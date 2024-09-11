Туры на 3 дня в Кеми

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Кеми, цены от 38 300 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
День России на Соловецких островах
На автобусе
3 отзыва
3 дня
День России на Соловецких островах
Начало: Г. Кемь
13 июн в 10:00
от 41 100 за человека
Выходные на Соловецких островах: монастырь, Белое море и деликатесы
На автобусе
3 дня
Выходные на Соловецких островах: монастырь, Белое море и деликатесы
Посетить знаменитую обитель России, прочувствовать атмосферу Севера и отведать морепродуктов
Начало: Кемь, ж/д вокзал, сбор к прибытию поезда № 012Ч (1...
13 июн в 10:40
18 июн в 10:40
38 300 за человека
Перезагрузка на Соловках: тур под поезда из Москвы
На автобусе
На поезде
4 дня
Перезагрузка на Соловках: тур под поезда из Москвы
Погрузиться в атмосферу Севера на Соловецком архипелаге и узнать об истории мест и жизни монахов
Начало: Кемь, ж/д вокзал, сбор к прибытию поездов №092, №0...
12 июн в 21:00
17 июн в 21:00
41 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    11 сентября 2024
    День России на Соловецких островах
    Поездка " Чудеса Соловецкой природы" очень понравилась. Приятно порадовало сопровождение гида Дмитрия по всему маршруту. На каждую экскурсию или поездку
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    он приходил за туристами в отель и провожал к месту начала. Все было организовано очень хорошо. Спасибо большое. В дальнейшем планирую с " Большой Страной" и другие поездки.

    Поездка &quot; Чудеса Соловецкой природы&quot; очень понравилась. Приятно порадовало сопровождение гида Дмитрия по всему маршруту. НаПоездка &quot; Чудеса Соловецкой природы&quot; очень понравилась. Приятно порадовало сопровождение гида Дмитрия по всему маршруту. НаПоездка &quot; Чудеса Соловецкой природы&quot; очень понравилась. Приятно порадовало сопровождение гида Дмитрия по всему маршруту. На
  • М
    Марина
    11 сентября 2024
    День России на Соловецких островах
    Такой разнообразный и познавательный тур, на таком малом пространстве! До сих пор под впечатлением, спасибо за организацию!
  • И
    Ирина
    17 июня 2022
    День России на Соловецких островах
    Хороший тур!

Ответы на вопросы от путешественников по Кеми в категории «3-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Кеми в феврале 2025
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