Погулять по историческому центру и оценить его главные достопримечательности в душевном формате
Приглашаю на нескучную обзорную прогулку по Кирову. Возможно, вы знаете его как Вятку. Именно так он назывался до 1934 года. Я расскажу, почему его переименовали и как относятся к этому современные кировчане. Старая Вятка — город купеческий. Здесь сохранилось множество красивых домов: жилых и доходных. Вы их увидите. Также я покажу вам храмы, арт-объекты и многое другое.
Вы увидите купеческие особняки Булычёва, Прозорова, Рязанцева и Хохрякова. А также дом Салтыкова-Щедрина, который жил здесь в ссылке семь лет. Прогуляетесь по просторной набережной, полюбуетесь рекой Вятка и ротондами Александровского сада. Пройдёте по вятскому Арбату и заглянете в дом Аверкия Перминова — самый старый дореволюционный особняк города.
Вятка — религиозный центр губернии
Вы осмотрите Семёновскую площадь, на которой до прихода советской власти стоял Александро-Невский собор. Посетите Свято-Серафимовский собор — несколько десятилетий он оставался единственным действующим в городе. Зайдёте на территорию старообрядческой молельни и увидите Спасский собор — родственника Спасской башни московского Кремля.
Нескучные истории о Кирове
Я поделюсь популярной городской легендой о Красном замке. Раскрою, правда ли в Вятке жили местный граф Дракула и прототип Чичикова из «Мёртвых душ». Как через Киров прошёл автопробег из Пекина в Париж и какие приключения подстерегали первых автомобилистов. Почему в середине прошлого века по городу бегал бесхозный верблюд, где живёт кикимора и почему без неё не было бы Кирова.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Кирове
Провела экскурсии для 27 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Дарья, я коренная кировчанка, увлечённая историей города. Работала на радио, занимаюсь стендап-комедией. Вожу экскурсии легко, непринуждённо и душевно.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
6 июня 2024
Дарья прекрасно провела экскурсию и оставила в нас частичку своей любви к краю и городу. Мы приехали, как поломники на Великорецкий крёстный ход. Возвращаемся домой наполненными эмоционально от крестного хода но и с багажом знаний переданных дам Дашей. Все рекомендую!
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Екатерина
3 июня 2024
Дарья провела для нашей семьи ознакомительную экскурсию по Кирову. Понятно, что человек старался и готовил свою экскурсию. С Дарьей было легко общаться, она милая, добросовестная, ответственная и доброжелательная. В целом, как мне кажется, Дарья постаралась выжать из имеющейся фактуры все, чтобы нам было интересно) Даша, спасибо большое!