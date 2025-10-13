Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия подходит, как для первого знакомства с Вяткой, так и для тех, кто хочет узнать что-то новое и необычное.



Мы прогуляемся по старой части города, на которой располагался деревянный кремль и вместе найдем его следы. Основная часть маршрута пройдет по ул. Спасской, где сосредоточены основные достопримечательности — купеческие особняки и памятники.

Ксения Ваш гид в Кирове
Индивидуальная экскурсия
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-10 человек
Как проходит Пешком
4000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Таланты Вятки Экскурсия подходит, как для первого знакомства с Вяткой, так и для тех, кто хочет узнать что-то новое и необычное. Мы прогуляемся по старой части города, на которой располагался деревянный кремль и вместе найдем его следы. Основная часть маршрута пройдет по ул. Спасской, где сосредоточены основные достопримечательности — купеческие особняки и памятники. На маршруте спрятано множество артефактов из разных эпох: чугунное литье, миниатюры, каменная резьба, старинные вывески. Вы своими глазами увидите какие в Вятке были таланты.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кукольный театр

Дом Витберга

Скульптуру «Место встречи»

Спасский собор

Смотровую на Трифонов монастырь

Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: Г. Киров, ул. Спасская, д. 43 Завершение: Г. Киров, ул. Московская, д. 2 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.