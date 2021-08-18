Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

Что вас ожидает

Керчь сквозь столетия

Наше путешествие начнется в центре города, где когда-то находилась Керченская крепость. Мы осмотрим церковь Иоанна Предтечи — старейшую на территории России. А также поднимемся на гору Митридат, где по сей день продолжаются раскопки Пантикапея — столицы Боспорского царства, основанной в 480 г. до н. э. Вы узнаете о местном дворцовом перевороте и о гибели царя Митридата VI Евпатора, воевавшего с Римской империей. Кроме того, увидите обелиск Славы, посвященный Великой Отечественной войне.

Царский курган, крепость Ени-Кале и Аджимушкайские каменоломни

Мы отправимся в поселок Аджимушкай, с середины XIX века известный добычей камня. Посетим античный Царский курган и Аджимушкайские каменоломни, где в 1942 году сражались подземные гарнизоны Крымского фронта. В завершение исследуем турецкую крепость Ени-Кале, возведенную в период османского владычества. Мы расскажем, как она вошла в состав Российской империи, что случилось с ее турецким комендантом и какую роль крепость сыграла в истории города.

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