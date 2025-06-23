Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Кировске, цены от 22 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Выездные»

Туры по окрестностям Кировска и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май