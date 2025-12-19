На поезде.

Чтобы добраться до п. Калевала, необходимо доехать до железнодорожной станции Кемь. Здесь останавливается любой поезд, следующий по ветке Октябрьской железной дороги в мурманском направлении. Представитель обязательно встретит Вас у вагона.

Трансфер.

Далее автотранспортом (микроавтобус или автомобиль - в зависимости от численности группы) мы доставляем в п. Калевала (180 км от Кеми, время в пути 2,5 – 3 часа). Этот маршрут называется трансфер.

Индивидуальный трансфер. Возможно, за дополнительную плату заказать индивидуальный трансфер, в случае, если Ваш поезд прибывает вне общего расписания или же Вы желаете приехать к нам индивидуально. Наш представитель встретит вас прямо у вагона в любое время суток. Доплата составит 3500 руб. за легковое авто вместимостью до 4-х чел с учетом багажа в одну сторону.

Групповой трансфер. Вы можете прибыть на ж/д станцию Кемь поездом № 16 «Арктика» (прибытие в 01:14) или № 22 (прибытие в 10:38). Отправление поездов со станции Кемь поездом № 15 «Арктика» (отправление в 06:15) или № 21 (отправление в 20:39). Обязательно сообщайте заранее информацию о прибытии Вашего поезда, номер вагона.

Внимание! Для прибывающих и убывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 3500 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от 3-х и выше доплата не взимается. Услуга трансфера оказывается без доплаты, как групповой трансфер.

Внимание! Время группового трансфера может корректироваться в зависимости от расписания железнодорожного транспорта.

На личном транспорте.

Если Вы решили отправиться в путешествие на личном автотранспорте, то необходимо следовать по шоссе М-18 Санкт-Петербург — Мурманск до поворота на трассу А-135 на Калевалу (через 7 км после поворота на Кемь налево) от автомагистрали Мурманск — Санкт-Петербург — 153 км на запад. Расстояние от Москвы до Калевалы — 1600 км.

Среднее время в пути 20-22 часа. Расстояние от Санкт-Петербурга до Калевалы — 1000 км. Среднее время в пути 10-12 часов.