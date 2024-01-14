С Старцева Алтайский Марс и цветение маральника Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.

А Анастасия Алтайский Марс и цветение маральника Только положительные эмоции от поездки!

А Анастасия Алтайский микс читать дальше не возникло. Понравилось, что поехали осенью: туристов совсем немного, на некоторых локациях были одни, уже в сентябре застали смену сезонов. За 7 дней погода менялась от +17 до -5, что позволило нам увидеть многогранность этого удивительного края! Очень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали с 5-летним ребенком, никаких проблем

Е Елена Алтайский Марс и цветение маральника Тур организован на 10/10.

Е Елена Долина Актру и Чуйский тракт Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥 Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.

Е Елена Долина Актру и Чуйский тракт Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.

В Владислав Кругосветка по Алтаю Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.

Т Татьяна Алтайский микс Всё прекрасно, жаль только были мелкие расхождения с программой. Звезду за это снимать не стала. А в целом всё здорово)))