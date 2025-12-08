1 день

Прибытие в Кемерово. Кемерово: уголь

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице «Кузбасс» 3*.

Завтрак в ресторане гостиницы.

11:30 Трансфер на угольный разрез.

Экскурсия на угольном разрезе с обедом в столовой предприятия. У вас есть уникальная возможность увидеть масштабное производство по открытой добыче угля.

Вы посетите «координационное сердце» — диспетчерский пункт, где познакомитесь с работой горного диспетчера и увидите на мониторах работу горнотранспортного оборудования в реальном времени; побываете на смотровой площадке, откуда открывается масштабная панорама разреза и его деятельности.

Трансфер в музей-заповедник «Красная горка» с посещением памятника Э. Неизвестного.

Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка» (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта). «Красная горка» — музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна. В экспозиции «Шахта» представлена история угледобычи от первых штолен до разрезов.

Музей знакомит с историей уникальной организации АИК «Кузбасс», собравшей в 20-е годы прошлого века в Кузбассе 700 иностранных рабочих и специалистов для строительства идеального социалистического государства.

На 55 га территории музея, помимо исторических, расположены современные памятники, в том числе монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.

За дополнительную плату:

Ужин в ресторане «Забой» (доп. плата) — средний чек 2500 руб.

Экскурсия «Неповторимые» в легендарный театр «Ложа», созданный Евгением Гришковцом. Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски».

В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра (от 1500 руб. с чел. при наборе группы от 10 человек) – бронируется при бронировании тура, оплачивается на месте.

