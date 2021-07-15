Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

Джип-путешествие на заповедные Генеральские пляжи

Исследовать причудливое морское побережье и сделать яркие фото

4.6
5 отзывов
Крым, который ждет вас в этом инста-путешествии, — нетуристический, пока труднодоступный и очень живописный! Через степи и холмы мы поедем к Азовскому морю и побережью Тысячи бухт.

Вы полюбуетесь нетронутой природой гротов и песчаных Генеральских пляжей, примете лечебные грязевые ванны на озере Чокрак и пополните альбом интересными кадрами.
Джип-путешествие на заповедные Генеральские пляжи
Джип-путешествие на заповедные Генеральские пляжи
Джип-путешествие на заповедные Генеральские пляжи
Джип-путешествие на заповедные Генеральские пляжи
Джип-путешествие на заповедные Генеральские пляжи
Джип-путешествие на заповедные Генеральские пляжи
Джип-путешествие на заповедные Генеральские пляжи
Джип-путешествие на заповедные Генеральские пляжи
Джип-путешествие на заповедные Генеральские пляжи

Что вас ожидает

Неизведанный Керченский полуостров

На комфортном джипе мы отправимся на север от Керчи, в Караларский заповедник на берегу Азовского моря. По пути преодолеем бездорожье и понаблюдаем за тем, как степные просторы Восточного Крыма сменяются холмами. А наша главная цель будет дальше — это необыкновенное побережье 1000 бухт.

Бухты Азовского моря и грязевое озеро

Окончательный маршрут может меняться в зависимости от обстоятельств, но вы обязательно вдоволь полюбуетесь причудливыми ландшафтами этого уголка Крыма. Вас ждут остановки в самых фактурных локациях для фото. В одной из бухт летом вы искупаетесь в теплом Азовском море. Побываете на грязевом озере Чокрак, узнаете о свойствах его грязи и при желании испытаете их на себе. А еще, если останется время, мы доедем до атмосферных декораций к фильму «Скиф».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обязательно возьмите с собой удобную обувь и питьевую воду, а в летний период — также головные уборы, солнцезащитные средства и купальные принадлежности
  • По вашему желанию можно организовать профессиональную фотосессию (условия оговариваются дополнительно)
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталия. Я в туризме со студенческой скамьи, имею профильное образование и аккредитацию и точно знаю, чем удивить гостей города. Работаю с командой проверенных классных гидов. Мы с радостью раскроем вам историю и современную жизнь Керчи и Крыма, посоветуем интересные и вкусные места.
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5 реальных отзывов от туристов

О
15 июля 2021
Машина на которой ездили была отличная. Шофёр вёл хорошо, аккуратно.
Виды замечательные!

Но информации нет вообще. Только названия.
Наталия
Ответ гида:
Добрый день, Ольга.<br>Спасибо за обратную связь. Основной акцент на данном маршруте ставится на безопасности наших гостей в труднодоступных заповедных, живописных местах.<br>Обязательно учтем Ваши пожелания в дальнейшем.
Н
12 июля 2021
Получили большое удовольствие от путешествия по Караларскому заповеднику. Потрясающей красоты бухты, скалы, огромные каменные глыбы, песчаные пляжи и бескрайние степные просторы. Очень живописно.
Отдельная благодарность водителю Владимиру за комфортную поездку.
М
10 июля 2021
На эту экскурсию обязательно нужно съездить! Очень красивые виды, пляжи отличные! Спасибо большое гиду Владимиру за эту крутую поездку!
Е
21 июня 2021
Экскурсия очень понравилась. Красивые виды, почти пустые небольшие пляжи, чудо-грязь лечебного озёра, комментарии по природе и истории. Будем рекомендовать всем своим знакомым джип-туры в Крыму, в частности на Генеральские пляжи и озеро Чакрак
Д
19 апр 2021
Экскурсия обязательная к посещению, если Вы в в Керчи. Виды потрясающие. ! Бухты Азовского моря прекрасны! Профессионализм водителя-гида. Ездить по бездорожью не страшно)

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