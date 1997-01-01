Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

Что вас ожидает

Озеро цвета фламинго!

Наш путь лежит волшебному Кояшскому озеру — месту, которое давно поселилось в инстаграмах блогеров и крымских путешественников. Вы прогуляетесь 👣 по инопланетным берегам, покрытым солевыми кристаллами. И, разумеется, поразитесь воде цвета фуксии — будто кто-то развел в озере пару тонн марганцовки. Я открою секрет такого экзотического окраса водоема и подскажу интересные точки для фотографий.

Влюбиться ❤️ в пейзажи Опукского заповедника

Розовое озеро — не единственная локация Опукского заповедника, заслуживающая внимания. Вы познакомитесь с местной флорой и фауной, вдохнете ароматы разнотравья, увидите калейдоскоп ландшафтов — от гордых скал, разрезающих волны, до пологих степных склонов. И конечно, полюбуетесь бирюзовым морем с песчаными пляжами. На одном из них мы остановимся в конце путешествия, чтобы отдохнуть и искупаться. И если повезет, нас поприветствуют черноморские дельфины 🐬, которые обитают у берегов заповедника.

Организационные детали