Курортный климат Грозного делает его посещение приятным в любое время года — мы особенно рекомендуем холодный сезон, без толп туристов и изнурительной жары. Организуем для вас посещение современных достопримечательностей и древних памятников. Вы узнаете не только о столице Чеченской республики, но и о местном народе, его традициях и нравах. А ещё попробуете традиционные блюда — жижиг-галнаш, чепалгаш и хингалш.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Переезд

Путь из Кисловодска до Грозного составляет примерно 350 км. Для комфортной поездки будем делать остановки, чтобы размяться или выпить кофе. По дороге мы пересечём территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании и Ингушетии — о каждой из республик гид подробно расскажет.

Молодой город с вековыми ценностями

В Грозном мы посетим современные объекты:

Высотный комплекс «Грозный-Сити»

Мечеть «Сердце Чечни»

Площадь Ахмата Кадырова

Бульвар Эсамбаева

Дворец торжеств имени Дагуна Омаева

Храм Архангела Михаила

Цветочный парк

В завершение экскурсии гид отведёт вас в ресторан или кафе, где вы попробуете жижиг-галнаш или хингалш, а, может быть, захотите ещё и чепалгаш. О каждом блюде вам подробно расскажут и переведут на русский язык их названия.

Организационные детали