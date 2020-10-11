2 отзыва оставили туристы

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Обзорная прогулка от Вятки до Кирова

Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами

4.5
2 отзыва
Кира
Кира – Гид из Кирова
Киров, он же Вятка, он же Хлынов — город 🏙️, сменивший три имени, припас для вас немало интересного и удивительного.

Мы доберемся до древнейших вятских построек, поговорим о жизни свободных ремесленников и купцов, секретах Спасского собора и городских легендах.

После нашей прогулки вам в полной мере откроется смысл поговорки «у нас на Вятке свои порядки».
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова

Что вас ожидает

Места, где скрыта душа города
Наш маршрут охватит места исторического центра, без которого невозможно представить Киров: мы прогуляемся по набережной реки Вятки, рассмотрим действующие мужской и женский монастыри — точки духовной опоры города. Заглянем в Александровский сад и на улицу Ленина (бывшую Вознесенскую), остановимся на 1-й Хлебной площади у Спасского собора, который связан нерушимыми узами со Спасской башней Московского кремля. Разберемся, как на жизнь и развитие Кирова повлияла Великая Отечественная война, и отыщем любопытные уголки города, окруженные не менее любопытными преданиями.

Самое интересное о Вятке и вятчанах
Вы не только познакомитесь с историей 📖 города от основания до наших дней, но и проникнете в мир вятских легенд и ключевых событий. Я расскажу про свободных ремесленников и мастеров, про вятчан, ходивших за оброком на Казань, про талантливых вятских архитекторов и предприимчивых купцов. Мы разберемся, почему здесь, за тысячу верст от Москвы, никогда не существовало крепостного права, и обсудим, как это отразилось на характере местных жителей. А еще поговорим о том, как вятчане веками соседствовали с удмуртами, татарами, башкирами и другими коренными народами Предуралья.

До встречи в гостеприимной Вятке!

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто первый раз оказался в Кирове, хочет разобраться в истории города и понять, чем он отличается от других русских городов.

Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кира
Кира
Добрый день, дорогой гость! Мой город не очень известен широкому кругу людей. Долгое время он был «закрытым»: сказывалось большое количество оборонных предприятий. Да и от столицы он находится далековато — за 1000 км... Поэтому я с большой радостью познакомлю тебя с тихой, милой и самобытной провинцией.
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2 отзыва оставили туристы

11 октября 2020
Прекрасный экскурсовод, с большой любовью к истории города Кира создала атмосферу старины. Мы увидели Киров в новом свете. Академические знания, доступное изложение и увлекательная манера рассказчика заслуживают оценки выше пяти баллов.
5 октября 2020
Кира, большое спасибо за экскурсию по городу Киров !!!! Мы впервые были в этом городе и Кира показала и рассказала много интересных фактов, знает историю, в доступном формате излагает материал, а в конце экскурсии мы были приятно удивлены подарком. Ещё раз спасибо!!!! Узнайте Киров вместе с Кирой !!!!!

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