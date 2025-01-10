Киров: путешествие во времени

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мы побывали в Кирове впервые, манили многочисленные передачи по TV, Киров - новогодняя столица России! Поездка получилась спонтанной, и понимая ажиотаж на гостиницы и гидов, на индивидуальный подход не надеялись. И ура, наша заявка на тур с гидом, была принята Андреем. При плотном трафике туристов, мы, наверное, завершали его рабочий день. Экскурсия была вечерняя, несмотря на морозец, праздничные огоньки согревали, а интересные факты о городе от гида Андрея создавали уютную дружескую атмосферу.

Преимущества экскурсии с гидом:

Получаешь экспертную информацию/фактологию, а не выдержки из интернета;

Гид экономит ваше время на самострятельный поиск информации;

Живое общение с возможностью задать вопросы всегда интереснее, чем аудиогид.

Что в итоге? Мы под впечатлением, настроение на max, получили достаточно информации о городе и его жителях, истории, культуре, архитектуре, кухне…. Заглянули туда, где не каждый кировчанин бывал…

И если тебе хочется приехать в город снова и делиться впечатлениями, значит экскурсия удалась!

До новых встреч!

Александр, Людмила, Михаил. г. Самара