Приглашаю на нескучную обзорную прогулку по Кирову. Возможно, вы знаете его как Вятку. Именно так он назывался до 1934 года. Я расскажу, почему его переименовали и как относятся к этому современные кировчане. Старая Вятка — город купеческий. Здесь сохранилось множество красивых домов: жилых и доходных. Вы их увидите. Также я покажу вам храмы, арт-объекты и многое другое.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Самые-самые места города

Вы увидите купеческие особняки Булычёва, Прозорова, Рязанцева и Хохрякова. А также дом Салтыкова-Щедрина, который жил здесь в ссылке семь лет. Прогуляетесь по просторной набережной, полюбуетесь рекой Вятка и ротондами Александровского сада. Пройдёте по вятскому Арбату и заглянете в дом Аверкия Перминова — самый старый дореволюционный особняк города.

Вятка — религиозный центр губернии

Вы осмотрите Семёновскую площадь, на которой до прихода советской власти стоял Александро-Невский собор. Посетите Свято-Серафимовский собор — несколько десятилетий он оставался единственным действующим в городе. Зайдёте на территорию старообрядческой молельни и увидите Спасский собор — родственника Спасской башни московского Кремля.

Нескучные истории о Кирове

Я поделюсь популярной городской легендой о Красном замке. Раскрою, правда ли в Вятке жили местный граф Дракула и прототип Чичикова из «Мёртвых душ». Как через Киров прошёл автопробег из Пекина в Париж и какие приключения подстерегали первых автомобилистов. Почему в середине прошлого века по городу бегал бесхозный верблюд, где живёт кикимора и почему без неё не было бы Кирова.

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.