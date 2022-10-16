Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка

Познавательный экскурсионный тур сочетает в себе три Сибирских города

Познавательный экскурсионный тур сочетает в себе три Сибирских города – Томск, Кемерово, Новокузнецк. Перед нами откроются интересные страницы истории освоения Сибири начиная от 17 века по наши дни.

Изюминкой тура станут увлекательные мастер-классы, интерактивные экскурсии и самобытные сибирские блюда.
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Зимнее путешествие в сердце Сибири. Из Новокузнецка
Ближайшие даты:
21
фев

Что вас ожидает 🤩

В гостях у Воеводы
В гостях у Воеводы
Познакомимся с казачьей культурой, постреляем из пушки и сделаем колоритные фото в казацких кафтанах 17 века
Кузнецкая крепость
Кузнецкая крепость
Увидим замечательный памятник истории, культуры и фортификации
Охотничьи байки в Томской писанице
Охотничьи байки в Томской писанице
На интерактивной экскурсии мы познакомимся с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв.
Сибирская трапеза
Сибирская трапеза
Отведаем блюда традиционной сибирской кухни
Шахтерская слава Сибири
Шахтерская слава Сибири
Посетим музей индустриальной истории и действующий разрез "Кедровский"

Программа тура по дням

1 день

Новокузнецк

Прибытие в Новокузнецк.

Расселение в гостинице.

10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия “От завода к городу-саду”.

Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина – главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК.

14:00 Обед в кафе города.

15:30 Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.

В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский.

В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество.

Посещение музея-заповедника "Кузнецкая крепость".

17:30 Свободное время.

За дополнительную плату: экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники "Ретропарк".

НовокузнецкНовокузнецкНовокузнецкНовокузнецк
2 день

Древности Кузбасса

07:00 Завтрак в отеле.

Трансфер в г. Кемерово.

11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру города.

С посещением отдела природы Областного Краеведческого музея.

13:30 Трансфер в д. Писаная (55 км).

14:30 Экскурсия в музее-заповеднике “Томская Писаница” (Шорский улус «Кезек», Охотничьи байки, скала, мастер класс по изготовлению петроглифов).

15:00 Обед охотника в кафе “Юрта”.

17:30 Трансфер в г. Кемерово (55 км).

18:30 Свободное время.

Расселение в отеле “Кузбасс”.

За дополнительную плату: ужин в ресторане «Забой» (средний чек 1500 руб.) или экскурсия “Неповторимые” в легендарный театр “Ложа”, созданный Евгением Гришковцом.

Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе "Золотой маски". В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра.

Древности КузбассаДревности КузбассаДревности КузбассаДревности КузбассаДревности Кузбасса
3 день

Шахтерская слава

09:00 Завтрак в отеле.

10:00 Трансфер в музей-заповедник "Красная горка" с посещением памятника Э. Неизвестного.

10:30 Экскурсия в музей-заповедник “Красная горка” (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта).

12:30 Трансфер на разрез “Кедровский”, 27 км.

13:00 Экскурсия на разрез Кедровский с обедом в столовой предприятия.

16:00 Трансфер в г. Томск (225 км).

20:00 Прибытие в г. Томск.

Шахтерская славаШахтерская славаШахтерская слава
4 день

Обзорная экскурсия «Город над Томью…»

Завтрак в отеле.

10:00 Обзорная экскурсия “Город над Томью… ” с осмотром Дома-музея В. Я. Шишкова и особняка купца Голованова.

14:00 Обед в ресторане “Сибирская трапеза”.

15:00 Музей истории Томска.

16:00 Экскурсия “В гостях у Воеводы! ” в интерактивный музей под открытым небом Семелужкинский острог.

19:00 Возвращение в отель, отдых.

Дополнительно туристы могут посетить театры города, при заезде дается программа мероприятий.

Обзорная экскурсия «Город над Томью…»Обзорная экскурсия «Город над Томью…»Обзорная экскурсия «Город над Томью…»Обзорная экскурсия «Город над Томью…»Обзорная экскурсия «Город над Томью…»
5 день

Загадки земли Томской

9:00 Завтрак в отеле.

10:00 Экскурсия "Томск императорский" (с посещением Белого озера, Иверской часовни, церковно-исторического музея при Богоявленском соборе, Богородице Алексеевского мужского монастыря).

13:00 Обед в губернаторском доме, где бывал Цесаревич (кафе “Библиотека”).

15:00 Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей-особняк золотопромышленника Асташева.

17:00 Экскурсия в музей славянской мифологии – “НаЛичная история”.

18:30 Свободное время.

За дополнительную плату:

  • Мастер класс по росписи медведя – хозяина тайги, услышать удивительные истории об этом звере.
  • Посещение фирменного магазина "Сибирский Кедр" с дегустацией конфет ручной работы, которые производятся только в Томске из Кедрового ореха собранного в Сибирских лесах Томской области с клюквой и настоящим швейцарским шоколадом.
  • Туристы могут попробовать и купить Иван-Чай из Томского леса, кедровое масло, вяленную клюкву и сухие грибочки, собранные на Васюганских болотах…
  • Экскурсия в музей НКВД

Экскурсионный день пешеходный (возможно автобусное обслуживание за доп. плату).

Загадки земли ТомскойЗагадки земли ТомскойЗагадки земли ТомскойЗагадки земли Томской
6 день

Отъезд

4:30 Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
37 00041 100

Варианты проживания

Гостиница «Томск»

3 ночи

Крупнейшая в городе Томске гостиница категории «3 звезды» – это прекрасное место для отдыха. Расположенная на одной из главных улиц города – проспекте Кирова – гостиница находится всего в 15 минутах езды от центра города, а также в непосредственной близости от ЖД и Авто вокзалов. В гостинице и рядом с ней располагаются несколько ресторанов и баров, где Вы можете приятно провести вечер.

Двухместный стандартный номер, выполненный в современном стиле. В номере расположены две односпальные кровати и ванная комната с немецкой сантехникой.

Гостиница «Томск»Гостиница «Томск»Гостиница «Томск»Гостиница «Томск»Гостиница «Томск»

Отель «Кузбасс»

1 ночь

Находится в центре города Кемерово, всего в 300 метрах от Театральной площади и в 10 минутах ходьбы от реки Томь. К вашим услугам ресторан, бар и бесплатный WiFi.

Гостям предоставляются оформленные в классическом стиле номера с холодильником, письменным столом и телевизором с кабельными каналами. Также в вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»

Отель «Новокузнецкая»

1 ночь

Отель «Новокузнецкая» расположен в городе Новокузнецк. К услугам гостей — бар, общий лаундж и сад. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер

Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе (стандартный номер)
  • Питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новокузнецка и обратно из г. Томска
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
  • Дополнительные экскурсии, мастер-классы, входные билеты в театры и пр.
  • Экскурсия “Неповторимые” в легендарный театр “Ложа” – от 1 000 руб.
  • Экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники “Ретропарк” – от 550 руб
Место начала и завершения?
Кемеровская область, Новокузнецк
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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