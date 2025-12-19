Вас ждёт место, где родился великий эпос «Калевала», приключения на снегоходах, многообразие вкусов, бескрайние просторы озёр и величественной тайги, которые подарят ощущения настоящей белоснежной сказки. По индивидуальному запросу возможно продление пребывания и изменение даты заезда.
Программа тура по дням
Прибытие в Кемь. Трансфер в Калевалу
Встреча на ж/д вокзале «Кемь», групповой трансфер до туристической базы (180 км).
Добро пожаловать в северную Карелию!
Рекомендуемые поезда:
Санкт-Петербург — Мурманск № 12 (прибытие в 10:39): трансфер в 11:00 в даты: в январе 17, 24 и 31; в феврале 07, 14, 21 и 28; в марте 7.
Питание в этот день не включено в стоимость тура.
Удобно устраиваемся в поданный транспорт и еще один рывок. Двигаемся на запад, на родину всемирно известного эпоса в п. Калевала (180 км).
Размещение.
Ночевка.
Информационный час. Амулет "Ловец снов". Экскурсия "Калевала - родина эпоса". Ужин в чуме "Карельская трапеза"
Утром завтрак в кафе туркомплекса.
11:00 Давайте познакомимся. На «информационном часе» узнаете о программе тура и получите ответы на интересующие вопросы. Познакомитесь на территории туркомплекса с самым большим в мире амулетом «Ловец снов» (7,5 метров в диаметре), амулет истинной силы, созданный и заряженный в день весеннего равноденствия. Занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннесса» и «Книгу Рекордов России».
12:00 Экскурсия «Калевала — родина эпоса» (3 часа). Экскурсия автобусная.
Экскурсия не просто ради галочки или «чтобы было». Экскурсия и правда интересная. Она живая! А уж тем более с нашими экскурсоводами.
Во время экскурсии вы узнаете:
- об истории, обычаях и традициях нашего края;
- о жизни простых карел, посетите этнографический «Музей рунопевцев» и новую экспозицию «Дома Моберга»;
- сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» — реликтовой «сосны Лённрота»;
- узнаете историю Священной рощи;
- осмотрите исторические достопримечательности, а также Православную, Лютеранскую и Протестантскую церковь.
Вы будете удивлены, насколько увлекательны наши истории!
Обед. Сытный и вкусный.
Свободное время.
Мы продолжаем знакомить вас с нашей культурой, обычаями и традициями.
Вечером приглашаем в наш мистический чум «SHAMANI», где вас будет ждать ужин с царским названием «Карельская трапеза». Все блюда трапезы приготовлены вручную (с любовью) из натуральных продуктов из даров нашей северной карельской природы.
Традиционная кухня Калевалы — это обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги жареные и соленые, ряпушка и форель, жаркое из лосятины с местной картошечкой, грибочки маринованные и в сметане, пироги, морсы и варенье из наших северных ягод.
Дегустация карельских настоек и «карельского бальзама».
Впечатления и вкусные, и яркие, и нигде нет таких больше! И всё это в окружении моря свечей и под звуки музыки национального инструмента кантеле. Поверьте, это запоминается надолго.
Поход на снегоходах
Завтрак.
Сегодня у нас запланирован мотодень.
Приступаем к освоению снегоходной техники.
Школа управления снегоходами «YAMAHA Viking 540-IV».
Нас ждет четырёхчасовой поход на снегоходах.
Сафари предполагает самостоятельное управление снегоходом в составе колонны, возглавляемой опытным инструктором. Для этого предварительно пройдете инструктаж по технике вождения. Мы выдадим вам необходимую экипировку: комбинезоны, подшлемники, шлемы, перчатки, обувь.
Проедем через тайгу, озера, поля в старинную рунопевческую деревню с приятным и странным названием Ювалакша. Некогда большая деревня с населением около 1500 человек, сейчас представляет просто шикарные пейзажи с небольшими, но уютными, хоть и заброшенными, деревенскими домиками, расположенными вокруг живописного залива.
Посетим традиционное зимовье – лесную избушку с банькой. Здесь, на берегу огромного озера, мы и перекусим горячим бульоном с сухариками и бутербродами. Поговорим о разном. Вы расширите свой кругозор новыми историями.
Ужин.
Для желающих сауна или баня.
Подлёдная рыбалка. Вечернее снегоходное сафари
Завтрак.
Подлёдная рыбалка.
Одеваемся потеплее, укутываемся и отправляемся на ближайшее лесное озеро.
Мастер-класс от инструктора — как сверлить лунку, насадить наживку и как не замёрзнуть на середине озера.
Зимняя рыбалка — занятие увлекательное, хотя для многих и сомнительное, и неважно, поймаете ли Вы рыбку или нет — сегодня на обед уха!
После обеда немного отдохнём.
Вечернее трёхчасовое снегоходное сафари.
«Провожаем закат» на снегоходах YAMAHA VIKING 540. Ночное путешествие по сказочному лесу. Ночь кажется бесконечной, но её присутствие создаёт особый эффект. Искрящийся от света фары снег создаёт неповторимое чувство полёта над всеми проблемами бытия. Словно в туннеле свет пробивает завесу темноты, и каждую минуту открывается новая красота, уже другая, ночная.
Ночной поход на снегоходах — это нечто особенное. В душе Вы поёте и радуетесь, как ребёнок. Нельзя не петь, когда вокруг сказочный мир. Об этом молчит зимняя тайга. Об этом будете знать только Вы! Ведь Вы здесь были.
По возвращению с сафари будет логично попариться в нашей русской бане.
Банька на дровах, с берёзовым веничком, чаем и морсами.
Свободный день
Завтрак.
Сегодня у вас свободный день, который можно использовать с интересом:
- прогуляться на лыжах;
- покататься с горки на ватрушках;
- побродить на снегоступах;
- еще раз отправиться на зимнюю рыбалку;
- принять участие в мастер-классах по народному ремеслу;
- прокатиться на финских санях;
- освоить технику управления диковинного средства передвижения на мотобуксировщике («мотособака»).
Лыжи, снегоступы, санки-ледянки, санки-ватрушки — это будет предоставлено для вас бесплатно. Наслаждайтесь Севером, зимой, снегом.
Дополнительные услуги:
- мастер-классы по народным ремеслам. Изготовление кукол-оберегов или фигурок из соленого теста, роспись поморских пряников «Козули». Каждый участник мастер-класса с помощью опытного мастера-ремесленника изготовит сувенир и заберет его на память.
- русская баня на дровах с березовым веником.
Обед и ужин.
Перед отъездом узнайте побольше информации о том, как вернуться сюда летом. Не забудьте сувениры и баночку варенья из лесных калевальских ягод и брусничного морса.
Прощание с Калевалой
Завтрак или сухой паек в дорогу.
Отправление на ж/д вокзал г. Кемь.
Групповой трансфер к поездам:
- Кемь — Москва, поезд № 15 «Арктика» к 06:19. Отправление из Калевалы в 02:00.
- Кемь — Санкт-Петербург, поезд № 11 к 20:40. Отправление из Калевалы в 16:30.
Важно! Время трансфера может быть изменено в зависимости от расписания движения поездов.
Обратите внимание! Для убывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 3500 руб. за машину в одну сторону.
При группе пассажиров от трёх и выше доплата не взимается. Услуга трансфера оказывается без доплаты, как групповой трансфер.
Внимание! Расчетный час — 12:00 по московскому времени.
Проживание
Тур предусматривает размещение в коттедже «Полярная звезда».
Стоимость тура на 1 человека при размещении в категории «стандарт»:
- на основной кровати – 47 000 руб.;
- дети 5-10 лет на основном и доп. месте – 24 000 руб.;
- дети 10-16 лет на основном и доп. месте – 33 000 руб.;
- взрослый на доп. месте («евро раскладушка») – 39 500 руб.;
- одноместное размещение в номере «Стандарт» – 58 500 руб.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в номере с панорамным окном:
- на основной кровати – 52 500 руб.;
- одноместное размещение в номере – 64 500 руб.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в номере «мансарда с видом на звёзды»:
- на основной кровати – 42 000 руб.;
- дети 5-10 лет на основном и доп. месте – 23 000 руб.;
- дети 10-16 лет на основном и доп. месте – 30 000 руб.
Одноместное размещение на снегоходе (по технической возможности) — 5000 руб. с чел. за два дня.
Если приезжаете на своей машине, то стоимость тура дешевле на 2000 руб. на взрослого и на 1500 руб. на ребенка.
Если Вы желаете отдыхать с размещением в отдельно стоящих коттеджах – это возможно. Уточняйте наличие свободных коттеджей в дату заезда. За дополнительную оплату мы разместим Вас в отдельно стоящих коттеджах.
По индивидуальному запросу возможно продление пребывания и изменение даты заезда!
Варианты проживания
Коттедж «Полярная звезда»
Тихое и спокойное место.
На территории комплекса:
- загородная парковая территория;
- сосновый бор;
- берег озера;
- 12 коттеджей;
- кафе;
- баня;
- парковка;
- пирсы;
- обустроенная территория.
Во всех местах размещения в туркомплексе доступны:
- холодильники;
- чайники. Использовать кипятильники не надо. Пользоваться у нас ими запрещено;
- фены в каждом номере. Фены хорошие, мощные;
- полотенца для рук, для ног, полотенца после душа;
- утюг и доска для глажки выдаются по требованию, бесплатно.
Размещение в коттедже «Полярная звезда» с двухместными номерами «Стандарт» (возможны дополнительные места).
В номере:
- две кровати;
- комод;
- шкаф — ручная работа из карельской сосны;
- этно-дизайн номеров;
- ТВ;
- Wi-Fi;
- душ;
- туалет;
- фен;
- три вида полотенец.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер ж/д Кемь - Калевала - ж/д Кемь
- Проживание в номерах "Стандарт" в коттедже "Полярная звезда" в коттеджном комплексе
- Трехразовое питание по программе (на активных маршрутах обед заменяется сухим пайком)
- Экскурсия «Калевала - родина эпоса»
- Ужин при свечах «Карельская трапеза»
- Четырёхчасовое сафари на снегоходах, снаряжение (размещение по два человека на снегоход)
- Трёхчасовое ночное сафари на снегоходах
- Мастер-класс по подледной рыбалке на лесном озере
- Русская баня на дровах (одно посещение. Время и день посещения можно согласовать индивидуально)
- Аренда лыж, снегоступов, «санок-ватрушек», экипировка
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Питание в первый день тура, обед в последний день тура
- Баня (кроме одного посещения, включённого в стоимость)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для улицы.
Не забывайте, что Вы едете на север. Калевала – это Приполярье. Через 200 км Северный Полярный круг и вечная мерзлота. Север бывает спокоен, но бывает и суров. В разные годы температура в новогодние праздники варьировалась от +5 до -35 градусов.
Одежда, в которой традиционно у нас находятся на улице: куртка «горнолыжка», пуховик, комбинезон; штаны: теплые болоньевые.
Обувь должна быть тёплая.
Не забудьте шапки и рукавицы.
Для детей рекомендуется взять по 2-3 комплекта сменной зимней одежды.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право изменения последовательности программы без уменьшения объемов услуг.
Есть ли скидки?
Если приезжаете на своей машине, то стоимость тура дешевле на 2000 руб. на взрослого и на 1500 руб. на ребенка.
Есть ли подробная информация про ли трансфер?
Рекомендуемые поезда:
Вариант № 1. Москва — Мурманск № 16 «Арктика», прибытие в 01:27: трансфер в 01:30 в даты: в январе 18 и 25; в феврале 01, 08, 15 и 22; в марте 01, 8.
Обратите внимание! Для прибывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 3500 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от 3-х и выше доплата не взимается. Услуга трансфера оказывается без доплаты, как групповой трансфер.
Обратите внимание! Альтернатива поезду «Арктика» назначением Москва — Кемь: можете воспользоваться вариантом Москва — Санкт-Петербург (поезд «Сапсан») и затем Санкт-Петербург — Кемь (поезд № 22Ч с Ладожского вокзала, 21:24). Удобные стыковки. При этом общая стоимость билетов будет примерно одинакова или даже ниже, а в пути до Кеми на 4 часа меньше. Поезд № 22Ч уходит из Санкт-Петербурга ежедневно в 21:24 и приходит в Кемь в 10:38.
Вариант № 2. Санкт-Петербург — Мурманск № 12 (прибытие в 10:39): трансфер в 11:00 в даты: в январе 17, 24 и 31; в феврале 07, 14, 21 и 28; в марте 7.
Обратите внимание! Прибывающие поездом из Санкт-Петербурга в следующие даты: в январе 17, 24 и 31; в феврале 07, 14, 21 и 28; в марте 7 в первый день тура доплачивают только за обед и ужин по желанию, а также в день отъезда за обед.
Можно ли в тур с собакой?
Размещение с домашними животными не предусмотрено.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Курение. Категорически запрещено курение во всех помещениях. Для курящих есть места на улице с урнами и пепельницами.
Свечи. Любые источники открытого огня внутри всех помещений категорически запрещены.
Хлопушки. Категорически запрещено использование внутри всех помещений хлопушек, петард, бенгальских огней и прочего, что может стать причиной возгорания.
Китайские фонарики с открытым огнём. Категорически запрещается использовать на всей территории туркомплекса и прилегающих территориях «китайских фонариков» и иных средств переноса огня без контроля человеком.
Фейерверки. Использование фейерверков и салютов на территории туркомплекса запрещено. Разрешено использовать салюты и фейерверки только на озере или пирсе.
Какие услуги предоставляются на территории комплекса?
Лыжи, снегоступы, санки-ледянки, санки-ватрушки — это будет предоставлено для вас бесплатно. Наслаждайтесь Севером, зимой, снегом.
Обязательно возвращайте имущество в зону проката. За разбросанное имущество по территории будут применяться штрафные санкции. Просим уважительно относиться к труду персонала и имуществу туркомплекса.
Туркомплекс предоставляет ряд платных дополнительных услуг. Уточнить полный перечень услуг, стоимость, график мероприятий, заказать услуги вы можете у администратора туркомплекса.
Будет ли связь?
Основные операторы, которые предоставляют уверенную связь: «МегаФон», МТС. Присутствуют также «Билайн» и «Теле2», но в последнее время, к сожалению, качество очень сильно страдает в нашем районе.
На территории работает бесплатный Wi-Fi.
Нужно ли брать с собой наличные или доступна оплата банковской картой?
За все дополнительные услуги, оказанные компанией: сувениры, доп. услуги, баночка варенья и пр., можно рассчитываться банковской картой.
Приобретая дополнительные услуги на территории комплекса, нет необходимости тут же рассчитываться наличными или по карте. Услуги и товар будут записаны в Ваш общий счет для окончательного расчета в день выезда.
Если вы планируете воспользоваться дополнительными услугами туркомплекса, которые не включены в стоимость тура, пожалуйста, заявите о Ваших пожеланиях заранее, до заезда к нам. Мы учтем Ваши пожелания и включим предварительно в список участников.
Что важно знать про питание?
Обязательно предупредите нас о ваших ограничениях в еде: аллергия, ограничения, вегетарианство. Мы обязательно учтем. Если вы заранее нас не предупредите о предпочтениях, нам будет сложно моментально прореагировать.
Как добраться и предусмотрен ли трансфер?
На поезде.
Чтобы добраться до п. Калевала, необходимо доехать до железнодорожной станции Кемь. Здесь останавливается любой поезд, следующий по ветке Октябрьской железной дороги в мурманском направлении. Представитель обязательно встретит Вас у вагона.
Трансфер.
Далее автотранспортом (микроавтобус или автомобиль - в зависимости от численности группы) мы доставляем в п. Калевала (180 км от Кеми, время в пути 2,5 – 3 часа). Этот маршрут называется трансфер.
Индивидуальный трансфер. Возможно, за дополнительную плату заказать индивидуальный трансфер, в случае, если Ваш поезд прибывает вне общего расписания или же Вы желаете приехать к нам индивидуально. Наш представитель встретит вас прямо у вагона в любое время суток. Доплата составит 3500 руб. за легковое авто вместимостью до 4-х чел с учетом багажа в одну сторону.
Групповой трансфер. Вы можете прибыть на ж/д станцию Кемь поездом № 16 «Арктика» (прибытие в 01:14) или № 22 (прибытие в 10:38). Отправление поездов со станции Кемь поездом № 15 «Арктика» (отправление в 06:15) или № 21 (отправление в 20:39). Обязательно сообщайте заранее информацию о прибытии Вашего поезда, номер вагона.
Внимание! Для прибывающих и убывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 3500 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от 3-х и выше доплата не взимается. Услуга трансфера оказывается без доплаты, как групповой трансфер.
Внимание! Время группового трансфера может корректироваться в зависимости от расписания железнодорожного транспорта.
На личном транспорте.
Если Вы решили отправиться в путешествие на личном автотранспорте, то необходимо следовать по шоссе М-18 Санкт-Петербург — Мурманск до поворота на трассу А-135 на Калевалу (через 7 км после поворота на Кемь налево) от автомагистрали Мурманск — Санкт-Петербург — 153 км на запад. Расстояние от Москвы до Калевалы — 1600 км.
Среднее время в пути 20-22 часа. Расстояние от Санкт-Петербурга до Калевалы — 1000 км. Среднее время в пути 10-12 часов.