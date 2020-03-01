Пешеходные экскурсии по Кирову

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Экспедиция по вятской Швейцарии с рассказами о геологии, истории и преданиях края

Константин
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Константин – ваш гид
Берега живописной Немды словно архивная база природы — здесь хранятся данные о скальных образованиях, сформировавшихся еще до эры господства динозавров! Вы посетите главные достопримечательности заказника, узнаете об их геологических особенностях и услышите легенды о героях марийского эпоса, охранявших вместе с каменными стражами край от недругов.
6250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в городе Советск
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Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода

Что вас ожидает

Застывшая история природы
Путешествие начнется с одного из крупнейших водопадов центральной России — Береснятского водопада высотой 25 метров. Разбитый уступами скал на три каскада, он выглядит весьма живописно в любое время года. Затем вы переместитесь к расселине Холодильник, где я расскажу об этом скальном образовании и его примечательных свойствах. А у колоссального камня, вросшего одним боком в откос берега Немды, — Буржатского утеса — речь пойдет о местных легендах.

По местам легендарного Чумбылата
Двигаясь севернее, вниз по течению реки, вы окажетесь у подножия скалы Камень. С его вершины вам откроется невероятная панорама окрестностей, а неподалеку будет ждать «дозорный» этого места — скала Часовой. Поговорим о каменном страже и легендарном герое марийского эпоса Чумбылате, в былые времена защищавшем край от врагов. Кроме того, я покажу ту самую гору, где, по преданию, укрылся великий князь до рокового часа. О том, почему ее многие называют марийской Стеной плача, побеседуем отдельно.

Пещерные приключения
В программе также будут одни из самых значительных пещер Волго-Вятского региона — Киров-600 и Зараменская, она же Чёртова печь. Здесь вы услышите о геологических особенностях и истории возникновения природных образований Пермского периода. А самые смелые смогут спуститься в недра, при условии, что с собой будет сменная одежда — залезть в пещеру, не испачкавшись в грязи, невозможно.

Помимо особенностей природы и геологических эпох я расскажу об истории и этнографии края, а также освещу другие интересные вопросы, смежные к основной теме путешествия.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Это всесезонная загородная экскурсия на автомобиле, проводится на природе и занимает вместе с переездами целый день
  • Стартуем в городе Советск — до него вам нужно добраться самостоятельно или заказать трансфер

Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет

  • Если вы добираетесь до Советска самостоятельно и вас не больше 4 человек, поездка по местам заказника на машине гида входит в цену экскурсии
  • Если вам нужен трансфер из Кирова, цена для группы до 4 человек — 6000 рублей. Если 5 человек и более — в зависимости от условий аренды микроавтобуса, но не менее 10000 рублей.

Дополнительные опции

  • На маршруте у вас будет возможность покататься верхом на лошадях, пострелять из арбалетов (за отдельную плату)
  • Также вы сможете переночевать в гостевом доме неподалёку от основных достопримечательностей
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в городе Советск.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Профессионально занимаюсь туризмом с 2001 года, сопровождаю туристские группы в спортивных и любительских походах по стране как инструктор и гид-проводник, иногда провожу экскурсии. Параллельно занимаюсь банными и оздоровительными системами, восстановлением русской деревни и многим другим. Так что с вами мы можем придумать практически любое комбинированное путешествие в поля-леса-деревни и по достопримечательным, потаённым и не только местам Нижегородчины.
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