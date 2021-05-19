Всё о Киржач

Полезная информация о Киржач

Что нужно знать о Киржач: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Киржач
00:0653
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКиржач
По-английскиKirzhach
Население города30 566 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота150 м. от уровня моря

Где находится Киржач на карте

Популярные экскурсии в Киржач

Тайна гибели Юрия Гагарина
Тайна гибели Юрия Гагарина
5
6 отзывов
1080
за чел.
Узнать подробности самой загадочной авиакатастрофы ХХ века
Бархатная слобода Покровского уезда
Бархатная слобода Покровского уезда
3600
за чел.
Погружение в атмосферу купеческого дома 19 века