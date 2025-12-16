3 день

Пешеходная прогулка по Калевале. Игра Кюккя. Карельская трапеза. Вечеринка

Завтрак.

Сегодня начинаем знакомиться с эпической составляющей нашего Калевальского края.

История создания эпоса «Калевала» неразрывно связана с нашим краем. Эпос вдохновил немало деятелей искусства на создание великих произведений. Например, Р. Толкиен, оставшись под большим впечатлением от прочтения эпоса «Калевала», сотворил свою великую книгу «Властелин колец».

Пешеходная прогулка по значимым местам Калевалы (2,5 часа).

Прогуляемся по центру пос. Калевала.

Вы узнаете об истории, обычаях и традициях нашего края, жизни простых карел, а также посетите этнографический Музей рунопевцев и новую экспозицию Этнокультурного центра, сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» — реликтовой «сосны Лённрота».

Обед.

Раз сегодня этнографический день, то продолжим знакомиться не только с историей, но и образом жизни северных карел.

Играем в командообразующую увлекательную игру, которой уже более 300 лет. Игра, которая зародилась в северной Карелии и распространилась на значительную часть Финляндии и даже Скандинавии.

Игра с удивительным и незнакомым названием – KYKKÄ (Кюккя). Это прототип русской игры «городки». Поверьте, игра очень заводная, при первичной монотонности.

Мы продолжаем знакомить вас с нашей культурой, обычаями и традициями.

Вечером приглашаем в наш мистический чум «SHAMANI», где вас будет ждать ужин с царским названием «карельская трапеза».

Все блюда трапезы приготовлены из натуральных продуктов из даров северной карельской природы.

Традиционная кухня Калевалы – это обязательно различные виды рыбы: щука фаршированная, сиги жареные и соленые, ряпушка и форелька; жаркое из лосятины с местной картошечкой, грибочки маринованные и в сметане, морсы рекой, пироги и варенье из наших северных ягод.

Дегустация карельских настоек и карельского бальзама.

Всё это в окружении сотни свечей и под звуки музыки национального инструмента кантеле. Поверьте, это запоминается надолго.

Вечером ждём всех неугомонных весельчаков на зажигательной вечеринке. Квиз, караоке, много веселья и музыки. Гуляем до полуночи!

