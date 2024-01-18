А также побываете в Горной Шории и узнаете о малочисленных народах Западной Сибири: телеутах, шорцах и сибирских татарах. Маршрут программы проходит по трем регионам: Новосибирской, Томской и Кемеровской областям.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Новосибирск. Художественный музей
Прибытие в Новосибирск.
Встреча в аэропорту в 07:30. Возможно прибытие на ж/д вокзал Новосибирска.
Трансфер в отель.
Размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
Отдых после перелета.
Обзорная экскурсия по Новосибирску.
В ходе экскурсии по городу мы увидим самые основные достопримечательности: Красный проспект, Театр оперы и балета, площадь Ленина.
Обед (пакет питания из 7 обедов приобретается отдельно).
Новосибирский государственный художественный музей.
Первыми экспонатами Новосибирской картинной галереи стали произведения, переданные ей из фондов министерств культуры РСФСР и СССР, из запасников Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Павловского дворца-музея, а в 1960 году были получены на постоянное хранение шестьдесят картин и этюдов из наследия Н. К. Рериха, привезенного на родину из Индии его сыном Ю. Н. Рерихом.
Экскурсия “Творчество Н. К. Рериха”.
Рерих создал более 7000 художественных произведений, которые разошлись по всему миру.
Коллекция Новосибирского художественного музея включает 60 произведений, исполненных в последнее десятилетие жизни мастера.
Свободное время.
Колывань. Краеведческий музей. Этнографический комплекс «Усадьба чатского татарина»
Завтрак в отеле.
Переезд в Колывань.
Прогулка по городу.
Здесь сохранилось более тридцати памятников архитектуры и более ста объектов ценной исторической среды, которые создают атмосферу старинного купеческого города.
Экскурсия в краеведческий музей.
Сегодня в залах музея представлены экспозиции «Место Колывани в истории государства Российского», «Купечество города Колывани», «Быт крестьян XIX-XX вв.» и другие выставки.
Колыванский музей является одним из старейших музеев в Новосибирской области.
Музей расположен в историческом квартале, где представлены отреставрированные особняки купцов, памятник Николаю Чудотворцу, фрагмент улицы Московской, представляющий деревянное зодчество Колывани.
Переезд в Юрт-Ору.
Посещение этнографического комплекса “Усадьба чатского татарина”.
Деревня Юрт-Ора располагается на месте проживания сибирских татар и представляет собой единственное в Новосибирской области сочетание исторического, этнографического и археологического культурного наследия.
Музей представляет собой помещения постройки начала ХХ века: изба, где воссоздан национально-исторический быт и уклад жизни семьи татар, стенды с уникальными архивными материалами о родах деревни с XVI века, традиционная национальная одежда, обувь и другие раритеты, а также татарский двор. (оплачивается дополнительно).
Национальный татарский обед с пловом, чак-чаком и чаем (оплачивается дополнительно)
Переезд в Томск.
Размещение в отеле.
Томск. Музей истории Томска. Татарская слобода
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Томску.
Город богат памятниками деревянной и каменной архитектуры XVIII–XX веков.
Экскурсия в музей истории Томска.
В фондах находится более 4000 единиц хранения.
Благодаря богатству и разнообразию музейных фондов были организованы постоянные историко-краеведческие экспозиции.
Обед (оплачивается отдельно).
Экскурсия по деревянному зодчеству в районах Елань и Татарская слобода.
Это уникальный исторический район Томска, сформировавшийся в начале XVII века.
До XVII века окрестности современного Томска населяли, так называемые, томские татары, проживавшие на Юрточной горе, где они ставили свои юрты, но с приходом служилых русских людей, были смещены на правый берег Томи, где находились заливные луга, которые являлись летними пастбищами.
В татарской слободе селились купцы, ремесленники, прибывшие из Казанской, Тобольской губерний, Средней Азии или других мест.
К концу XIX века татарская слобода Томска стала одним из центров татарской культуры в Сибири.
Сегодня здесь сохранилась деревянная застройка и многие здания являются настоящим произведением искусства.
Свободное время.
Кемерово. Томская Писаница. Музей Красная горка
Завтрак в отеле.
Переезд в Кемерово.
Прогулка по городу.
В настоящее время Кемерово – это крупнейший индустриальный центр, расположенный на востоке России.
Здесь работают предприятия угольной, химической и легкой промышленности.
Переезд в деревню Писаная.
Экскурсия по заповеднику Томская Писаница.
Это уникальный археологический памятник, хранящий историю людей, живших на территории Западной Сибири несколько тысяч лет назад.
Томская Писаница включает в себя три основных экспозиционных комплекса, посвященных археологии, этнографии и природоведению.
Обед.
Возвращение в Кемерово.
Экскурсия в Музей Красная горка.
Музей-заповедник "Красная Горка" создан на территории бывшего Кемеровского угольного рудника с целью сохранения уникальных памятников горнопромышленного наследия.
Основные экспозиции музея отражают историю Кемеровского рудника и города Кемерово, а также угледобычу в Кузбассе.
Размещение в отеле.
Угольный разрез. Гурьевский металлургический завод
Завтрак в отеле.
Посещение угольного разреза.
Угольный разрез – это карьер, где происходит добыча угля открытым способом.
Внимание! Территория угольного разреза является режимной закрытой зоной! В посещении может быть отказано.
Переезд в город Гурьевск.
Экскурсия по Гурьевскому металлургическому заводу.
Гурьевский металлургический завод является старейшим металлургическим предприятием Кемеровской области.
Внимание! Территория угольного разреза является режимной закрытой зоной! В посещении может быть отказано.
Обед.
Переезд в Новокузнецк.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Таштагол. Музей Горной Шории. Шерегеш
Завтрак в отеле.
Переезд в город Таштагол.
Город находится на территории Горной Шории.
Этот таежный регион располагается на стыке Алтая, Кузнецкого Алатау и Саян.
Экскурсия по музею Горной Шории.
Собранные здесь экспонаты послужили основой для создания первой в России музейной экспозиции, полностью посвященной материальной и духовной культуре шорцев.
Обед.
Переезд в Шерегеш.
Подъем на канатной дороге на гору Зеленую.
Официальное название горы "Каритшал", что на языке шорцев означает "край хребта”.
Второе название "Зеленая" гора получила благодаря цвету.
Летом, когда вокруг только серые курумы Мустага и Кургана, на Каритшале произрастает много кустарников и трав, что придает ей яркий зеленый цвет.
С вершины Зеленой открываются прекрасные виды на Мустаг, Курган с Поклонным крестом и поселок Шерегеш.
Высота горы 1270 метров.
Возвращение в Новокузнецк.
Новокузецк
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Новокузнецку.
Новокузнецк входит в число самых значимых промышленных центров страны.
Экскурсия в музей-заповедник Кузнецкая крепость.
Кузнецкая крепость является памятником истории, военно-инженерного искусства и архитектуры.
Экскурсия в литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.
С 1996 года в музее действует постоянная уникальная экспозиция «Кузнецкая путеводительница», авторами которой являются московские специалисты экспериментальной Лаборатории музейного проектирования Российского института культурологии МК РФ и РАН.
Обед (оплачивается отдельно).
Переезд в Новосибирск с поздним прибытием после 22:00.
Размещение в отеле.
Академгородок. Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока
Завтрак в отеле.
Переезд в Академгородок.
Экскурсия по Академгородку.
Академгородок – это один из важнейших научных и образовательных центров России, где находятся десятки научно-исследовательских институтов и известный Новосибирский Государственный Университет.
Обед.
Экскурсия в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока.
В настоящее время музей расположен в здании лабораторно-выставочного комплекса Института археологии и этнографии СО РАН. Экспозиция музея разбита по эпохам: палеолит, неолит, бронза, ранний железный век, средневековье.
Последний зал посвящен духовной культуре современных народов Сибири и Дальнего Востока. Знаменит музей тем, что в нем хранится одна из двух найденных в высокогорье Алтая мумий (оплачивается дополнительно).
Трансфер в аэропорт к 18:00.
Рекомендуемые рейсы с вылетом после 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|53 400
|65 900
Действует скидка пенсионерам 400 руб.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Гостиница «Маринс Парк Отель Новосибирск»
Отель «Маринс Парк Новосибирск» («Marins Park Hotel Novosibirsk») находится в центре города. Для гостей предложены услуги: Wi-Fi, автостоянка, трансфер, зона для игры в бильярд. Предоставляются SPA-услуги. Просторные номера оснащены современной техникой. На территории отеля расположен превосходный ресторан. Для проведения бизнес-встреч, конференций, деловых мероприятий предусмотрены 4 просторных конференц-зала Ближайшая станция метро — Площадь Гарина-Михайловского.
В номерах отеля царит особая уютная атмосфера. Комфортабельный интерьер, изысканные элементы декора, качественная мебель - здесь есть все для отличного отдыха. Просторные комнаты оснащены современной техникой. Категории номеров представлены в нескольких вариантах.
На территории отеля расположен превосходный ресторан с утонченным интерьером, отличным обслуживанием и большим выбором блюд и напитков. Здесь можно приятно провести время за общением с близкими людьми, а также перекусить и попробовать неповторимые сочетания блюд.
Для проведения бизнес-встреч, конференций, деловых мероприятий предусмотрены 4 просторных конференц-зала, оснащенных передовой техникой и современным оборудованием.
В шаговой доступности от отеля расположена вся туристическая инфраструктура.
Гостиница «Спорт отель»
Отель «Спорт-Отель» с бесплатным Wi-Fi, рестораном и круглосуточной стойкой регистрации расположен в Томске, в 4,6 км от центра Томска и в 4,9 км от железнодорожной станции Томск-Второй. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена частная парковка.
Среди удобств номеров – кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, рабочий стол, холодильник, чайник, душ и банные халаты. В некоторых номерах имеется кухня с микроволновой печью и плитой. Собственные ванные комнаты номеров укомплектованы тапочками и постельным бельем.
По утрам подается континентальный завтрак или завтрак по меню.
Гостиница «Олимп-Плаза»
Стильный отель «Олимп Плаза» расположен в центре Кемерово, в 500 метрах от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточный тренажерный зал и номера, оснащенные кондиционером и телевизором с плоским экраном. Все номера отеля «Олимп Плаза» оформлены в элегантном стиле и древесных тонах. В числе удобств телефон и ванная комната с тапочками. В ресторане отеля «Олимп» подают блюда русской и европейской кухни, а в баре можно заказать напитки и коктейли.
Гостиница «Новокузнецкая»
Гостиница «Новокузнецкая» с баром, общим лаунджем, садом и бесплатным Wi-Fi расположена в Новокузнецке, в 100 метрах от центра Новокузнецка и в 2,8 км от района Старокузнецк.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также камера хранения багажа. В каждом номере имеется письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера со шкафом для одежды оснащены чайником. В гостинице «Новокузнецкая» сервируют завтрак «шведский стол».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
- Проживание в отелях с завтраком
- Раннее размещение в Новосибирске
- Комфортабельный транспорт Услуги гида-сопровождающего Экскурсия по Новосибирску Экскурсия по Томску
- Ознакомительная прогулка по Кемерово
- Экскурсия по Новокузнецку
- Экскурсия по деревянному зодчеству в Томске
- Экскурсия по Гурьевскому металлургическому заводу и угольному разрезу
- Прогулка в Колывани
- Подъем на канатной дороге в Шерегеше
- Поездка в Таштагол и Шерегеш
- Экскурсия «Творчество Н.К. Рериха»
- Экскурсия в Колыванский музей
- Экскурсия в музей истории Томска
- Экскурсия по заповеднику Томская Писаница
- Экскурсия в Музей Красная горка
- Экскурсия по музею Горной Шории
- Экскурсия в музей-заповедник Кузнецкая крепость
- Экскурсия в литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского
Что не входит в цену
- Авиаперелет Санкт-Петербург/Москва-Новосибирск-Москва/Санкт-Петербург
- Пакет питания: 7 обедов - 5000р
- Экскурсия в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока - 200р
- Посещение этнографического комплекса «Усадьба чатского татарина» - от 300р
- Экскурсия в Гурьевский краеведческий музей - 200р
- Татарский обед - 500р
- Дополнительная ночь в Новосибирске - по запросу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Рекомендованные рейсы
Отправление из Санкт-Петербурга:
Аэрофлот: Санкт-Петербург - Новосибирск SU6541 22:15 - 06:30.
Новосибирск - Санкт-Петербург перелет через Москву вечерними рейсами с вылетом после 20:00 или вылет на следующий день после окончания тура с бронированием дополнительной ночи.
Желающие могут прибывать в Новосибирск на поезде.
Отправление из Москвы:
Авиакомпания ПОБЕДА: Москва SVO - Новосибирск 23:00 - 07:10.
Авиакомпания Аэрофлот: Новосибирск - Москва SVO 21:25 - 22:10.
Желающие могут прибывать в Новосибирск на поезде.
ВНИМАНИЕ! Просим приобретать авиа / ж/д билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ! Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!