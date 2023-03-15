Вы познакомитесь с интересными историческими фактами о Кузбассе, уникальными находками скоплений динозавров и петроглифов,
Программа тура по дням
Прибытие в Кемерово. Обзорная экскурсия. Краеведческий музей. Томская писаница
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице «Кузбасс» 3*.
Завтрак в ресторане гостиницы.
11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру города. С посещением отдела природы Областного Краеведческого музея.
На нашей экскурсии мы прогуляемся по набережной, побываем в уютном дворике «жилкомбината». Мы расскажем Вам, что объединяет Кемерово с МХАТом, почему Ленин в «женском» пальто, покажем «Питерские» арки.
Отдел природы Кемеровского краеведческого музея позволяет пройти сквозь время на 4,5 млрд лет назад и увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования. Центральным экспонатом является скелет пситтакозавра сибирского — ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад. Скелет обнаружен экспедиционным отрядом музея в 2014 году во время раскопок на территории Шестаковского археологического комплекса – самого крупного в России местонахождения динозавров. Нигде в России подобных массовых захоронений с отлично сохранившимися цельными скелетами и останками целых семей динозавров нет. Находки животных начала мелового периода в Шестаково на столько значимы, что ставят его в ряд самых уникальных мировых местонахождений.
Трансфер в д. Писаная (55 км).
Обед охотника в кафе «Юрта».
Экскурсия в музее– заповеднике «Томская Писаница». (Шорский улус «Кезек», Охотничьи байки, скала, мастер класс по изготовлению петроглифов.).
Томская Писаница — древнее святилище с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века (IV – III тысячелетие до н. э.), один из крупнейших музеев петроглифов в России. Многие рисунки по праву считаются шедеврами наскального искусства. Музей знакомит с основными вехами освоения территории. Мы узнаем кем были жители Притомья в доисторический период и в древности, интерактивная экскурсия «Охотничьи байки» познакомит с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв.
Трансфер в г. Кемерово (55 км).
18:30 Свободное время.
За дополнительную плату:
Ужин в ресторане «Забой» (доп. плата) - средний чек 1200 руб.;
Экскурсия «Неповторимые» в легендарный театр «Ложа», созданный Евгением Гришковцом. Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски». В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра. (1000 руб.)
Музей-заповедник «Красная горка». Кедровский разрез
Завтрак в отеле.
10:00 Трансфер в музей-заповедник «Красная горка» с посещением памятника Э. Неизвестного.
Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка». (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта).
«Красная горка» — музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна. В экспозиции «Шахта» представлена история угледобычи от первых штолен до разрезов.
Музей знакомит с историей уникальной организации АИК «Кузбасс», собравшей в 20-е годы прошлого века в Кузбассе 700 иностранных рабочих и специалистов для строительства идеального социалистического государства. На 55 га территории музея, помимо исторических, расположены современные памятники, в том числе монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.
Трансфер на разрез «Кедровский», 27 км.
Экскурсия на разрез Кедровский с обедом в столовой предприятия.
На разрезе можно познакомиться с технологией угледобычи и опытом предприятия по биологической рекультивации техногенно нарушенных земель. Кедровский разрез – пример воплощения в жизнь концепции «Чистый уголь – зеленый Кузбасс», экспериментальная площадка для современных средств и технологий пылеподавления при ведении горных работ в угольной промышленности.
В даты заездов: 22.02-26.02.2024, 10.06-14.06.2024 и 01.11-05.11.2024 программа первого и второго дня меняются местами.
Новокузнецк: металлургия, история, культура
Завтрак в отеле.
08:30 Трансфер в г. Новокузнецк (225 км).
12:00 Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина — главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.
В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский. В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество.
Посещение музея-заповедника «Кузнецкая крепость». История города начинает отсчет с возведения Кузнецкого острога в 1618 году. Позже, в 1800 г., для защиты Южной Сибири от китайской угрозы было начато строительство Кузнецкой крепости.
Кузнецкая крепость — единственный за Уралом музей бастионного типа. Мощное оборонительное сооружение, настоящие крепостные пушки – отличное место для фотосессии.
Автобусно — пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду». «Я знаю — город будет, я знаю, саду – цвесть…» — эти известные строки Владимир Маяковский посвятил строителям Кузнецкстроя. Экскурсия знакомит с историей, вдохновившей поэта — историй строительства одного из самых крупных в мире металлургических комбинатов – Кузнецкого металлургического. Отражение заводского характера в облике и культуре города, проезд по мистическому тоннелю КМК, знакомство с основными архитектурными символами города.
19:00 расселение в гостинице «Новокузнецкая»3*.
Свободное время.
За дополнительную плату:
Экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники «Ретропарк». (700 руб).
Природа и этника
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Трансфер в Шерегеш (135 км).
11:00 Обзорная экскурсия «Край живых гор».
Подъем на канатной дороге на гору Каритшал (1270м) – культовое место шорских шаманов, жителей Горной Шории. Черневая тайга, альпийские луга, горная тундра – в одном кадре. История освоения края от Великого шелкового пути до сибирских металлургических гигантов индустриальной (советской) эпохи, возвращение к истокам. Смотровая площадка, легенды и фотосеты на вершине.
Обед.
Этнографическая программа «По следам рода Челей» с мастер-классом по приготовлению блюд шорской кухни.
За дополнительную плату:
Экскурсия «Камень на ладони»: музей этнографии и природы Горной Шории (г. Таштагол), одно из семи чудес Кузбасса – скульптура Золотая Шория всемирно известного художника Даши Намдакова. Музей знакомит с бытом и культурой, повествует об архаичных верованиях, тотемизме и шаманских культах коренных народов Горной Шории. Настоящий шаманский бубен, археологические находки 5-6 веков до нашей эры, коллекция староверов Лыковых и традиционные шорские костюмы. (1000 руб.)
«Дог-трекинг в Горной Шории». Прогулка в связке с собакой-компаньоном в окрестностях отельного городка. Маршрут по пересеченной местности, допускаются дети с 10 лет. (1000 руб.)
17:00 Трансфер в Новокузнецк.
Отъезд
06:00 Трансфер в аэропорт г. Новокузнецка, 23 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|1-местное
|34 500
|38 750
Варианты проживания
Гостиница «Кузбасс» 3
Гостиница «Кузбасс» находится в центре города Кемерово, всего в 300 метрах от Театральной площади и в 10 минутах ходьбы от реки Томь. К вашим услугам ресторан, бар и бесплатный WiFi. Гостям предоставляются оформленные в классическом стиле номера с холодильником, письменным столом и телевизором с кабельными каналами. Также в вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гостиница «Новокузнецкая» 3
Гостиница «Новокузнецкая» с баром, общим лаунджем, садом и бесплатным Wi-Fi расположена в Новокузнецке, в 100 метрах от центра Новокузнецка и в 2,8 км от района Старокузнецк. В 2,9 км находится район Островское, в 3,2 км — Кузнецкий район, в 6,5 км — Красная Горка. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также камера хранения багажа.
В каждом номере имеется письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера со шкафом для одежды оснащены чайником.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в стандартном номере
- Питание по программе тура (завтраки и обеды)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Мастер-классы по программе тура
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Кемерово и обратно из г. Новокузнецка
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
- Дополнительные экскурсии (цены уточнять): "Неповторимые" (спектакль, творческая встреча) - 1000 руб. /чел. музей автомототехники "Ретропарк" - 700 руб. /чел. "Камень на ладони" - 1000 руб. /чел. "Дог-трекинг в Горной Шории" - 1000 руб. /чел
- «Неповторимые» (спектакль, творческая встреча) - 1000 руб. /чел
- Музей автомототехники «Ретропарк» - 700 руб. /чел
- «Камень на ладони» - 1000 руб. /чел
- «Дог-трекинг в Горной Шории» - 1000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.