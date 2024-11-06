Слободской - один из старейших городов вятской земли, родина писателя Александра Грина.
Прогуливаясь по его тихим улицам, можно увидеть древние церкви, купеческие особняки и первый в России частный общественный банк.
На экскурсии
Прогуливаясь по его тихим улицам, можно увидеть древние церкви, купеческие особняки и первый в России частный общественный банк.
На экскурсии
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Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 22:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Соборную площадь.
- Памятник писателю Александру Грину.
- Свято-Екатерининский собор в стиле вятского барокко.
- Первый в России частный общественный банк Анфилатова.
- Слободской краеведческий музей.
Вы узнаете:
- Какую роль Слободской сыграл в развитии Вятки и торговли России.
- Какие артефакты купеческого наследия сохранились в городе.
- В чём тайна «дома со львами».
- Где крестили Александра Грина.
- Кого и за что награждают премией «Золотой Трезини».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Lada Granta (есть детское кресло).
- При желании можно посетить краеведческий музей. Цена билета — 300 ₽ за человека.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Кирове
Провёл экскурсии для 634 туристов
Всем привет! Меня зовут Евгений, я гид и фотограф. С радостью покажу вам прекрасные пейзажи Кировской области и расскажу о них самое интересное.Задать вопрос
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