1 день

Прибытие, «Глаза Катуни»

9:30 Завтрак в отеле "Золотые пески" (оплачивается дополнительно).

11:00 Посещение уникального места – Голубые озера “Глаза Катуни”, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью когда уровень воды в Катуни падает.

На берегу озер есть баня, где можно погреться и искупаться в озерах (не входит в стоимость).

15:00 Заселение в отели.

19:00 Совместный ужин (предзаказ делается заранее, оплачивается дополнительно).