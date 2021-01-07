2 отзыва оставили туристы

Город 🏙️ с тысячелетней историей 📖 Вы увидите все «визитные карточки» города-героя. В программе экскурсии:
Гора Митридат — вы подниметесь на ее смотровую площадку и увидите с высоты современный город 🏙️, Керченский пролив и Крымский мост.
Обелиск Славы — памятник советским воинам-героям, воздвигнутый в годы Великой Отечественной войны после освобождения Керчи.
Аджимушкайские каменоломни — вы посетите подземную крепость, где советские воины сражались с фашистами.
Царский курган — вы увидите античную усыпальницу IV века до нашей эры и узнаете, кому она принадлежала.
Храм Святого Иоанна Предтечи — вы осмотрите православный храм, выполненный в крестово-купольном стиле.
Организационные детали
Цена указана за экскурсию ⛳ на вашей машине. Также я могу провести ее на своем автомобиле 🚘, доплата составит 2000 рублей.
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Аджимушкайские каменоломни — 400 рублей взрослые, 90 рублей дети (посещение возможно с семи лет), Царский курган — 130 рублей взрослые, дети бесплатно, экскурсия ⛳ с сотрудником музея — 500 рублей с группы
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталия. Я работаю в туризме со студенческой скамьи, имею профильное образование и аккредитацию и точно знаю, чем удивить гостей города. С радостью раскрою вам историю и современную жизнь Керчи и посоветую интересные и вкусные места.
Экскурсия очень понравилась. Были в Керчи впервые, посмотрели все самые знаковые места. Спасибо большое гиду Наталье!
Юлия
5 янв 2021
Наталия очень приветливая и доброжелательная, учла все наши пожелания по осмотру города, увлечённо рассказала о любимой Керчи и о каждом посещаемом объекте. С нами были дети-школьники, интересующиеся историей, Наталия отвечала на все их вопросы. Огромное спасибо за познавательную экскурсию и пунктуальность гида!