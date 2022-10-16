Прибытие в Новокузнецк.
Расселение в гостинице.
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия “От завода к городу-саду”.
Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина – главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК.
14:00 Обед в кафе города.
15:30 Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.
В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский.
В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество.
Посещение музея-заповедника "Кузнецкая крепость".
17:30 Свободное время.
За дополнительную плату: экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники "Ретропарк".
07:00 Завтрак в отеле.
Трансфер в г. Кемерово.
11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру города.
С посещением отдела природы Областного Краеведческого музея.
13:30 Трансфер в д. Писаная (55 км).
14:30 Экскурсия в музее-заповеднике “Томская Писаница” (Шорский улус «Кезек», Охотничьи байки, скала, мастер класс по изготовлению петроглифов).
15:00 Обед охотника в кафе “Юрта”.
17:30 Трансфер в г. Кемерово (55 км).
18:30 Свободное время.
Расселение в отеле “Кузбасс”.
За дополнительную плату: ужин в ресторане «Забой» (средний чек 1500 руб.) или экскурсия “Неповторимые” в легендарный театр “Ложа”, созданный Евгением Гришковцом.
Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе "Золотой маски". В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра.
09:00 Завтрак в отеле.
10:00 Трансфер в музей-заповедник "Красная горка" с посещением памятника Э. Неизвестного.
10:30 Экскурсия в музей-заповедник “Красная горка” (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта).
12:30 Трансфер на разрез “Кедровский”, 27 км.
13:00 Экскурсия на разрез Кедровский с обедом в столовой предприятия.
16:00 Трансфер в г. Томск (225 км).
20:00 Прибытие в г. Томск.
Завтрак в отеле.
10:00 Обзорная экскурсия “Город над Томью… ” с осмотром Дома-музея В. Я. Шишкова и особняка купца Голованова.
14:00 Обед в ресторане “Сибирская трапеза”.
15:00 Музей истории Томска.
16:00 Экскурсия “В гостях у Воеводы! ” в интерактивный музей под открытым небом Семелужкинский острог.
19:00 Возвращение в отель, отдых.
Дополнительно туристы могут посетить театры города, при заезде дается программа мероприятий.
9:00 Завтрак в отеле.
10:00 Экскурсия "Томск императорский" (с посещением Белого озера, Иверской часовни, церковно-исторического музея при Богоявленском соборе, Богородице Алексеевского мужского монастыря).
13:00 Обед в губернаторском доме, где бывал Цесаревич (кафе “Библиотека”).
15:00 Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей-особняк золотопромышленника Асташева.
17:00 Экскурсия в музей славянской мифологии – “НаЛичная история”.
18:30 Свободное время.
За дополнительную плату:
Экскурсионный день пешеходный (возможно автобусное обслуживание за доп. плату).
4:30 Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|37 000
|41 100
Крупнейшая в городе Томске гостиница категории «3 звезды» – это прекрасное место для отдыха. Расположенная на одной из главных улиц города – проспекте Кирова – гостиница находится всего в 15 минутах езды от центра города, а также в непосредственной близости от ЖД и Авто вокзалов. В гостинице и рядом с ней располагаются несколько ресторанов и баров, где Вы можете приятно провести вечер.
Двухместный стандартный номер, выполненный в современном стиле. В номере расположены две односпальные кровати и ванная комната с немецкой сантехникой.
Находится в центре города Кемерово, всего в 300 метрах от Театральной площади и в 10 минутах ходьбы от реки Томь. К вашим услугам ресторан, бар и бесплатный WiFi.
Гостям предоставляются оформленные в классическом стиле номера с холодильником, письменным столом и телевизором с кабельными каналами. Также в вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Отель «Новокузнецкая» расположен в городе Новокузнецк. К услугам гостей — бар, общий лаундж и сад. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.