Киров: путешествие во времени

Экскурсия по Кирову предлагает уникальную возможность пройтись по историческим улицам и узнать о знаменитых жителях города.
Посетители увидят особняк дантиста в голландском стиле, первый электротеатр Вятки и старейший дуб Кирова. Арт-объект "Ворота Русского Севера" и парк бывшего Вятского кремля добавят колорита. В программе также посещение Трифонова монастыря и арт-пространства "Фантазариум". Все объекты осматриваются снаружи, что позволяет насладиться архитектурой и атмосферой города
Посетители увидят особняк дантиста в голландском стиле, первый электротеатр Вятки и старейший дуб Кирова. Арт-объект "Ворота Русского Севера" и парк бывшего Вятского кремля добавят колорита. В программе также посещение Трифонова монастыря и арт-пространства "Фантазариум". Все объекты осматриваются снаружи, что позволяет насладиться архитектурой и атмосферой города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические улицы
- 🎨 Арт-пространства
- 🌳 Старейший дуб
- 🏰 Подземные ходы
- 🌟 Знаменитые жители
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Особняк дантиста в голландском стиле
- Первый электротеатр Вятки
- Старейший дуб Кирова
- Арт-объект «Ворота Русского Севера»
- Парк бывшего Вятского кремля
- Трифонов монастырь
- Фантазариум
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Особняк дантиста в голландском стиле
- Первый электротеатр Вятки
- Старейший дуб Кирова
- Арт-объект «Ворота Русского Севера»
- Парк бывшего Вятского кремля
- Дом людоедов и Приказную избу
Кроме того, я покажу вам Трифонов монастырь и «Фантазариум» — арт-пространство на территории бывшего станкостроительного завода.
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Кирове
Провёл экскурсии для 50 туристов
Всем привет! Меня зовут Андрей, я фотограф и путешественник. С радостью познакомлю вас с Вяткой: её ключевыми достопримечательностями и необычными местами. Поделюсь городскими историями и легендами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
10 янв 2025
Очень приятная и легкая экскурсия, гид ответил на все интересующие вопросы. Я рекомендую сходить на данную экскурсию! Большое спасибо!
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за оценку, рад что вам понравилось)
А
Александр
7 янв 2025
Приезжая в любой город впервые, важно получить те самые эмоции, которые будут вдохновлять, станут внутренними движетелями для открытия и изучения нового, запечатлятся в памяти под жирным знаком"+". В новогодние праздники
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв, рад что вам понравилось, и приезжайте к нам еще)
Павел
7 янв 2025
В целом Андрей молодец. Рассказывал интересно, маршрут построил грамотно и экскурсия прошла динамично и легко.
Единственный совет - подтянуть базу знаний, тк её явно маловато для такого древнего и богатого историческими достопримечательностями города, как Киров!
Единственный совет - подтянуть базу знаний, тк её явно маловато для такого древнего и богатого историческими достопримечательностями города, как Киров!
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, очень жаль, что я не смог рассказать и показать больше в рамках нашего маршрута, но жду вас снова, и мы сможем глубже погрузиться в историю нашего города)
Дрей
6 янв 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Пешая прогулка чередовалась с автомобильной. Рассказ был интересный и познавательный. Главный плюс это маленькая группа и возможность задавать вопросы и получать ответы. Спасибо.
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, приезжайте к нам еще)
Юлия
4 янв 2025
Спасибо Андрею! За малое время мы увидели лучшие места Кирова!
Город развивается и он прекрасен!
Город развивается и он прекрасен!
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв) Приезжайте к нам ещё)
Natalia
3 янв 2025
Невероятно приятная прогулка - экскурсия с Андреем! Это тот случай, когда всё было интересно, без лишних нагромождений цифрами, но вполне достаточно и фактической информации, и сказок с легендами.
Путешествуем мы много,
Путешествуем мы много,
Андрей
Ответ организатора:
Ждём вас летом, покажу интересные места)
Татьяна
3 янв 2025
Интересный маршрут, хороший рассказ гида.
Нам понравилось.
Нам понравилось.
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, приезжайте к нам летом)
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