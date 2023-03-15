1 день

Обзорная экскурсия «Город над Томью…»

Прибытие в Томск.

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала в отель, раннее заселение, завтрак (отель «Спорт-Отель 3 ***»).

Когда первые казаки переступили за уральские горы, воинственно встретили их многочисленные войска местного хана Кучума.

Сложным было освоение Сибири, много сил ушло на установление первых казачьих острогов. И Вы свое путешествие начнете с посещения одного из первых казачьих острогов земли Сибирской.

10:00 Экскурсия «В гостях у Воеводы!» в интерактивный музей под открытым небом Семилуженский острог.

Экскурсанты проедут по части самой длинной в мире дороги Москва-Пекин – по Сибирскому тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей.

Этой дорогой шел в ссылку прадед Пушкина Ганнибал. Старец Федор Томский, по преданию Александр I, по ней пришел в наш город, проезжали по ней жены декабристов и этим трактом томские купцы везли свои товары в Златоглавую. Туристы посетят казачий острог 17в.

Воевода встретит гостей колокольным звоном и расскажет, как осваивалась Сибирь, как строились казачьи остроги, как их охраняли, как строили в них быт. Экскурсанты познакомятся с казачьей культурой, поднимутся на колокольню и примерят казацкие кафтаны 17в., сделают колоритные фото.

13:00 Обед в ресторане «Сибирская трапеза».

14:00 Музей истории Томска.

Туристы узнают, как основали город Томск, как выглядел Томский острог, познакомятся с бытом томичей и насладятся панорамой города со смотровой площадки.

15:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…».

Экскурсия рассказывает о жизни города за 4 века, листает страницы истории города с 1604 года по наши дни, показывает уникальные деревянные постройки - визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа, знакомит с Томском как «Сибирскими Афинами», показывает Томск как инновационный центр.

18.00 возвращение в отель, отдых.

* дополнительно туристы могут посетить театры города, при заезде дается программа мероприятий.