2 отзыва оставили туристы

Наталия очень приветливая и доброжелательная, учла все наши пожелания по осмотру города, увлечённо рассказала о любимой Керчи и о каждом посещаемом объекте. С нами были дети-школьники, интересующиеся историей, Наталия отвечала на все их вопросы. Огромное спасибо за познавательную экскурсию и пунктуальность гида!