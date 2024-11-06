Из Кирова - в купеческий город Слободской

Посетить купеческую столицу Вятки и прикоснуться к её богатой истории
Слободской - один из старейших городов вятской земли, родина писателя Александра Грина.

Прогуливаясь по его тихим улицам, можно увидеть древние церкви, купеческие особняки и первый в России частный общественный банк.

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вы узнаете о роли Слободского в развитии Вятки и торговли России, тайнах «дома со львами» и местах, связанных с жизнью Грина. При желании можно посетить уютный краеведческий музей. Экскурсия проходит на автомобиле Lada Granta, что делает путешествие комфортным и удобным

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная историческая атмосфера
  • 🏛️ Древние церкви и купеческие особняки
  • 📚 Интересные факты о Слободском
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🏛️ Возможность посетить краеведческий музей
    • Из Кирова - в купеческий город Слободской
    Из Кирова - в купеческий город Слободской
    Из Кирова - в купеческий город Слободской
    Ближайшие даты:
    Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 22:00

    Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Памятник писателю Александру Грину
  • Свято-Екатерининский собор
  • Первый в России частный общественный банк Анфилатова
  • Слободской краеведческий музей

    • Описание экскурсии

    Вы увидите:

    • Соборную площадь.
    • Памятник писателю Александру Грину.
    • Свято-Екатерининский собор в стиле вятского барокко.
    • Первый в России частный общественный банк Анфилатова.
    • Слободской краеведческий музей.

    Вы узнаете:

    • Какую роль Слободской сыграл в развитии Вятки и торговли России.
    • Какие артефакты купеческого наследия сохранились в городе.
    • В чём тайна «дома со львами».
    • Где крестили Александра Грина.
    • Кого и за что награждают премией «Золотой Трезини».

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на автомобиле Lada Granta (есть детское кресло).
    • При желании можно посетить краеведческий музей. Цена билета — 300 ₽ за человека.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    По договорённости
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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