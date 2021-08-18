Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

Керчь: от Античности до современности

Гора Митридат, Царский курган, Аджимушкайские каменоломни и крепость Ени-Кале на обзорной экскурсии

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22 отзыва
Приглашаем вместе исследовать древнейший город страны и его живописные окрестности! Вы посетите церковь Иоанна Предтечи, посмотрите на Керчь с высоты горы Митридат и погуляете по руинам Пантикапея.

А в поселке Аджимушкай оцените античную погребальную архитектуру, увидите турецкую крепость и побываете на знаменитых каменоломнях.
Керчь: от Античности до современности
Керчь: от Античности до современности
Керчь: от Античности до современности
Керчь: от Античности до современности
Керчь: от Античности до современности
Керчь: от Античности до современности
Керчь: от Античности до современности
Керчь: от Античности до современности
Керчь: от Античности до современности
Керчь: от Античности до современности
Керчь: от Античности до современности
Керчь: от Античности до современности
Керчь: от Античности до современности
Керчь: от Античности до современности

Что вас ожидает

Керчь сквозь столетия

Наше путешествие начнется в центре города, где когда-то находилась Керченская крепость. Мы осмотрим церковь Иоанна Предтечи — старейшую на территории России. А также поднимемся на гору Митридат, где по сей день продолжаются раскопки Пантикапея — столицы Боспорского царства, основанной в 480 г. до н. э. Вы узнаете о местном дворцовом перевороте и о гибели царя Митридата VI Евпатора, воевавшего с Римской империей. Кроме того, увидите обелиск Славы, посвященный Великой Отечественной войне.

Царский курган, крепость Ени-Кале и Аджимушкайские каменоломни

Мы отправимся в поселок Аджимушкай, с середины XIX века известный добычей камня. Посетим античный Царский курган и Аджимушкайские каменоломни, где в 1942 году сражались подземные гарнизоны Крымского фронта. В завершение исследуем турецкую крепость Ени-Кале, возведенную в период османского владычества. Мы расскажем, как она вошла в состав Российской империи, что случилось с ее турецким комендантом и какую роль крепость сыграла в истории города.

Организационные детали

  • Экскурсия может проходить как на вашем, так и на нашем автомобиле. Во втором случае доплата составит 1000 р.
  • Билеты не включены в стоимость: Царский курган — 120 р, Аджимушкайские каменоломни — 400 р. взрослые, 90 р. дети (вход строго от 6 лет)
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ростислав
Ростислав
Здравствуйте, дорогие путешественники. Вас приветствует группа молодых гидов в Крыму. Мы — специалисты по туризму, а также историки с опытом преподавания и музейной работы. С радостью поделимся с вами своими знаниями.
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22 настоящих отзыва от туристов

Е
18 авг 2021
24 июля 2021 г. . индивидуальную экскурсию проводил Владислав. Отличная подача информации. Обладая практически энциклопедическими знаниями, Владислав сумел донести простым и понятным для простого человека сведения об истории и культуре древней Керчи. Экскурсия прошла на одном дыхании! Кроме экскурсионное программы Владислав подсказал, где можно купить наиболее интересные сувениры и вообще отношение было очень душевное, чувствуется, что это не мероприятие по зарабатыванию денег, а желание приобщить к родному городу. Огромное спасибо!
Я
11 авг 2021
Каждый год отдыхаем в Крыму. В этот раз решили посетить Керчь с её достопримечательностями. Экскурсовод Алёна провела экскурсию на высшем уровне, было очень интересно и познавательно.
Ю
9 авг 2021
Алина, спасибо за экскурсию! 5 часов пролетели и даже дождь не смазал впечатления. Рекомендую всем!
Т
31 июля 2021
Были на экскурсии с 2-мя детьми 17 и 10 лет. Понравилось Всем! Экскурсия насыщенная! Информация разнообразная по историческим периодам и экскурсовод Алёна все чётко, понятно и поэтапно рассказывала. Маршрут логично продуман и мы без напряга, несмотря на жаркую погоду, все объехали и обошли. Алёна настоящий профессионал своего дела, увлеченно рассказывала про все объекты города Керчи, до мелочей может рассказать на различные темы по эпохам и обьектам. Очень рекомендуем посетить этот удивительный город с группой гидов Алёной и Ростиславом. Спасибо огромное за насыщенный и интересный день! Обязательно вернёмся! Ещё есть что посмотреть в Керчи!
С
28 июля 2021
Все понравилось. Единственное, не хватило предварительных комментариев по структуре экскурсии и не очень понятно было, кто у нас будет гидом. Думали, что Ростислав, читали о нем отзывы. Оказалось, Валерий (написали нам об этом уже перед экскурсией).
Я не смогла пойти на экскурсию в Аджимушкайские каменоломни, и дочь со мной тоже вышла наверх через 15 минут после начала. Она была простывшая, а у меня - клаустрофобия. Было бы лучше, если перед экскурсией у меня было больше информации, и я могла бы не покупать туда билеты. В остальном все понравилось, Валерий мог ответить на любой наш вопрос, все доступно объяснял (со мной была мама - пенсионерка и 11-летняя дочь). Бабушка наша только подустала от 4, 5 часов (в начале еще одна час ходила по каменоломням)).
Елена
27 июля 2021
Нашим экскурсоводом была Татьяна. Мы провели отличный познавательный день с ней! Узнали множество фактов о Керчи со времён античности до современности. Маршрут был построен очень удачно, речь экскурсовода грамотная, приятная. На все наши вопросы Татьяна ответила. Мы с удовольствием погрузились в атмосферу древней Керчи, было заметно, что гид "горит" своим делом.
Поселение Аджимушкайских каменоломен оставляет неизгладимое впечатление. Это обязательный объект к посещению для всех, чтобы мы не забыли, чтобы помнили.
Благодарим Татьяну за великолепную программу! Процветания всей команде!
петр
24 июля 2021
Экскурсию проводил гид Валерий на своём автомобиле. Приятный молодой человек, знающий свое дело и историю Керчи и окресностей. Очень интересно рассказал и показал памятники античности, свозил на царский курган и каменоломни. Экскурсия понравилась, узнали много нового. Спасибо за содержательный рассказ.
И
22 июля 2021
Наша экскурсия была автомобильно-пешеходная. Экскурсовод Алина, искренне любящая свой город, кладезь знаний! С трепетом и горящими глазами нам раскрыла все тайны как древнего города, так и современного. Заинтриговала информацией, что ещё интересного нас ждёт в Керчи при его следующем посещении.
Искренне благодарим Алину за проведённое время и полученную информацию!
Е
20 июля 2021
Спасибо огромное нашим гидам Валерию и Татьяне за прекрасную экскурсию, дружественную атмосферу, неожиданный бонус в виде чая с горными травами и круассанами на берегу моря, огромный объем интереснейшей информации про основные достопримечательности Керчи.
Все наши пожелания были учтены и выполнены с удовольствием.
Спасибо вам огромное, с вами было очень приятно и легко общаться-успехов вам и процветания!
Е
17 июля 2021
Очень понравилась экскурсовод Елена. Все было четко и хорошо организовано. Получили массу впечатлений.
С
16 июля 2021
Отличная экскурсия, очень интересная, гид Ростислав провел нам прекрасную экскурсию. Посмотрели разные вехи в истории Керчи: от древней Греции до периода ВОВ. Ростиславу огромное спасибо! Очень рекомендую!
Н
12 июля 2021
Прекрасная экскурсия, грамотный маршрут, объемный материал, гид безупречный, доходчиво, интересно, профессионально, комфортно! Именно так должны проходить экскурсии - это образец! Мы остались очень довольны, однозначная 100 процентная рекомендация!
Е
11 июля 2021
Наша Экскурсия была автомобильно-пешеходная! Очень комфортный автомобиль с кондиционером и улыбчивым Валерием встретил нас в назначенное время в назначенном месте! И с первых слов стало понятно что наш гид бесконечно влюблён в город, свою работу, очень эрудирован и исторически подкован! Даты, имена, события, интересные факты

Прекрасно! Такое нежное и интеллигентное знакомство с городом и его историей!

Грамотно составленный маршрут (очень хорошая идея начать с тяжелых эмоциональных переживаний в каменоломнях и завершить прекрасное знакомство с городом- закатом на вершине горы с ошеломительным видом😌

Спасибо большое🙏 Всё получилось! Мы прониклись атмосферой города и будем непременно рекомендовать знакомым и друзьям вашу команду и нашего Валерия))
р
8 июля 2021
Интересная экскурсия. Гид молодец, хорошо все рассказала и показала. Всем советую.
Н
7 июля 2021
Большое спасибо Ростиславу за интересную и информатмвную экскурсию. Мы успели посетить много достопримечательностей города Керчь. Узнали много нового о древней истории города и о событиях Великой Отечественной Войны. Много потрясающих видов. Самое сильное впечатление от Аджимушкайских каменоломен. Виды с горы Митридат впечатляют.
Ещё 7 отзывов

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