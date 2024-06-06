Влюбиться в Киров за 2 часа

Погулять по историческому центру и оценить его главные достопримечательности в душевном формате
Приглашаю на нескучную обзорную прогулку по Кирову. Возможно, вы знаете его как Вятку. Именно так он назывался до 1934 года. Я расскажу, почему его переименовали и как относятся к этому современные кировчане. Старая Вятка — город купеческий. Здесь сохранилось множество красивых домов: жилых и доходных. Вы их увидите. Также я покажу вам храмы, арт-объекты и многое другое.
5
2 отзыва
Влюбиться в Киров за 2 часа
Влюбиться в Киров за 2 часа
Влюбиться в Киров за 2 часа
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Самые-самые места города

Вы увидите купеческие особняки Булычёва, Прозорова, Рязанцева и Хохрякова. А также дом Салтыкова-Щедрина, который жил здесь в ссылке семь лет. Прогуляетесь по просторной набережной, полюбуетесь рекой Вятка и ротондами Александровского сада. Пройдёте по вятскому Арбату и заглянете в дом Аверкия Перминова — самый старый дореволюционный особняк города.

Вятка — религиозный центр губернии

Вы осмотрите Семёновскую площадь, на которой до прихода советской власти стоял Александро-Невский собор. Посетите Свято-Серафимовский собор — несколько десятилетий он оставался единственным действующим в городе. Зайдёте на территорию старообрядческой молельни и увидите Спасский собор — родственника Спасской башни московского Кремля.

Нескучные истории о Кирове

Я поделюсь популярной городской легендой о Красном замке. Раскрою, правда ли в Вятке жили местный граф Дракула и прототип Чичикова из «Мёртвых душ». Как через Киров прошёл автопробег из Пекина в Париж и какие приключения подстерегали первых автомобилистов. Почему в середине прошлого века по городу бегал бесхозный верблюд, где живёт кикимора и почему без неё не было бы Кирова.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Филармонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
6 июня 2024
Дарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. Мы приехали, как поломники на Великорецкий крёстный ход. Возвращаемся домой наполненными эмоционально от крестного хода но и с багажом знаний переданных дам Дашей. Все рекомендую!
Дарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. МыДарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. МыДарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. Мы
Е
3 июня 2024
Дарья провела для нашей семьи ознакомительную экскурсию по Кирову. Понятно, что человек старался и готовил свою экскурсию. С Дарьей было легко общаться, она милая, добросовестная, ответственная и доброжелательная. В целом, как мне кажется, Дарья постаралась выжать из имеющейся фактуры все, чтобы нам было интересно) Даша, спасибо большое!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кирова

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыПопулярные местаПрирода и пейзажиСпасский СоборДля студентов

Похожие экскурсии из Кирова

Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
138 отзывов
Популярное предложение
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
11 июня в 08:00
15 июня в 08:30
3 400 за всё до 6 чел.
Первая встреча с Кировом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Первая встреча с Кировом
Получить общее представление о достопримечательностях города и увезти теплые фотовоспоминания
Начало: Любое место которое вам удобно
15 июня в 00:00
16 июня в 00:00
4 800 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кирове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кирове
ХорошоТам