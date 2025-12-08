Мои заказы

Кузбасс - огонь в сердце. Национальный летний маршрут

Кузбасс - огонь в сердце
Куда уходит уголь и приходят динозавры? Откройте Кузбасс — край, где на угольном разрезе стоят гиганты карьерной техники, а в музее хранится скелет древнего пситтакозавра.

Погрузитесь в индустриальную эпоху в музее
читать дальше

«Красная Горка» и прогуляйтесь по городу-оптимисту с «питерскими» арками.

Почувствуйте дыхание древности на священной «Томской Писанице» и на вершине горы, где камни хранят легенды шаманов.

Откройте Сибирь, где крепости соседствуют с металлургическими гигантами, а история Достоевского оживает в стенах старого дома.

Кузбасс - огонь в сердце. Национальный летний маршрут



Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Кемерово. Кемерово: уголь

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице «Кузбасс» 3*.

Завтрак в ресторане гостиницы.

11:30 Трансфер на угольный разрез.

Экскурсия на угольном разрезе с обедом в столовой предприятия. У вас есть уникальная возможность увидеть масштабное производство по открытой добыче угля.

Вы посетите «координационное сердце» — диспетчерский пункт, где познакомитесь с работой горного диспетчера и увидите на мониторах работу горнотранспортного оборудования в реальном времени; побываете на смотровой площадке, откуда открывается масштабная панорама разреза и его деятельности.

Трансфер в музей-заповедник «Красная горка» с посещением памятника Э. Неизвестного.

Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка» (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта). «Красная горка» — музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна. В экспозиции «Шахта» представлена история угледобычи от первых штолен до разрезов.

Музей знакомит с историей уникальной организации АИК «Кузбасс», собравшей в 20-е годы прошлого века в Кузбассе 700 иностранных рабочих и специалистов для строительства идеального социалистического государства.

На 55 га территории музея, помимо исторических, расположены современные памятники, в том числе монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.

За дополнительную плату:

Ужин в ресторане «Забой» (доп. плата) — средний чек 2500 руб.

Экскурсия «Неповторимые» в легендарный театр «Ложа», созданный Евгением Гришковцом. Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски».

В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра (от 1500 руб. с чел. при наборе группы от 10 человек) – бронируется при бронировании тура, оплачивается на месте.

Прибытие в Кемерово. Кемерово: уголь

2 день

Древности

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. На нашей экскурсии мы прогуляемся по набережной, побываем в уютном дворике «жилкомбината». Мы расскажем Вам, что объединяет Кемерово с МХАТом, покажем «Питерские» арки.

Мы покажем Вам как динамично меняется город сегодня: появляются новые объекты, реализуются новые подходы к организации пространства. Вы убедитесь, что «Кемерово — город оптимистов». Этот эпитет, данный городу московским журналистом еще в 1929 году, остается актуальным и сегодня.

11:30 Трансфер в д. Писаная (55 км).

Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница» (шорский улус «Кезек», скала, мастер класс по изготовлению петроглифов.).

Томская Писаница — древнее святилище с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века (IV – III тысячелетие до н. э.), один из крупнейших музеев петроглифов в России.

Многие рисунки по праву считаются шедеврами наскального искусства. Музей знакомит с основными вехами освоения территории. Мы узнаем кем были жители Притомья в доисторический период и в древности.

Обед охотника в кафе «Юрта».

Трансфер в г. Кемерово (55 км).

17:00 Экскурсия в отдел природы Кемеровского краеведческого музея позволяет пройти сквозь время на 4,5 млрд лет назад и увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования.

Центральным экспонатом является скелет пситтакозавра сибирского — ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад.

Скелет обнаружен экспедиционным отрядом музея в 2014 году во время раскопок на территории Шестаковского археологического комплекса – самого крупного в России местонахождения динозавров.

Нигде в России подобных массовых захоронений с отлично сохранившимися цельными скелетами и останками целых семей динозавров нет. Находки животных начала мелового периода в Шестаково на столько значимы, что ставят его в ряд самых уникальных мировых местонахождений.

Древности

3 день

Новокузнецк: металлургия, история, культура

Завтрак в отеле.

08:30 Трансфер в г. Новокузнецк (225 км).

11:30 Посещение музея-заповедника «Кузнецкая крепость». История города начинает отсчет с возведения Кузнецкого острога в 1618 году. Позже, в 1800 г., для защиты Южной Сибири от китайской угрозы было начато строительство Кузнецкой крепости.

Кузнецкая крепость — единственный за Уралом музей бастионного типа. Мощное оборонительное сооружение, настоящие крепостные пушки – отличное место для фотосессии.

Экскурсия в литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский.

В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество.

14:00 Обед в кафе города.

Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду».

«Я знаю — город будет, я знаю, саду – цвесть…» — эти известные строки Владимир Маяковский посвятил строителям Кузнецкстроя.

Экскурсия знакомит с историей, вдохновившей поэта — историй строительства одного из самых крупных в мире металлургических комбинатов – Кузнецкого металлургического.

Отражение заводского характера в облике и культуре города, проезд по мистическому тоннелю КМК, знакомство с основными архитектурными символами города.

17:00 Расселение в гостинице «Новокузнецкая» 3*.

Свободное время.

За дополнительную плату:

  • экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники «Ретропарк» (700 руб.);
  • экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина — главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК. Или Краеведческого музея г. Новокузнецка Экскурсия «промышленное становление города» (от 250 руб.).
Новокузнецк: металлургия, история, культура

4 день

Природа и этника

Завтрак в ресторане гостиницы.

08:30 Трансфер в Шерегеш (135 км).

11:00 Обзорная экскурсия «Край живых гор». Подъем на канатной дороге на гору Каритшал (1270 м) – культовое место шорских шаманов, жителей Горной Шории. Черневая тайга, альпийские луга, горная тундра – в одном кадре.

История освоения края от Великого шелкового пути до сибирских металлургических гигантов индустриальной (советской) эпохи, возвращение к истокам. Смотровая площадка, легенды и фотосеты на вершине.

Обед с элементами местной кухни.

Экскурсия «Камень на ладони»: музей этнографии и природы Горной Шории (г. Таштагол), одно из семи чудес Кузбасса – скульптура Золотая Шория всемирно известного художника Даши Намдакова.

Музей знакомит с бытом и культурой, повествует об архаичных верованиях, тотемизме и шаманских культах коренных народов Горной Шории.

Настоящий шаманский бубен, археологические находки 5-6 веков до нашей эры, коллекция староверов Лыковых и традиционные шорские костюмы.

За дополнительную плату: Этнографическая программа «По следам рода Челей» с мастер-классом по приготовлению блюд шорской кухни (от 2000 руб. с чел. при наборе группы от 10 человек) – бронируется при бронировании тура, оплачивается на месте.

16:30 Трансфер в Новокузнецк.

19:00/19:30 Окончание программы на ж/д вокзале г. Новокузнецка / у гостиницы «Новокузнецкая».

За дополнительную плату: Продление проживания в гостинице «Новокузнецкая» (от 2100 руб.).

Природа и этника


Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местное Доплата за 1-местное
37 9004 700

Варианты проживания

Гостиница «Кузбасс» 3

1 ночь

Гостиница «Кузбасс» находится в центре города Кемерово, всего в 300 метрах от Театральной площади и в 10 минутах ходьбы от реки Томь. К вашим услугам ресторан, бар и бесплатный WiFi. Гостям предоставляются оформленные в классическом стиле номера с холодильником, письменным столом и телевизором с кабельными каналами. Также в вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостиница «Кузбасс» 3


Гостиница «Новокузнецкая» 3

3 ночи

Гостиница «Новокузнецкая» с баром, общим лаунджем, садом и бесплатным Wi-Fi расположена в Новокузнецке, в 100 метрах от центра Новокузнецка и в 2,8 км от района Старокузнецк. В 2,9 км находится район Островское, в 3,2 км — Кузнецкий район, в 6,5 км — Красная Горка. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также камера хранения багажа.

В каждом номере имеется письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера со шкафом для одежды оснащены чайником.

Гостиница «Новокузнецкая» 3


Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в стандартном 2-местном номере
  • Питание, указанное в программе тура (завтраки и обеды)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Мастер-классы по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Кемерово и обратно из г. Новокузнецка
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
  • Дополнительные экскурсии (оплачиваются на месте)
Место начала и завершения?
Кемерово
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право поменять первый и второй день тура местами.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Кемерово

