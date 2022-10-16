1 день

Новокузнецк

Прибытие в Новокузнецк.

Расселение в гостинице.

10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия “От завода к городу-саду”.

Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина – главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК.

14:00 Обед в кафе города.

15:30 Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.

В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский.

В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество.

Посещение музея-заповедника "Кузнецкая крепость".

17:30 Свободное время.

За дополнительную плату: экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники "Ретропарк".