Пешеходные экскурсии по Кирову

Что вас ожидает

Застывшая история природы

Путешествие начнется с одного из крупнейших водопадов центральной России — Береснятского водопада высотой 25 метров. Разбитый уступами скал на три каскада, он выглядит весьма живописно в любое время года. Затем вы переместитесь к расселине Холодильник, где я расскажу об этом скальном образовании и его примечательных свойствах. А у колоссального камня, вросшего одним боком в откос берега Немды, — Буржатского утеса — речь пойдет о местных легендах.

По местам легендарного Чумбылата

Двигаясь севернее, вниз по течению реки, вы окажетесь у подножия скалы Камень. С его вершины вам откроется невероятная панорама окрестностей, а неподалеку будет ждать «дозорный» этого места — скала Часовой. Поговорим о каменном страже и легендарном герое марийского эпоса Чумбылате, в былые времена защищавшем край от врагов. Кроме того, я покажу ту самую гору, где, по преданию, укрылся великий князь до рокового часа. О том, почему ее многие называют марийской Стеной плача, побеседуем отдельно.

Пещерные приключения

В программе также будут одни из самых значительных пещер Волго-Вятского региона — Киров-600 и Зараменская, она же Чёртова печь. Здесь вы услышите о геологических особенностях и истории возникновения природных образований Пермского периода. А самые смелые смогут спуститься в недра, при условии, что с собой будет сменная одежда — залезть в пещеру, не испачкавшись в грязи, невозможно.

Помимо особенностей природы и геологических эпох я расскажу об истории и этнографии края, а также освещу другие интересные вопросы, смежные к основной теме путешествия.