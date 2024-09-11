3 дня
День России на Соловецких островах
Начало: Г. Кемь
13 июн в 10:00
от 41 100₽ за человека
3 дня
Выходные на Соловецких островах: монастырь, Белое море и деликатесы
Посетить знаменитую обитель России, прочувствовать атмосферу Севера и отведать морепродуктов
Начало: Кемь, ж/д вокзал, сбор к прибытию поезда № 012Ч (1...
13 июн в 10:40
18 июн в 10:40
38 300₽ за человека
4 дня
Перезагрузка на Соловках: тур под поезда из Москвы
Погрузиться в атмосферу Севера на Соловецком архипелаге и узнать об истории мест и жизни монахов
Начало: Кемь, ж/д вокзал, сбор к прибытию поездов №092, №0...
12 июн в 21:00
17 июн в 21:00
41 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена11 сентября 2024Поездка " Чудеса Соловецкой природы" очень понравилась. Приятно порадовало сопровождение гида Дмитрия по всему маршруту. На каждую экскурсию или поездку
- ММарина11 сентября 2024Такой разнообразный и познавательный тур, на таком малом пространстве! До сих пор под впечатлением, спасибо за организацию!
- ИИрина17 июня 2022Хороший тур!
Ответы на вопросы от путешественников по Кеми в категории «3-дневные туры»
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