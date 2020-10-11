2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Места, где скрыта душа города

Наш маршрут охватит места исторического центра, без которого невозможно представить Киров: мы прогуляемся по набережной реки Вятки, рассмотрим действующие мужской и женский монастыри — точки духовной опоры города. Заглянем в Александровский сад и на улицу Ленина (бывшую Вознесенскую), остановимся на 1-й Хлебной площади у Спасского собора, который связан нерушимыми узами со Спасской башней Московского кремля. Разберемся, как на жизнь и развитие Кирова повлияла Великая Отечественная война, и отыщем любопытные уголки города, окруженные не менее любопытными преданиями.

Самое интересное о Вятке и вятчанах

Вы не только познакомитесь с историей 📖 города от основания до наших дней, но и проникнете в мир вятских легенд и ключевых событий. Я расскажу про свободных ремесленников и мастеров, про вятчан, ходивших за оброком на Казань, про талантливых вятских архитекторов и предприимчивых купцов. Мы разберемся, почему здесь, за тысячу верст от Москвы, никогда не существовало крепостного права, и обсудим, как это отразилось на характере местных жителей. А еще поговорим о том, как вятчане веками соседствовали с удмуртами, татарами, башкирами и другими коренными народами Предуралья.

До встречи в гостеприимной Вятке!

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто первый раз оказался в Кирове, хочет разобраться в истории города и понять, чем он отличается от других русских городов.