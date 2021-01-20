23 отзыва оставили туристы

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Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле

Познакомиться с одним из древнейших городов страны и полюбоваться его лучшими локациями

5
23 отзыва
Елена
Елена – Гид из Керчи
Два моря 🌊, песчаные пляжи, бескрайние степи, античные руины...

в Керченский полуостров 🏝️ влюбляешься! И я помогу вам в этом, показав город-герой Керчь.

Это объемная обзорная экскурсия ⛳ без множества дат и имен.

Вы буквально прикоснетесь к древностям города Пантикапей, погуляете по центру, подниметесь на гору Митридат и полюбуетесь крепостью Ени-Кале и Крымским мостом.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле

Что вас ожидает

Знаковые места Керчи
Знакомство с городом начнем с его сердца, площади Ленина. Вся классика здесь! Вы посетите древнейшую православную святыню на территории страны — нарядный Храм Иоанна Предтечи. Подниметесь на самую высокую точку Керчи — гору Митридат. Рассмотрите Обелиск Славы, символ нашего города, и узнаете о событиях, которым он посвящен. А еще по пути вы увидите мемориал Аджимушкайские каменоломни — музей 🖼 мужества и героизма советского народа. По предварительной договоренности его, конечно, можно посетить.

Руины древности и морские панорамы
Вы не просто изучите Керчь, но совершите путешествие сквозь эпохи — а как иначе в городе, которому две с половиной тысячи лет! Мы погуляем среди развалин античного города Пантикапей, поговорим о его расцвете и упадке. Я отвезу вас к уникальной усыпальнице — Царскому кургану, который сохранился в первозданном виде с 4 века до н. э. Отправимся и в Средневековье — к турецкой крепости Ени-Кале. А там красивейшие 🤩 виды и самое узкое место Керченского пролива. Кроме того, мы сделаем фото на скамейке Крымский мост с видом на Крымский мост :)

Если вам захочется местных деликатесов и свежевыловленной рыбы, заедем на центральный рынок.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автомобиле 🚘 Ford Focus. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: Царский курган — 120 руб. ; Аджимушкайские каменоломни — 400 руб. (посещение по предварительной договоренности)
Начало и место завершения
🚩 Площадь Ленина
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле
Керчь: топ достопримечательностей на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Провожу индивидуальные экскурсии по самому древнему городу Керчи и Керченскому полуострову на своем автомобиле. Знакомлю моих гостей (а все путешественники для меня именно гости) с уникальной историей Керчи. Показываю то, что обычно обходят стороной на других экскурсиях. Делюсь своей любовью и влюбляю вас.
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23 отзыва оставили туристы

20 янв 2021
Экскурсия прошла на одном дыхании, не замечая времени. Очень удобно, что маршрут экскурсии был с машиной экскурсовода. Это позволило максимально познакомиться с городом и его достопримечательностям, которые находятся в удалении друг от друга. Спасибо за удовольствие от экскурсии
9 янв 2021
Интересная и познавательная экскурсия, мы узнали много нового об истории города. Подача материала в доходчивой и простой форме. Рекомендуем экскурсовода Елену. Группа туристов из Анапы.
9 янв 2021
Нас с мужем очень впечатлила экскурсия и гид Елена!! Приятнейший голос и манера подачи материала!! Все понятно, очень интересно! Индивидуальный подход, забота с ее стороны о нашем самочувствии!! Мы просто в восторге!!
8 янв 2021
Очень понравилось, интересно! Елена мастер своего дела! Очень лояльнач и внимательная. Экскурсия интересная, познавательно!
28 дек 2020
Добрый день. Экскурсия очень понравилась, даже не смотря на то, что 2 объекта были на реконструкции. Экскурсовод Елена открытый, добрый, общительный человек "с блеском в глазах" к своему делу и гордостью за Керчь, действительно влюбила нас в этот город и познакомила с ним в обзороной экскурсии. Мы любовались прекрасными видами с горы Митридат, ходили по древнему городу 6 века до н. э,, с раскопок на Карантинном мысу увезли с собой кусочек керамики, собирали прямо с земли адамово яблоко, Елена подарила нам ракушки от рапанов и в качестве презента крымский чай. Поездка получилась насыщенной и интересной. Теперь мы точно знаем, что нужно сюда вернуться и какие места посмотреть после реконструкции и более подробно.
16 ноя 2020
Елена. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию по Керчи. Для нас это было первое посещение этого дрвнего города, и, с вашей помощью, мы буквально открыли его для себя. Надеемся продолжить наше знакомство с этим городом в самое ближайшее время! Ещё раз спасибо!!! Сергей и Елена. Симферополь.
8 ноя 2020
Действительно индивидуальная экскурсия! Замечательная Елена влюбила в город, интересно про него рассказала и всё показала. Без неё впечатление от Керчи было бы совершенно другим. Очень рекомендую!
25 окт 2020
Мы были в Керчи первый раз, поэтому интересно было всё, что посмотрели за эти несколько часов. Останавливались с ночевкой, вечером прогулялись по пешеходной улице, посмотрели вечерний город, приятно провели время в кафе ( очень вкусная местная рыба!). Думаю надо останавливаться на пару дней: колоритный местный рынок, очень богатая история, отличающаяся от других крымских туристических мест, хотелось бы всё это узнать более детально! Отличный гид Елена учтёт Ваши предпочтения, ответит на все вопросы! Но будьте готовы к активной экскурсии!
19 окт 2020
Экскурсия замечательная. Гид Лена влюблена в Керчь и заряжает этой любовью. Очень интересно рассказывает и о древней истории Керченского полуострова, и о современной. Очень рекомендую всем.
11 окт 2020
Прекрасная экскурсия очень понравилась. Узнали много нового о Керчи. Елена очень хорошо ведёт экскурсию. Рассказывает много интересного. Всем рекомендуем данную экскурсию.
Андрей
10 окт 2020
Отличная обзорная экскурсия для тех кто никогда раньше не был в Керчи с познавательной целью. В том случае, если у вас есть возможность в неспешной режиме начать знакомиться с древнейшим российским городом и его окрестностями, то следует начать с этой короткой но емкой экскурсии, а затем уже составить план посещений понравившихся мест.
8 окт 2020
Отличная экскурсия - даёт полное представление об истории города, удобный маршрут. Мы были с детьми, и Елена прекрасно адаптировала материал так, чтобы им тоже не было скучно. Рекомендуем!
8 окт 2020
Елена любит и знает Керчь и Крым. История этих мест очень богатая, Хотелось бы еще больше живых рассказов, Спасибо
24 сен 2020
Хорошее знакомство с городом, узнали его истоки зарождения, детям понравились древние раскопки, тем более можно было унести кусочек античности с собой. Елена старается, и у нее получается сделать экскурсию интересной и не утомительной. Спасибо Елене и желаем процветания в любимом занятии.
20 сен 2020
В Керчи мы впервые и оказалось, что в городе и вокруг него много интересных и красивых мест! Лучше, если эта экскурсия будет в начале вашей поездки, тогда будет время посмотреть места по рекомендации гида, мы вот в день отъезда попали на экскурсию и не успели спуститься в каменоломни, а жаль. Удобно, что гид на машине и можно быстро перемещаться между объектами. Мы были вдвоём (+гид) и получается уютная и дружеская атмосферная. Получилось интересно, насыщено, с красивыми видами и фото, приятными сюрпризами от гида. Радует такой подход к своему городу и работе) Однозначно рекомендуем экскурсии с Еленой! 🌷
Ещё 8 отзывов

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