Это Рождество
Программа тура по дням
Прибытие в Кемь. Трансфер в Калевалу
Встреча на ж/д вокзале «Кемь» на перроне у центрального входа. Вас будут встречать с табличкой «Калевала».
Групповой трансфер в пос. Калевала (180 км, 3 часа).
Отправление от ж/д вокзала Кеми 04.01.2026 в 08:00, 11:00, 21:10 и 05.01.2026 в 01:40.
Даты заезда согласовывайте при бронировании тура.
Рекомендуемые поезда:
- № 934 «Лыжная стрела» (Москва — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 4 января в 06:44.
- № 144 (Смоленск — Москва — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 4 января в 07:39. К 11:00 вы будете в Калевале.
- № 92 (Москва — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 4 января в 20:55.
- № 16 (Москва — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 5 января в 01:26.
- № 12 (Санкт-Петербург — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 4 января в 10:39.
Важно! Заселение с 14:00.
Обратите внимание! Возможна корректировка расписания трансферов в зависимости от праздничного расписания РЖД.
Информацию по индивидуальным трансферам уточняйте у принимающей стороны.
Удобно устраиваемся в поданный транспорт и еще один рывок.
Двигаемся на запад, на родину всемирно известного эпоса, в Калевалу.
Питание в этот день не включено в стоимость тура.
Размещение. Ночевка.
Информационный час. Квест-игра. Прогулка к амулету «Ловец снов». Снегоходное сафари
Завтрак.
10:00 Информационный час. Давайте познакомимся.
На брифинге узнаете о программе тура и получите ответы на интересующие вопросы.
Для всех желающих — и взрослых, и детей — озорная квест-игра в сугробах для всей семьи «В поисках Сампо».
Сходим в гости к внесённому в книги рекордов амулету «Ловец снов» (7 метров 42 см). Ощутим его магическую действенную силу и попросим добра и счастья в Вашу жизнь.
Совершаем несложные подвиги, выполняем задания сказочных ведущих, смеемся и заряжаемся чистым воздухом.
Получаем подарки на память.
Катаемся на лыжах, санках, ледянках, «ватрушках». Создаем праздничное настроение!
Готовимся к снегоходному сафари.
Вы за штурвалом снегохода. Впереди 4 часа путешествий по заснеженному лесу на мощных снегоходах YAMAHA VIKING 540.
Волнующие виды просторов озера Куйтто, изумительный рельеф калевальской тайги, скорость, завихрения и снежное удовольствие!
Опыт вождения не обязателен. Научим всех! Водительские права категории «В» иметь обязательно.
Выдается экипировка: комбинезон, подшлемник, шлем, перчатки, зимняя обувь (если личная не соответствует требованиям).
Инструктаж: повороты, торможение, навыки вождения. Всё это нам очень пригодится в снегоходном туре.
Освоив теорию покорения заснеженной тайги, Вы в сопровождении опытного гида-инструктора переходите к практической части тура на снегоходах в Карелии.
Наш маршрут начнется прямо от амулета «Ловец снов»(7,5 метров в диаметре), амулет истинной силы, созданный и заряженный в день весеннего равноденствия. Занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннесса» и «Книгу Рекордов России». Он величественно охраняет спокойствие всех, кто отдыхает в Калевале и заботливо пожелает участникам приятного сафари на снегоходах.
Маршрут сафари на снегоходах проходит через необитаемые острова озера Среднее Куйто и заброшенную зимой карельскую деревушку Ювалакша.
Перекус в лесу по ходу сафари.
Протяженность маршрута сафари на снегоходах около 60 км, продолжительность сафари 4 часа.
Ужин.
Для желающих (доп. услуга) — наша легендарная баня на дровах из сухостойной сосны KELO.
Освещенная круглосуточно горка — любимая точка притяжения для детей и взрослых!
Пешеходная прогулка по Калевале. Игра Кюккя. Карельская трапеза. Вечеринка
Завтрак.
Сегодня начинаем знакомиться с эпической составляющей нашего Калевальского края.
История создания эпоса «Калевала» неразрывно связана с нашим краем. Эпос вдохновил немало деятелей искусства на создание великих произведений. Например, Р. Толкиен, оставшись под большим впечатлением от прочтения эпоса «Калевала», сотворил свою великую книгу «Властелин колец».
Пешеходная прогулка по значимым местам Калевалы (2,5 часа).
Прогуляемся по центру пос. Калевала.
Вы узнаете об истории, обычаях и традициях нашего края, жизни простых карел, а также посетите этнографический Музей рунопевцев и новую экспозицию Этнокультурного центра, сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» — реликтовой «сосны Лённрота».
Обед.
Раз сегодня этнографический день, то продолжим знакомиться не только с историей, но и образом жизни северных карел.
Играем в командообразующую увлекательную игру, которой уже более 300 лет. Игра, которая зародилась в северной Карелии и распространилась на значительную часть Финляндии и даже Скандинавии.
Игра с удивительным и незнакомым названием – KYKKÄ (Кюккя). Это прототип русской игры «городки». Поверьте, игра очень заводная, при первичной монотонности.
Мы продолжаем знакомить вас с нашей культурой, обычаями и традициями.
Вечером приглашаем в наш мистический чум «SHAMANI», где вас будет ждать ужин с царским названием «карельская трапеза».
Все блюда трапезы приготовлены из натуральных продуктов из даров северной карельской природы.
Традиционная кухня Калевалы – это обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги жареные и соленые, ряпушка и форелька; жаркое из лосятины с местной картошечкой, грибочки маринованные и в сметане, морсы рекой, пироги и варенье из наших северных ягод.
Дегустация карельских настоек и карельского бальзама.
Всё это в окружении сотни свечей и под звуки музыки национального инструмента кантеле. Поверьте, это запоминается надолго.
Вечером ждём всех неугомонных весельчаков на зажигательной вечеринке. Квиз, караоке, много веселья и музыки. Гуляем до полуночи!
Рождественский пикник на берегу озера Среднее Куйто. Вечерняя развлекательная программа
Наши рождественские пикники в Калевале запоминаются на всю жизнь!
Пикник на природе.
Завораживающий карельский лес, настоящий белый и чистый снег, просторы ледяного озера Куйто.
Дед Мороз и его помощники гостеприимно пригласят к большому костру, где проверят сноровку, смекалку и чувство юмора. За что непременно одарят заслуженными призами и подарками.
Вперед на лыжи и снегоступы! Отправляйтесь в мини-путешествие на «мотособаке» по озеру Куйто.
Одевайте защитные шлемы, усаживайтесь поудобнее, наши инструкторы с ветерком промчат вас по заснеженному озеру Куйто. Понравилось? Можно повторить, хоть сколько.
Хотите адреналина? Тогда усаживайтесь на «зимний банан». Цепляем за снегоход и… мы постараемся разглядеть вас в буре снежных завихрений.
Диковинных размеров снежный трамвайчик прокатит всех желающих навстречу северному солнцу.
Веселимся, развлекаемся, отдыхаем.
Большой обеденный стол возле костра уже готов.
Рождество в Калевале обязательно будет с ароматами карельской кухни.
Вы отведаете карельские дары: уха, котлетки из лосятины, карельская выпечка, морошковое варенье и чаёк с дымком.
Ужин.
Для желающих (доп. услуга) — наша легендарная баня на дровах из сухостойной сосны KELO.
Для праздничного настроения ведущие артисты проведут задорную музыкальную вечернюю развлекательную программу в мистическом чуме «SHAMANI».
Поём и танцуем до полуночи.
Освещенная круглосуточно горка — любимая точка притяжения для детей и взрослых.
Сафари на снегоходах. В гости к Мьеликки
Завтрак.
Свободное время.
Это время можно и нужно посвятить:
- прогулкам на лыжах по озеру Куйто или освоить технику управления «мотособакой» (дополнительная оплата).
- посещению храма Петра и Павла и затем самостоятельно исследуйте Калевалу, начиная с улицы Вяйнямёйнена.
- отправиться на прогулку с нашими милыми собаками хаски. Специальное оборудование Вам выдадут.
Обед.
Ночное двухчасовое снегоходное сафари.
Уходим в закат на снегоходах YAMAHA VIKING 540 в ночное путешествие по сказочному лесу.
Ночь кажется бесконечной, но её присутствие создает особый эффект. Искрящийся от света фары снег создает неповторимое чувство полета над всеми проблемами бытия.
Через 2 часа мы не торопимся на базу. Заедем на снегоходах по пути в волшебное место. Это диковинное жилище — место зимнего обитания хозяйки северного леса — Мьеликки. О ней есть сказание в эпосе «KALEVALA». Это жилище карелы называют «MIELIKIN MÖKKI».
Мьеликки заботится о нашей тайге, следит за порядком. Прежде чем войти в гости к Мьеликки, её помощники потребуют исполнить несколько нехитрых заданий и отгадать загадки.
Калевала — сказочный край.
Нас пригласят в гости. Расположимся у очага, увидим диковинные интерьеры, живой огонь, а также услышим рассказ о древних правилах жизни в карельском лесу. Нас ждут приятные угощения, дары леса, обрядовые предсказания на целый год.
На память каждому из рук Мьеликки достанется оберег.
Калевала — волшебное место.
Возвращаемся на базу.
Для желающих (доп. услуга) — легендарная баня на дровах из сухостойной сосны KELO.
Ужин.
Вечером вновь ждём всех желающих на зажигательной вечеринке. Квиз, караоке и много веселья, музыки. Гуляем до полуночи!
Мастер-классы. Посещение кинотеатра. Этно-концерт кантеле «Лебедь Калевалы»
Завтрак.
Пока светло, встаем на лыжи.
Катаемся с горки, гуляем с хаски, испытываем снегоступы и просто наслаждаемся бескрайними заснеженными просторами озера.
Обед.
Для всех желающих мастер-классы от наших рукодельниц:
- роспись новогодних игрушек для самых маленьких;
- плетение из бересты: браслеты и амулеты «Полярная звезда»;
- изготовление куклы-оберега.
Идем в кинотеатр на всероссийскую премьеру.
Ужин.
Прекрасное завершение встречи с Карелией — этно-концерт кантеле «Лебедь Калевалы» в чуме «Shamani».
Вы услышите завораживающие звуки кантеле (национальный карельский инструмент) в исполнении участников Калевальского ансамбля кантелистов.
Прозвучат песни на карельском, финском и русском языках.
У Вас будет уникальная возможность самим исполнить песню на карельском языке. Поверьте, это запомнится надолго.
Прощание с Калевалой
Транспорт уже подан, и наш путь лежит в город Кемь на ж/д станцию.
Ранний завтрак или сухой паёк в дорогу.
Сдача номеров.
Прощание с Калевалой.
Групповой трансфер в г. Кемь (180 км) согласно расписанию.
Рекомендуемые поезда:
- № 933 «Лыжная стрела» (Мурманск — Москва через Кемь). Отправление из Кеми 10 января в 02:12.
- № 15 «Арктика» (Мурманск — Москва через Кемь). Отправления из Кеми 10 января в 06:20.
- № 91 (Мурманск — Москва через Кемь). Отправления из Кеми 10 января в 09:55.
- № 11 (Мурманск — Санкт-Петербург через Кемь). Отправления из Кеми 10 января в 20:42.
Обратите внимание!
Для убывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 3500 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от трёх и выше доплата не взимается.
Возможна корректировка расписания трансферов в зависимости от праздничного расписания РЖД.
Важно! Выселение до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в коттедже «Полярная звезда».
Стоимость тура на 1 человека при размещении в двухместном номере категории «стандарт»:
- при двухместном размещении – 90 000 руб.
- третий в номере, доп. место «еврораскладушка» (взрослый) – 73 500 руб.
- ребенок до 16 лет на основной кровати – 67 000 руб.
- ребенок до 16 лет на доп. месте – 54 000 руб.
- одноместное размещение – 112 000 руб.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в номере с панорамным окном:
- на основной кровати – 100 000 руб.
- одноместное размещение в номере – 125 000 руб.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в номере «мансарда» (сначала оплачиваются 2 основных места, потом дополнительные независимо от возраста):
- на основной кровати – 85 000 руб.
- дети до 16 лет на доп. месте (двухъярусная кровать) – 54 000 руб.
Если Вы приезжаете на своем транспорте или на общественном транспорте (без нашего трансфера), то стоимость тура уменьшается:
- для взрослых на 4 000 руб. с чел.
- для детей на 2 500 руб. с чел.
Варианты проживания
Коттедж «Полярная звезда»
Тихое и спокойное место.
На территории комплекса:
- загородная парковая территория;
- сосновый бор;
- берег озера;
- 12 коттеджей;
- кафе;
- баня;
- парковка;
- пирсы;
- обустроенная территория.
Во всех местах размещения в туркомплексе доступны:
- холодильники;
- чайники. Использовать кипятильники не надо. Пользоваться у нас ими запрещено;
- фены в каждом номере. Фены хорошие, мощные;
- полотенца для рук, для ног, полотенца после душа;
- утюг и доска для глажки выдаются по требованию, бесплатно.
Размещение в коттедже «Полярная звезда» с двухместными номерами «Стандарт» (возможны дополнительные места).
В номере:
- две кровати;
- комод;
- шкаф — ручная работа из карельской сосны;
- этно-дизайн номеров;
- ТВ;
- Wi-Fi;
- душ;
- туалет;
- фен;
- три вида полотенец.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер: ж/д станция Кемь - Калевала и Калевала - ж/д станция Кемь (к рекомендуемым поездам)
- Размещение в коттедже «Полярная звезда»
- Трёхразовое питание, указанное в программе (с завтрака второго дня по завтрак последнего дня)
- Познавательная и уникальная экскурсия «Калевала - родина эпоса»: два музея, настоящие карельские руны
- Гала-ужин «Карельская трапеза» при свечах в мистическом в банкетном зале
- Четырёхчасовое дневное сафари на снегоходах YAMAHA VIKING 540 и экипировка (самостоятельное управление снегоходом)
- Двухчасовое ночное сафари на снегоходах YAMAHA VIKING 540 и экипировка (самостоятельное управление снегоходом)
- Таинственная программа «В гости к Мьеликки - хозяйке северного леса»
- Посещение зимней хижины «MIELIKKIN MÖKKI»: подарки, общение, гадания и вкусняшки у очага с живым огнём
- Рождественская кинопремьера в кинотеатре
- Рождественский пикник с развлекательной программой и с обедом
- Буксировка «снежного банана» за снегоходом на пикнике
- Катание на снегоходном трамвайчике на пикнике
- Квест-игра в сугробах для всей семьи "В поисках"Сампо "
- Древняя карельская команднообразующая спортивная игра «KYKKÄ» (кюккя)
- Концерт карельской музыки на национальном инструменте кантеле «Лебедь Калевалы»
- Квизы и вечеринки в 3, 4 и 5 дни тура
- Пешие самостоятельные прогулки с собаками хаски
- Аренда оборудования для отдыха: лыжи, снегоступы, снегокаты, финские сани, аргамаки, ледянки, «санки ватрушки»
- Освещенная круглосуточно горка для катания на «санках-ватрушках»
- Мастер-класс для детей и взрослых на выбор: рисуем подаркиплетем из берестыделаем куклу-оберег
- Рисуем подарки
- Плетем из бересты
- Делаем куклу-оберег
- Подарок от принимающей стороны
- Семейная фотосессия от профессиональных фотографов
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Питание в первый день тура, алкоголь на пикниках
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для улицы.
Не забывайте, что Вы едете на север. Калевала – это Приполярье. Через 200 км Северный Полярный круг и вечная мерзлота. Север бывает спокоен, но бывает и суров. В разные годы температура в новогодние праздники варьировалась от +5 до -35 градусов.
Одежда, в которой традиционно у нас находятся на улице: куртка «горнолыжка», пуховик, комбинезон; штаны: теплые болоньевые.
Обувь должна быть тёплая.
Не забудьте шапки и рукавицы.
Для детей рекомендуется взять по 2-3 комплекта сменной зимней одежды.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право изменения последовательности программы без уменьшения объемов услуг.
Есть ли скидки?
Если Вы приезжаете на своем транспорте или на общественном (без нашего трансфера), то стоимость тура уменьшается:
- для взрослых на 4 000 руб. /чел.;
- для детей на 2 500 руб. /чел.
Предусмотрен ли трансфер?
В первый день тура вас встретят на ж/д вокзале «Кемь» на перроне у центрального входа. Вас будут встречать с табличкой «Калевала».
Групповой трансфер в пос. Калевала (180 км, 3 часа).
Отправление от ж/д вокзала Кеми 04.01.2026 в 08:00, 11:00, 21:10 и 05.01.2026 в 01:40.
Рекомендуемые поезда:
- № 934 «Лыжная стрела» (Москва — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 4 января в 06:44.
- № 144 (Смоленск — Москва — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 4 января в 07:39.
- № 92 (Москва — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 4 января в 20:55.
- № 16 (Москва — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 5 января в 01:26.
- № 12 (Санкт-Петербург — Мурманск через Кемь). Прибытие в Кемь 4 января в 10:39.
Информацию по индивидуальным трансферам за доп. плату уточняйте у принимающей стороны.
В последний день тура групповой трансфер в г. Кемь (180 км) согласно расписанию.
Рекомендуемые поезда:
- № 933 «Лыжная стрела» (Мурманск — Москва через Кемь). Отправление из Кеми 10 января в 02:12.
- № 15 «Арктика» (Мурманск — Москва через Кемь). Отправления из Кеми 10 января в 06:20.
- № 91 (Мурманск — Москва через Кемь). Отправления из Кеми 10 января в 09:55.
- № 11 (Мурманск — Санкт-Петербург через Кемь). Отправления из Кеми 10 января в 20:42.
Для убывающих на других поездах осуществляется индивидуальный трансфер с доплатой 3500 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от трёх и выше доплата не взимается.
Обратите внимание! Возможна корректировка расписания трансферов в зависимости от праздничного расписания РЖД.
Можно ли в тур с собакой?
Размещение с домашними животными не предусмотрено.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Курение. Категорически запрещено курение во всех помещениях. Для курящих есть места на улице с урнами и пепельницами.
Свечи. Любые источники открытого огня внутри всех помещений категорически запрещены.
Хлопушки. Категорически запрещено использование внутри всех помещений хлопушек, петард, бенгальских огней и прочего, что может стать причиной возгорания.
Китайские фонарики с открытым огнём. Категорически запрещается использовать на всей территории туркомплекса и прилегающих территориях «китайских фонариков» и иных средств переноса огня без контроля человеком.
Фейерверки. Использование фейерверков и салютов на территории туркомплекса запрещено. Разрешено использовать салюты и фейерверки только на озере или пирсе.
Какое питание предусмотрено?
Наша компания уделяет большое внимание организации питания и меню. В стоимость программы включено питание: завтраки, обеды на пикниках, ужины и даже сухой паек в дорогу. Питание у нас комплексное. Мы не работаем по меню. Обязательно это учтите.
Мы стараемся радовать наших гостей дарами природы: местная рыба, мясо оленя, ягоды, пироги.
Обратите внимание! Обязательно предупредите нас о ваших ограничениях в еде: аллергия, ограничения, вегетарианство. Мы обязательно учтем. Если вы заранее нас не предупредите о предпочтениях, нам будет сложно моментально прореагировать.
Нужно ли брать с собой наличные или доступна оплата банковской картой?
За все дополнительные услуги, оказанные компанией: сувениры, доп. услуги, баночка варенья и пр., можно рассчитываться банковской картой.
Приобретая дополнительные услуги на территории комплекса, нет необходимости тут же рассчитываться наличными или по карте. Услуги и товар будут записаны в Ваш общий счет для окончательного расчета в день выезда.
Если вы планируете воспользоваться дополнительными услугами туркомплекса, которые не включены в стоимость тура, пожалуйста, заявите о Ваших пожеланиях заранее, до заезда к нам. Мы учтем Ваши пожелания и включим предварительно в список участников.
Будет ли связь?
Основные операторы, которые предоставляют уверенную связь: «МегаФон», МТС. Присутствуют также «Билайн» и «Теле2», но в последнее время, к сожалению, качество очень сильно страдает в нашем районе.
На территории работает бесплатный Wi-Fi.
Какие услуги предоставляются на территории комплекса?
Для гостей предоставляются следующие бесплатные услуги:
- прогулочные лыжи в комплекте с палками и ботинками;
- освещенная горка, тюбинг;
- финские сани;
- детские снегокаты.
Обязательно возвращайте имущество в зону проката. За разбросанное имущество по территории будут применяться штрафные санкции. Просим уважительно относиться к труду персонала и имуществу туркомплекса.
Туркомплекс предоставляет ряд платных дополнительных услуг. Уточнить полный перечень услуг, стоимость, график мероприятий, заказать услуги вы можете у администратора туркомплекса.
Во сколько происходит заселение и выселение?
Заселение происходит с 14:00, выселение до 12:00.