончание программы.
Прибытие на ж/д вокзал.
Проживание
Тру предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|Тип завтрака в туре
|«Тур Без проживания» НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|11820
|11420/11620
|нет
|«Давыдов Инн» 2 * (стандартный TWIN/DBL/TRPL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|16420
|11420/16220
|16420
|18620
|3000/4100
|Шведский стол
|«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL НГ
|28.12.2023 - 10.01.2024
|16720
|11420/16520
|16720
|22040
|3150/5810
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3 * (эконом TWIN/DBL/TRPL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|16820
|11420/16620
|16820
|20820
|3200/5200
|Шведский стол
|«Ильмар сити» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|16820
|11420/16620
|16820
|19020
|3200/4300
|Шведский стол
|«Биляр ИНН» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|16820
|11420/16620
|16820
|21020
|3200/5300
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17220
|11420/17020
|17220
|21220
|3400/5400
|Шведский стол
|«Кравт отель «АЭРОПОРТ»» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17220
|11420/17020
|17220
|20020
|3400/4800
|Шведский стол
|«IT Парк Отель - Центр города» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17220
|11420/17020
|17220
|20420
|3400/5000
|Шведский стол
|«Отель Кристалл» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17220
|11420/17020
|17220
|21220
|3400/5400
|Шведский стол
|«Парк Отель» 3 * (стандартный номер TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17220
|11420/17020
|/
|21420
|3400/5500
|Шведский стол
|Отель «Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|17420
|11420/17220
|17420
|21420
|3500/5500
|Шведский стол
|Отель «Олимп» 3*(стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|18020
|11420/17820
18020
|22620
|3800/6100
|Шведский стол
|«Особняк на Театральной» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|18320
|11420/18120
|18320
|23420
|3950/6500
|Шведский стол
|«Отель Релита» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|18420
|11420/18220
|18420
|23420
|4000/6500
|Шведский стол
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|18420
|11420/18220
|18420
|24420
|4000/7000
|Шведский стол
|«Биляр Палас Отель» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|19220
|11420/19020
|19220
|24020
|4400/6800
|Шведский стол
|«Отель Ибис» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|18420
|11420/18220
|18420
|22420
|4000/6000
|Шведский стол
|Отель «Корстон Tower» 4 * (номер superior TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|19220
|11420/19020
|19220
|24020
|4400/6800
|Шведский стол
|«Отель Ногай» 3 * (стандартный номер TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|18920
|11420/18720
|18920
|24020
|4250/6800
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|19220
|11420/19020
|19220
|24020
|4400/6800
|Шведский стол
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|20220
|11420/20020
|20220
|26420
|4900/8000
|Шведский стол
|«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|20420
|11420/20220
|20420
|24820
|5000/7200
|Шведский стол
|«Мираж» 5* (deluxe TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|25720
|11420/25520
|25720
|35420
|7650/12500
|Шведский стол
|«Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4* (deluxe TWIN/DBL) НГ
|28.12.2023-10.01.2024
|26420
|11420/26220
|26420
|37020
|8000/13300
|Шведский стол
Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.
Отель “Олимп” 3* (ул. Р. Зорге, д. 66 Б) расположен у станции метро “Проспект Победы”. Для гостей "Олимпа" пункт сбора на экскурсии — отель "Шаляпин" (ул. Университетская д. 7, станция метро "Площадь Тукая").
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Варианты проживания
Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Отель «AMAKS Safar» 3
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель «Кристалл» 3
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель «Давыдов» 3
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.
Отель «Парк Отель Центр» 3
Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».
В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.
Отель «Ибис» 3
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Гранд Отель Казань» 4
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай» 3
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
«Отель Релита» 4
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Отель «Корстон Tower» 4
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отель «Корстон Royal» 5
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Отель «Шаляпин Палас» 4
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Отель «Мираж» 5
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
«Особняк на Театральной» 3
Этот 3-звездочный отель в Казани находится напротив Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. К услугам гостей звукоизолированные номера с бесплатным Wi-Fi. За несколько минут можно дойти до пешеходной улицы Баумана и Казанского кремля.
Отель «Особняк на Театральной» расположен в элегантном здании с классическим фасадом в центре города на площади Свободы. Все просторные номера и люксы оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4
Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin расположен в 100 метрах от станции метро «Кремлевская» и Казанского кремля. К услугам гостей ресторан и бесплатный фитнес-зал. В современных номерах установлен телевизор с плоским экраном.
В ресторане отеля подают завтрак «шведский стол» и блюда интернациональной кухни. Гости могут выпить коктейли на террасе на крыше отеля, откуда открывается панорамный вид на город.
В номерах имеются принадлежности для чая/кофе, кондиционер, рабочий стол и небольшой холодильник. Предоставляются гладильные принадлежности. Во всех помещениях работает бесплатный Wi-Fi.
Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin находится в 500 метрах от популярной пешеходной улицы Баумана и Петропавловского собора.
Поездка до аэропорта Казани занимает 30 минут.
Отель «Олимп» 3
Этот отель расположен в южной части Казани, в 2 минутах ходьбы от станции метро «Проспект Победы».
Стойка регистрации работает круглосуточно.
В фойе предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера оформлены в современном стиле, в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
В ресторане отеля подают блюда европейской, восточной и татарской кухни. В баре представлен большой выбор напитков.
Отель «Олимп Казань» находится в 11 км от Центрального железнодорожного вокзала и в 20 км от Международного аэропорта Казань.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе, (завтраки при выборе тарифа с проживанием):1 день - обед2 день - завтрак3 день - завтрак, обед (кроме туристов с ранним выездом)
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак
- 3 день - завтрак, обед (кроме туристов с ранним выездом)
- Встреча на ж/д вокзале
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
- Групповой трансфер гостиница - ж/д вокзал
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
- Встреча в аэропорту с представителем туроператора
- Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу: легковой автомобиль на 3 человека от/до ж/д вокзала - от 1 500 руб. легковой автомобиль на 3 человека от/до аэропорта - от 2 500 руб
- Легковой автомобиль на 3 человека от/до ж/д вокзала - от 1 500 руб
- Легковой автомобиль на 3 человека от/до аэропорта - от 2 500 руб
- Питание, не указанное в программе
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительная экскурсия «Огни новогодней Казани»:взрослый - 1 100 руб. /чел. детский - 1 000 руб. /чел
- Взрослый - 1 100 руб. /чел
- Детский - 1 000 руб. /чел
- Аренда наушников для экскурсий - радиогиды - 100 руб. /сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.