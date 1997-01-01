Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

Инста-путешествие к Розовому озеру

Проехать на внедорожнике по Опукскому заповеднику и сделать яркие фото у Кояшского озера

Наталия
Наталия – представитель из Керчи
За лучшими крымскими кадрами отправляемся в Опукский заповедник — место удивительной красоты и энергетики! Степные и горные ландшафты, бирюзовое море 🌊 и ярко-розовое Кояшское озеро: вы откроете одно из самых выразительных мест полуострова и сделаете чудесные снимки.

А после фотоохоты мы искупаемся на песчаном пляже, куда часто заглядывают дельфины 🐬.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Инста-путешествие к Розовому озеру
Инста-путешествие к Розовому озеру

Что вас ожидает

Озеро цвета фламинго!
Наш путь лежит волшебному Кояшскому озеру — месту, которое давно поселилось в инстаграмах блогеров и крымских путешественников. Вы прогуляетесь 👣 по инопланетным берегам, покрытым солевыми кристаллами. И, разумеется, поразитесь воде цвета фуксии — будто кто-то развел в озере пару тонн марганцовки. Я открою секрет такого экзотического окраса водоема и подскажу интересные точки для фотографий.

Влюбиться ❤️ в пейзажи Опукского заповедника
Розовое озеро — не единственная локация Опукского заповедника, заслуживающая внимания. Вы познакомитесь с местной флорой и фауной, вдохнете ароматы разнотравья, увидите калейдоскоп ландшафтов — от гордых скал, разрезающих волны, до пологих степных склонов. И конечно, полюбуетесь бирюзовым морем с песчаными пляжами. На одном из них мы остановимся в конце путешествия, чтобы отдохнуть и искупаться. И если повезет, нас поприветствуют черноморские дельфины 🐬, которые обитают у берегов заповедника.

Организационные детали

  • Для посещения заповедника нужно оформить пропуск заранее (я вам в этом обязательно помогу). Дополнительно оплачивается билет 🎫 в заповедник: для взрослых — 250 рублей для граждан РФ, действуют льготы для Крымчан.
  • Посещение заповедника доступно в 10:00 и 14:00. С 1 апреля по 31 октября каждый понедельник — выходной.
  • Обязательно захватите удобную обувь, а в летний период также — головные уборы и средство для загара/от солнца. Рекомендуем также взять с собой питьевую воду и перекус.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Инста-путешествие к Розовому озеру
Инста-путешествие к Розовому озеру
Инста-путешествие к Розовому озеру
Инста-путешествие к Розовому озеру
Инста-путешествие к Розовому озеру
Инста-путешествие к Розовому озеру
Инста-путешествие к Розовому озеру
Инста-путешествие к Розовому озеру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталия. Я в туризме со студенческой скамьи, имею профильное образование и аккредитацию и точно знаю, чем удивить гостей города. Работаю с командой проверенных классных гидов. Мы с радостью раскроем вам историю и современную жизнь Керчи и Крыма, посоветуем интересные и вкусные места.
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Наталия проводит ещё 3 экскурсии

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