Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

Мы отлично провели время! Спасибо большее Ксении и нашему гиду Владимиру. Владимир интеллигентный и приятный человек. По дороге много нового узнали о городе и заказнике, несмотря на то, что муж родился и вырос в Керчи. Машина чистая, без запахов, отличный вариант для бездорожья. Поехали, несмотря на погоду и не пожалели, дождик спугнул туристов и многие бухты были безлюдны. Насладились тишиной, красотой моря и заказника. Всем будем рекомендовать, а на следующий год продолжим открывать для себя Крым!