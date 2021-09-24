Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

Джип-тур в Караларский природный парк

Посетить соленое озеро Чокрак и насладиться красотой Генеральских пляжей

5
4 отзыва
Караларский парк — уголок нетронутой природы на северном побережье Азовского моря.

Вы окунетесь в целебное озеро Чокрак и полюбуетесь сказочными Генеральскими бухтами: Барыня, Лисья и Скифская.

Раскроете Крым с новой стороны и проведете время весело, легко и комфортно.
Джип-тур в Караларский природный парк
Джип-тур в Караларский природный парк
Джип-тур в Караларский природный парк
Джип-тур в Караларский природный парк
Джип-тур в Караларский природный парк
Джип-тур в Караларский природный парк
Джип-тур в Караларский природный парк

Что вас ожидает

Завораживающие виды

Вы проведете день в окружении моря, скал, цветов и причудливых каменистых образований. В программе экскурсии:

  • Озеро Чокрак — соленое озеро на востоке Крыма. Вы узнаете, какими полезными свойствами оно обладает и почему несколько месяцев в году его вода окрашена в розовый цвет. Наберете лечебной грязи и полюбуетесь чудесными видами.
  • Бухта Барыня — вы оцените ее необычный ландшафт и узнаете, кто такие «мшанки». А также попытаетесь разглядеть в очертаниях бухты профиль царицы Нефертити.
  • Бухта Скифская — мы покажем живописные места, где не так давно проходили съемки фантастического фильма «Скиф».
  • Лисья бухта — идиллический уголок с природным песчаным пляжем и величественными скалами.

Организационные детали

На территории Караларского парка спуск к морю на машине запрещен. От парковки нужно будет прогуляться пешком.

🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Здравствуйте, дорогие гости Крыма! Мы — агентство, организующее путешествия на комфортабельных внедорожниках по бездорожью Керченского полуострова. С радостью покажем заповедные уголки нашего волшебного края и сделаем все, чтобы поездка запомнилась вам надолго.
Задать вопрос

4 настоящих отзыва от туристов

А
24 сен 2021
Шикарный джип-тур, потрясающая природа и виды
Лариса
16 сен 2021
Благодарность гиду и водителю Владимиру за крутизну маршрута, водительские навыки, рассказы обо все краеведческом и не только, за великолепные виды!
О
13 авг 2021
Мы отлично провели время! Спасибо большее Ксении и нашему гиду Владимиру. Владимир интеллигентный и приятный человек. По дороге много нового узнали о городе и заказнике, несмотря на то, что муж родился и вырос в Керчи. Машина чистая, без запахов, отличный вариант для бездорожья. Поехали, несмотря на погоду и не пожалели, дождик спугнул туристов и многие бухты были безлюдны. Насладились тишиной, красотой моря и заказника. Всем будем рекомендовать, а на следующий год продолжим открывать для себя Крым!
С
15 июня 2021
Потрясающие виды, удивительные бухты и чистейшее изумрудное море. Просто массаж для глаз)). По дороге можно испытать на себе действие лечебных грязей Чокракского озёра, для этого лучше взять старые купальники)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Керчи

Джип-путешествие на заповедные Генеральские пляжи
Индивидуальная экскурсия
4.8
10
6 500
за 1-4 чел.
Джип-путешествие на заповедные Генеральские пляжи
Исследовать причудливое морское побережье и сделать яркие фото
Инста-путешествие к Розовому озеру
Индивидуальная экскурсия
5
2
7 000
за 1-4 чел.
Инста-путешествие к Розовому озеру
Проехать на внедорожнике по Опукскому заповеднику и сделать яркие фото у Кояшского озера
Знакомьтесь, Керчь!
Индивидуальная экскурсия
5
6
4ч 30м
3 000
за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Керчь!
История и главные достопримечательности древнейшего города страны на авто-пешеходной экскурсии
Тайна царя Митридата
Индивидуальная экскурсия
4.9
10
2 500
за 1-10 чел.
Тайна царя Митридата
В античные времена на берегу Керченского пролива располагалось Боспорское царство
по предварительной договоренности
Из Анапы в древнюю Керчь
Индивидуальная экскурсия
5
1
9 000
за 1-4 чел.
Из Анапы в древнюю Керчь
Получить общее представление об одном из старейших городов мира и увидеть панорамы Крымского моста
Античная Керчь: пешком по Старому городу
Индивидуальная экскурсия
5
5
2 500
за 1-5 чел.
Античная Керчь: пешком по Старому городу
Узнать историю Пантикапея, открыть тайны царя Митридата и ощутить дух Древней Греции
Керчь сквозь столетия
Индивидуальная экскурсия
4.9
18
2ч 30м
2 000
за 1-8 чел.
Керчь сквозь столетия
Погулять по древнейшему городу страны и раскрыть его богатую историю
Керчь: 10 топовых мест на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
5
56
4 500
за 1-4 чел.
Керчь: 10 топовых мест на автомобиле
Познакомиться с одним из древнейших городов страны и полюбоваться его лучшими локациями
У нас ещё много экскурсий 😎 в Керчи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Керчи
🇷🇺