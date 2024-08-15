Великорецкое - это необычное село, расположенное в 80 км от Кирова. Оно известно великолепным храмовым комплексом 18-19 веков, который вы сможете рассмотреть в деталях. По желанию, можно окунуться в купель

и насладиться пасторальными пейзажами. Экскурсовод расскажет, как Великорецкое стало местом паломничества, как проходит Великорецкий крестный ход и другие интересные факты. Прогулка по селу позволит вам увидеть Ильинскую колокольню, Преображенскую и Никольскую церкви, торговые ряды, гостиный двор и каменные двухэтажные дома. Вокруг села простираются бескрайние поля, вековые сосны, многоствольные липы, еловые и пихтовые леса. Подышите целебным воздухом и отдохните от городской суеты

Описание экскурсии

Древняя архитектура

Вы осмотрите Великорецкий град — комплекс чудесных старинных храмов. Он включает Ильинскую колокольню и две церкви: Преображенскую и Никольскую. А также торговые ряды, гостиный двор и каменные двухэтажные дома. А ещё купель, куда по желанию можно окунуться. Я расшифрую историю и архитектурные особенности этих удивительных мест.

Идиллическая природа

Пейзажи вокруг Великорецкого покорят вас спокойствием и невероятной красотой. Вы увидите бескрайние поля, вековые сосны, многоствольные липы, еловые и пихтовые леса. Подышите целебным воздухом с ароматом хвои и отдохнёте от городской суеты. Я расскажу, какие редкие виды птиц и животных здесь обитают и другие интересные факты.

Организационные детали