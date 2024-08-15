Великорецкое - это необычное село, расположенное в 80 км от Кирова. Оно известно великолепным храмовым комплексом 18-19 веков, который вы сможете рассмотреть в деталях. По желанию, можно окунуться в купель
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Что можно увидеть
Описание экскурсии
Древняя архитектура
Вы осмотрите Великорецкий град — комплекс чудесных старинных храмов. Он включает Ильинскую колокольню и две церкви: Преображенскую и Никольскую. А также торговые ряды, гостиный двор и каменные двухэтажные дома. А ещё купель, куда по желанию можно окунуться. Я расшифрую историю и архитектурные особенности этих удивительных мест.
Идиллическая природа
Пейзажи вокруг Великорецкого покорят вас спокойствием и невероятной красотой. Вы увидите бескрайние поля, вековые сосны, многоствольные липы, еловые и пихтовые леса. Подышите целебным воздухом с ароматом хвои и отдохнёте от городской суеты. Я расскажу, какие редкие виды птиц и животных здесь обитают и другие интересные факты.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Lada Granta
- Время в пути в одну сторону — 1,5 часа
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Кирове
Провёл экскурсии для 597 туристов
Всем привет! Меня зовут Евгений, я гид и фотограф. С радостью покажу вам прекрасные пейзажи Кировской области и расскажу о них самое интересное.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
15 авг 2024
Благодарна Евгению за то, что он организовал поездку по такому востребованному маршруту. Мы побывали в храмах села Великорецкое, на реке Великой и месте обретения знаменитой иконы. Есть возможность искупаться в
Входит в следующие категории Кирова
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