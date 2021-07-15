Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

Что вас ожидает

Неизведанный Керченский полуостров

На комфортном джипе мы отправимся на север от Керчи, в Караларский заповедник на берегу Азовского моря. По пути преодолеем бездорожье и понаблюдаем за тем, как степные просторы Восточного Крыма сменяются холмами. А наша главная цель будет дальше — это необыкновенное побережье 1000 бухт.

Бухты Азовского моря и грязевое озеро

Окончательный маршрут может меняться в зависимости от обстоятельств, но вы обязательно вдоволь полюбуетесь причудливыми ландшафтами этого уголка Крыма. Вас ждут остановки в самых фактурных локациях для фото. В одной из бухт летом вы искупаетесь в теплом Азовском море. Побываете на грязевом озере Чокрак, узнаете о свойствах его грязи и при желании испытаете их на себе. А еще, если останется время, мы доедем до атмосферных декораций к фильму «Скиф».

Организационные детали