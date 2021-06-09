Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

Что вас ожидает

Путешествие к древним грекам Боспора

В одном из старейших городов Европы, основанном 26 веков назад, поговорим о жизни древнегреческих поселенцев, их быте, традициях, культуре и знаменитом пантеоне богов. Вы узнаете, как формировалась линия судьбы Боспорского царства, о его войнах с Римской империей, видных событиях столицы ⭐️ в период ее расцвета и 19 веке, когда на Керченском полуострове 🏝️ начались археологические раскопки. Вы побываете на центральной площади, увидите руины древнего акрополя и посетите прекрасную смотровую с видом на Керченский пролив, город 🏙️ и Крымский мост.

Наследие Митридата

Отдельное внимание уделим легендарному правителю, который покорил многие племена и народы Востока, подчинил своей власти богатый Херсонес с Боспорским царством и соперничал с великим Римом. В центре современной Керчи вы отыщете места, связанные с личностью Митридата, и прикоснетесь к его тайнам, хранящимся в памяти Пантикапея. Подниметесь на вершину горы ⛰️, названной в честь царя, и окинете взглядом древние окрестности.

Организационные детали