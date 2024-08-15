Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)

Великорецкое - уникальное село в 80 км от Кирова. Исследуйте храмовый комплекс, окунитесь в купель и насладитесь природой. Экскурсия на автомобиле
Великорецкое - это необычное село, расположенное в 80 км от Кирова. Оно известно великолепным храмовым комплексом 18-19 веков, который вы сможете рассмотреть в деталях. По желанию, можно окунуться в купель
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и насладиться пасторальными пейзажами.

Экскурсовод расскажет, как Великорецкое стало местом паломничества, как проходит Великорецкий крестный ход и другие интересные факты.

Прогулка по селу позволит вам увидеть Ильинскую колокольню, Преображенскую и Никольскую церкви, торговые ряды, гостиный двор и каменные двухэтажные дома.

Вокруг села простираются бескрайние поля, вековые сосны, многоствольные липы, еловые и пихтовые леса. Подышите целебным воздухом и отдохните от городской суеты

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобная поездка на автомобиле
  • 🏛 Уникальный храмовый комплекс
  • 🌲 Идиллические природные пейзажи
  • 💧 Возможность окунуться в купель
  • 📜 Интересные исторические факты
    • Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
    Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
    Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

    Что можно увидеть

  • Ильинская колокольня
  • Преображенская церковь
  • Никольская церковь
  • Торговые ряды
  • Гостиный двор
  • Каменные двухэтажные дома
  • Купель

    • Описание экскурсии

    Древняя архитектура

    Вы осмотрите Великорецкий град — комплекс чудесных старинных храмов. Он включает Ильинскую колокольню и две церкви: Преображенскую и Никольскую. А также торговые ряды, гостиный двор и каменные двухэтажные дома. А ещё купель, куда по желанию можно окунуться. Я расшифрую историю и архитектурные особенности этих удивительных мест.

    Идиллическая природа

    Пейзажи вокруг Великорецкого покорят вас спокойствием и невероятной красотой. Вы увидите бескрайние поля, вековые сосны, многоствольные липы, еловые и пихтовые леса. Подышите целебным воздухом с ароматом хвои и отдохнёте от городской суеты. Я расскажу, какие редкие виды птиц и животных здесь обитают и другие интересные факты.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на автомобиле Lada Granta
    • Время в пути в одну сторону — 1,5 часа

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Театральная площадь
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    С
    15 авг 2024
    Благодарна Евгению за то, что он организовал поездку по такому востребованному маршруту. Мы побывали в храмах села Великорецкое, на реке Великой и месте обретения знаменитой иконы. Есть возможность искупаться в
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    купели или набрать воды из святого источника. Евгений рассказал об истории крестного хода, показал место, откуда его участникам открывается вид на храмы. Сам прекрасный фотограф, Евгений показывает точки, с которых получаются замечательные фотографии. Кроме того, он просто приятный и доброжелательный человек, любящий и знающий Вятский край. Он ответил на все интересующие вопросы, связанные не только с Великорецким, но и с Кировым и другими городами Кировской области, дал дельные советы о том, что и где посмотреть. Никуда не торопясь, можно насладиться красотой этих мест, помолиться в храме и сделать прекрасные фотографии.

    Благодарна Евгению за то, что он организовал поездку по такому востребованному маршруту. Мы побывали в храмахБлагодарна Евгению за то, что он организовал поездку по такому востребованному маршруту. Мы побывали в храмахБлагодарна Евгению за то, что он организовал поездку по такому востребованному маршруту. Мы побывали в храмахБлагодарна Евгению за то, что он организовал поездку по такому востребованному маршруту. Мы побывали в храмахБлагодарна Евгению за то, что он организовал поездку по такому востребованному маршруту. Мы побывали в храмахБлагодарна Евгению за то, что он организовал поездку по такому востребованному маршруту. Мы побывали в храмах

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