3 день

Подготовка к сплаву и начало маршрута

Завтрак в кафе отеля.

Отправляемся в таёжную глушь! У нас впереди трёхдневная активная часть нашего сплава по реке Пистойоки.

В сопровождении опытного инструктора вы пройдете по порогам и плёсам красивейшей северной реки. Не переживайте, водная часть маршрута не является чем-то излишне тяжёлым, но потрудиться придётся.

10:00 Брифинг. Подготавливаем рафт, проходим инструктаж.

Грузимся во внедорожники и отправляемся к месту старта. Время в пути — 1,5 часа.

Облачаемся в экипировку (выдаются спасжилеты, каски, кеды, перчатки и гермомешки для личных вещей). Ставим рафт на воду и выходим на воду, но перед этим походный обед на берегу.

Стартуем в «секретном месте» на озере Муасъярви. Тренировочные взмахи веслом, и впереди два порога с удивительными названиями: Курки и Пикси.

Плёсовые и озёрные участки маршрута пройдем под мотором, поэтому вы не устанете, а вот в порогах надо будет поработать. Во всём слушайте инструктора.

В течение дня будет организована стоянка для полевого перекуса и отдыха.

Идём до середины озера Вайкульское и «паркуемся» недалеко от хутора Хяме. Здесь разбиваем лагерь.

Полевой ужин на костре, байки от инструктора и легкая усталость от активностей и свежего воздуха вам обеспечены.

Личные вещи, провизия и оборудование будут доставлены к месту установки лагеря на машине.

Здесь вас ждут двух- и трёхместные палатки, полевая баня, выкошенная от травы поляна и беседка. Всё необходимое походное и бивуачное оборудование будет предоставлено.

Индивидуально предоставляется:

спальник;

индивидуальный конверт-вставка для спальника (походное постельное белье);

туристический коврик.

