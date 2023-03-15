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Путешествие в сердце Сибири

Гармоничный экскурсионный тур сочетает в себе три Сибирских города – Томск, Кемерово, Новокузнецк. Перед нами предстанут различные страницы истории освоения Сибири начиная от 17 века по наши дни.

Приятно дополнят программу познавательные мастер-классы, интерактивные экскурсии и вкусные сибирские блюда.
4
1 отзыв
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Ближайшие даты:
15
авг19
сен

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия «Город над Томью…»

Прибытие в Томск.

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала в отель, раннее заселение, завтрак (отель «Спорт-Отель 3 ***»).

Когда первые казаки переступили за уральские горы, воинственно встретили их многочисленные войска местного хана Кучума.

Сложным было освоение Сибири, много сил ушло на установление первых казачьих острогов. И Вы свое путешествие начнете с посещения одного из первых казачьих острогов земли Сибирской.

10:00 Экскурсия «В гостях у Воеводы!» в интерактивный музей под открытым небом Семилуженский острог.

Экскурсанты проедут по части самой длинной в мире дороги Москва-Пекин – по Сибирскому тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей.

Этой дорогой шел в ссылку прадед Пушкина Ганнибал. Старец Федор Томский, по преданию Александр I, по ней пришел в наш город, проезжали по ней жены декабристов и этим трактом томские купцы везли свои товары в Златоглавую. Туристы посетят казачий острог 17в.

Воевода встретит гостей колокольным звоном и расскажет, как осваивалась Сибирь, как строились казачьи остроги, как их охраняли, как строили в них быт. Экскурсанты познакомятся с казачьей культурой, поднимутся на колокольню и примерят казацкие кафтаны 17в., сделают колоритные фото.

13:00 Обед в ресторане «Сибирская трапеза».

14:00 Музей истории Томска.

Туристы узнают, как основали город Томск, как выглядел Томский острог, познакомятся с бытом томичей и насладятся панорамой города со смотровой площадки.

15:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…».

Экскурсия рассказывает о жизни города за 4 века, листает страницы истории города с 1604 года по наши дни, показывает уникальные деревянные постройки - визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа, знакомит с Томском как «Сибирскими Афинами», показывает Томск как инновационный центр.

18.00 возвращение в отель, отдых.

* дополнительно туристы могут посетить театры города, при заезде дается программа мероприятий.

Обзорная экскурсия «Город над Томью…»Обзорная экскурсия «Город над Томью…»Обзорная экскурсия «Город над Томью…»
2 день

Загадки земли Томской

09:00 Завтрак в отеле.

10:00 Экскурсия «Деревянное кружево Томска» с посещением Музея деревянного зодчества – экскурсия проведет Вас по томским улочкам, сохранившим настоящие шедевры деревянной архитектуры, Вы увидите дом с жар-птицами, дом с драконами, особняк Хомича и многое другое.

13:00 Обед.

14:00 Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей – особняк золотопромышленника Асташева «Томск – часть великого чайного пути».

А вы знали, что именно Томичи впервые привезли на стол русского царя чай из Китая?

Узнать, как именно в Томске впервые в истории появились чаи с добавками, как проходил в Сибири период «Золотой лихорадки» смогут экскурсанты на этой экскурсии.

15:00 Экскурсия «Следственная тюрьма НКВД»– посещение первого в России мемориального музея.

16:30 Свободное время.

Дополнительно, за отдельную плату, вы можете посетить:

  • Мастер класс по росписи медведя – хозяина тайги, услышать удивительные истории об этом зверей;
  • Фирменный магазин «Сибирский Кедр». Туристы смогут приобрести конфеты ручной работы, которые производятся только в Томске из кедрового ореха, собранного в сибирских лесах, с клюквой и настоящим швейцарским шоколадом; Иван-Чай из Томского леса, кедровое масло, вяленную клюкву и сухие грибочки, собранные на Васюганских болотах;
  • Экскурсия в Музей «Профессорская квартира»;
  • Экскурсия в Областной художественный музей;
  • Экскурсия в Музей славянской мифологии.

Экскурсионный день пешеходный (возможно автобусное обслуживание за доп. плату).

Загадки земли ТомскойЗагадки земли ТомскойЗагадки земли Томской
3 день

Древности Кузбасса

07:00 Завтрак в отеле. Трансфер в г. Кемерово.

11:30 Расселение в отеле «Кузбасс».

12:00 Трансфер в д. Писаная (55 км).

13:00 Обед охотника в кафе «Юрта».

Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». (Шорский улус «Кезек», скала, мастер класс по изготовлению петроглифов.)

Томская Писаница — древнее святилище с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века (IV – III тысячелетие до н. э.), один из крупнейших музеев петроглифов в России. Многие рисунки по праву считаются шедеврами наскального искусства. Музей знакомит с основными вехами освоения территории.

Мы узнаем кем были жители Притомья в доисторический период и в древности, интерактивная экскурсия «Охотничьи байки» познакомит с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв.

16:00 Трансфер в г. Кемерово (55 км).

17:00 Отдел природы Кемеровского краеведческого музея позволяет пройти сквозь время на 4,5 млрд лет назад и увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования.

Центральным экспонатом является скелет пситтакозавра сибирского — ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад.

Скелет обнаружен экспедиционным отрядом музея в 2014 году во время раскопок на территории Шестаковского археологического комплекса – самого крупного в России местонахождения динозавров.

Нигде в России подобных массовых захоронений с отлично сохранившимися цельными скелетами и останками целых семей динозавров нет.

Находки животных начала мелового периода в Шестаково на столько значимы, что ставят его в ряд самых уникальных мировых местонахождений.

18:30 Свободное время.

За дополнительную плату:

Ужин в ресторане «Забой» (доп. плата), средний чек 2500 руб.

Экскурсия «Неповторимые» в легендарный театр «Ложа», созданный Евгением Гришковцом.

Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски».

В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра. (от 1500 руб. с чел. при наборе группы от 10 человек) – бронируется при бронировании тура, оплачивается на месте.

Древности Кузбасса
4 день

Шахтерская слава

09:00 Завтрак в отеле.

09:30 Трансфер в музей-заповедник «Красная горка».

Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка». (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта).

«Красная горка» — музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна.

В экспозиции «Шахта» представлена история угледобычи от первых штолен до разрезов. Музей знакомит с историей уникальной организации АИК «Кузбасс», собравшей в 20-е годы прошлого века в Кузбассе 700 иностранных рабочих и специалистов для строительства идеального социалистического государства.

На 55 га территории музея, помимо исторических, расположены современные памятники, в том числе монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.

12:00 Трансфер на угольный разрез.

Экскурсия на угольном разрезе с обедом в столовой предприятия.

У вас есть уникальная возможность увидеть масштабное производство по открытой добыче угля. Вы посетите «координационное сердце» — диспетчерский пункт, где познакомитесь с работой горного диспетчера и увидите на мониторах работу горнотранспортного оборудования в реальном времени; побываете на смотровой площадке, откуда открывается масштабная панорама разреза и его деятельности.

16:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру города.

Знакомство с историей, основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра.

18:30 Свободное время.

Шахтерская слава
5 день

Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»

Завтрак в отеле.

08:30 Трансфер в г. Новокузнецк (225 км).

11:30 Посещение музея-заповедника «Кузнецкая крепость».

Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.

В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский. В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество.

14:00 обед в кафе города.

Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду».

Экскурсия знакомит с историей, вдохновившей поэта — историй строительства одного из самых крупных в мире металлургических комбинатов – Кузнецкого металлургического.

Отражение заводского характера в облике и культуре города, проезд по мистическому тоннелю КМК, знакомство с основными архитектурными символами города.

Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина — главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК. / Или Краеведческого музея г. Новокузнецка. Экскурсия «промышленное становление города».

19:00 Расселение в гостинице «Новокузнецкая»3*.

6 день

Отъезд

05:30-06:30 трансфер в аэропорт г. Новокузнецка (23 км) / на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
40 40046 400

Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Гостиница «Спорт отель»

2 ночи

Гостиница «Спорт-Отель» предлагает комфортное размещение гостей в центре Кировского района г. Томска, по адресу: ул. Красноармейская, 124, рядом с Дворцом зрелищ и спорта, площадью Молодости и Поющим фонтаном.

«Спорт-Отель» - это 44 комфортабельных номера различных категорий: стандарт, люкс, апартаменты (с полноценной кухней и обеденной зоной). Общая вместимость гостей - от 44 до 85 человек. В каждом номере: tv, wi-fi, система кондиционирования и вентиляции, холодильник, чайник, ванная комната с душевой кабиной и санузлом, комплект полотенец, набор мыльных принадлежностей в индивидуальной упаковке, набор для приготовления чая/кофе.

На 8-м этаже гостиницы расположено кафе "8 небо" с панорамным видом на город и конференц-зал со всем необходимым оборудованием.

Также в отеле имеется массажный кабинет по уходу за лицом, где Вы можете отдохнуть, расслабиться и порадовать себя.

Гостиница «Спорт отель»Гостиница «Спорт отель»Гостиница «Спорт отель»Гостиница «Спорт отель»

Отель «Кузбасс»

1 ночь

Находится в центре города Кемерово, всего в 300 метрах от Театральной площади и в 10 минутах ходьбы от реки Томь. К вашим услугам ресторан, бар и бесплатный WiFi.

Гостям предоставляются оформленные в классическом стиле номера с холодильником, письменным столом и телевизором с кабельными каналами. Также в вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»

Отель «Новокузнецкая»

2 ночи

Отель «Новокузнецкая» расположен в городе Новокузнецк. К услугам гостей — бар, общий лаундж и сад. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер

Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе (стандартный номер)
  • Питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
  • Транспортное обслуживание по программе (в случае набора группы менее 10 человек, трансфер между городами может осуществляться на рейсовых междугородних автобусах)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Томска и обратно из Новокузнецка
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
  • Дополнительные экскурсии (бронируются заранее, оплачиваются на месте), мастер-классы, входные билеты в театры и пр
Место начала и завершения?
Г. Томск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Дополнительные экскурсии

1-дневная экскурсия«В гости к Кузнецким татарам» - стоимость 4500 руб. с чел.

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Трансфер в Шерегеш (135 км)

11:00 Обзорная экскурсия «Край живых гор». Подъем на канатной дороге на гору Каритшал (1270м) – культовое место шорских шаманов, жителей Горной Шории. Черневая тайга, альпийские луга, горная тундра – в одном кадре. История освоения края от Великого шелкового пути до сибирских металлургических гигантов индустриальной (советской) эпохи, возвращение к истокам. Смотровая площадка, легенды и фотосеты на вершине.

Обед с элементами местной кухни. (оплачивается дополнительно).

Экскурсия «Камень на ладони»:музей этнографии и природы Горной Шории (г. Таштагол), одно из семи чудес Кузбасса – скульптура Золотая Шория всемирно известного художника Даши Намдакова. Музей знакомит с бытом и культурой, повествует об архаичных верованиях, тотемизме и шаманских культах коренных народов Горной Шории. Настоящий шаманский бубен, археологические находки 5-6 веков до нашей эры, коллекция староверов Лыковых и традиционные шорские костюмы.

Экскурсия «В гости к кузнецким татарам» оплачивается на месте.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
15 мар 2023
С 6 марта по 11 марта 2023 была в туре Зимнее путешествие в сердце Сибири. Тур оставил очень хорошее впечатление. Гиды и экскурсоводы по городу и музеям очень профессиональные, любящие
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своё дело, им хвала и благодарность. Организация тура тоже на хорошем уровне.
Города Томск, Кемерово, Новокузнецк очень разные и есть что посмотреть. По туру нам не хватило времени в Кемерово на посещение Томской писанины, там нужен целый день, тогда можно охватить больше. Сейчас глядя на карту парка, понимаешь что увидел меньше половины. У нас было сокращено из за погоды, но и в программе время мало 3-4 часа. Впечатлило посещение угольного разреза, техника, масштаб.
В группе было 4 человека. Давайте путешествовать, знакомиться и знать свою историю. Всем спасибо!

Тур входит в следующие категории Кемерово

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