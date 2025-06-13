3 дня
Выходные на Соловецких островах: монастырь, Белое море и деликатесы
Посетить знаменитую обитель России, прочувствовать атмосферу Севера и отведать морепродуктов
Начало: Кемь, ж/д вокзал, сбор к прибытию поезда № 012Ч (1...
13 июн в 10:40
18 июн в 10:40
38 300₽ за человека
2 дня 10 часов
Соловецкие острова: 3 дня в сердце Русского Севера
Начало: Г. Кемь
29 июн в 11:30
19 июл в 11:30
от 47 950₽ за человека
5 дней 4 часа
Соловецкие острова: 5 дней на краю света
Начало: Г. Кемь
16 июн в 11:30
14 июл в 11:30
от 46 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кеми в категории «Групповые»
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