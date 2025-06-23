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Треккинг в Хибинах с проживанием на турбазе: экспресс-перезагрузка
Отправиться в самое сердце крупнейшего горного массива на Кольском и дойти до царства снега
Начало: Кировск/Апатиты, 10:00
«Обратите внимание, что вы выбрали активный отдых на природе»
23 июн в 10:00
28 июн в 08:00
22 500 ₽
25 000 ₽ за человека
Покоряем снежные склоны Хибин на горнолыжных курортах "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр"
Побывать за Полярным кругом, сделать крутые снимки в горах и устроить ski-вечеринку
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Кировска, 14:00
«Снова весь день проведём на горных склонах»
19 мар в 14:00
43 500 ₽ за человека
Хибины: треккинг-тур с проживанием в гостинице
Полакомиться ягодами, прокатиться на сапах по горному озеру, отдохнуть на природе и погреться в бане
Начало: В 14:30 в аэропорту "Хибины", в 15:30 на ж/д вокза...
«Ценители нетронутой природы и горных пейзажей, комфортного проживания и активного отдыха — это тур для вас»
20 июл в 10:00
27 июл в 10:00
73 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Природа и пейзажи»
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