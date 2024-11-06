читать дальше вы узнаете о роли Слободского в развитии Вятки и торговли России, тайнах «дома со львами» и местах, связанных с жизнью Грина. При желании можно посетить уютный краеведческий музей. Экскурсия проходит на автомобиле Lada Granta, что делает путешествие комфортным и удобным

Слободской - один из старейших городов вятской земли, родина писателя Александра Грина.Прогуливаясь по его тихим улицам, можно увидеть древние церкви, купеческие особняки и первый в России частный общественный банк.На экскурсии