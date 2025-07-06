Кузова - удивительные острова Белого моря
Место, в которое, попав однажды, вы вернётесь снова
6 июл в 10:00
9 авг в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
Соловецкие острова: 5 дней на краю света
Начало: Г. Кемь
14 июл в 11:30
46 500 ₽ за человека
На суровых северных просторах: путешествие по живописным островам Белого моря в мини-группе
Поплавать на сапах среди белух, посетить Соловки и побывать на Секирной горе
Начало: Вокзал г. Кемь, 10:00-11:00
9 июл в 10:00
24 июл в 10:00
132 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кеми в категории «5-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Кеми
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кеми в июле 2025
Сейчас в Кеми в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 32 000 до 132 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Кеми на 2025 год по теме «5-дневные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 32000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь