Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

Античная Керчь: пешком по Старому городу

Узнать историю Пантикапея, открыть тайны царя Митридата и ощутить дух Древней Греции

5
2 отзыва
Наталия
Наталия – представитель из Керчи
Эту прогулку 👣 мы посвятим «детству» Керчи — первого полиса на берегах Черного моря 🌊.

Вы пройдете по центральным улочкам, посетите раскопки акрополя на горе и увидите руины других античных сооружений.

Послушаете истории 📖 из жизни столицы ⭐️ Боспорского царства и узнаете, какие предания связаны с именем могущественного врага Рима.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.

Экскурсия

2 500 ₽ за всё до 10 чел.

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Античная Керчь: пешком по Старому городу
Античная Керчь: пешком по Старому городу

Что вас ожидает

Путешествие к древним грекам Боспора
В одном из старейших городов Европы, основанном 26 веков назад, поговорим о жизни древнегреческих поселенцев, их быте, традициях, культуре и знаменитом пантеоне богов. Вы узнаете, как формировалась линия судьбы Боспорского царства, о его войнах с Римской империей, видных событиях столицы ⭐️ в период ее расцвета и 19 веке, когда на Керченском полуострове 🏝️ начались археологические раскопки. Вы побываете на центральной площади, увидите руины древнего акрополя и посетите прекрасную смотровую с видом на Керченский пролив, город 🏙️ и Крымский мост.

Наследие Митридата
Отдельное внимание уделим легендарному правителю, который покорил многие племена и народы Востока, подчинил своей власти богатый Херсонес с Боспорским царством и соперничал с великим Римом. В центре современной Керчи вы отыщете места, связанные с личностью Митридата, и прикоснетесь к его тайнам, хранящимся в памяти Пантикапея. Подниметесь на вершину горы ⛰️, названной в честь царя, и окинете взглядом древние окрестности.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено
  • Уровень сложности подъема на вершину горы ⛰️ средний
  • Обязательно позаботьтесь об удобной обуви, в летний период возьмите головные уборы и питьевую воду
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Античная Керчь: пешком по Старому городу
Античная Керчь: пешком по Старому городу
Античная Керчь: пешком по Старому городу
Античная Керчь: пешком по Старому городу
Античная Керчь: пешком по Старому городу
Античная Керчь: пешком по Старому городу
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталия. Я в туризме со студенческой скамьи, имею профильное образование и аккредитацию и точно знаю, чем удивить гостей города. Работаю с командой проверенных классных гидов. Мы с радостью раскроем вам историю и современную жизнь Керчи и Крыма, посоветуем интересные и вкусные места.
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2 настоящих отзыва от туристов

Д
9 июн 2021
Супер. Не взирая на ремонты и тайные тропы гид провел поход на 5с плюсом
Елена
23 апр 2021
Елизавета проводила экскурсию, настоящий гид, знающий историю и влюблённый в свой родной город! Елизавета-это оптимист, энерджайзер, патриот, историк и прекрасный рассказчик!

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Наталия проводит ещё 3 экскурсии

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