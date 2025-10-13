Экскурсия подходит, как для первого знакомства с Вяткой, так и для тех, кто хочет узнать что-то новое и необычное.
Мы прогуляемся по старой части города, на которой располагался деревянный кремль и вместе найдем его следы. Основная часть маршрута пройдет по ул. Спасской, где сосредоточены основные достопримечательности — купеческие особняки и памятники.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кукольный театр
- Дом Витберга
- Скульптуру «Место встречи»
- Спасский собор
- Смотровую на Трифонов монастырь
- Набережную
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Киров, ул. Спасская, д. 43
Завершение: Г. Киров, ул. Московская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Г
Галина
13 окт 2025
Были на экскурсии 11 ноября 2025 года. Большое спасибо экскурсоводу Ксении: познакомила нас с историческим центром города, прогулялись по набережной реки Вятки. Получили эстетическое удовольствие от прогулки пол золотым листопадом.
