Курортный климат Грозного делает его посещение приятным в любое время года — мы особенно рекомендуем холодный сезон, без толп туристов и изнурительной жары. Организуем для вас посещение современных достопримечательностей и древних памятников. Вы узнаете не только о столице Чеченской республики, но и о местном народе, его традициях и нравах. А ещё попробуете традиционные блюда — жижиг-галнаш, чепалгаш и хингалш.
Описание экскурсии
Переезд
Путь из Кисловодска до Грозного составляет примерно 350 км. Для комфортной поездки будем делать остановки, чтобы размяться или выпить кофе. По дороге мы пересечём территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании и Ингушетии — о каждой из республик гид подробно расскажет.
Молодой город с вековыми ценностями
В Грозном мы посетим современные объекты:
- Высотный комплекс «Грозный-Сити»
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Площадь Ахмата Кадырова
- Бульвар Эсамбаева
- Дворец торжеств имени Дагуна Омаева
- Храм Архангела Михаила
- Цветочный парк
В завершение экскурсии гид отведёт вас в ресторан или кафе, где вы попробуете жижиг-галнаш или хингалш, а, может быть, захотите ещё и чепалгаш. О каждом блюде вам подробно расскажут и переведут на русский язык их названия.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поезда проходит на иномарке комфорт-класса (Huindai Sonata или аналог)
- Еда, напитки и входные билеты (смотровая площадка — 100 ₽) не включены в стоимость экскурсии
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Страпил — ваша команда гидов в Кисловодске
Привет, искатель приключений! Меня зовут Страпил, и я рад пригласить тебя в увлекательное путешествие по Карачаево-Черкесии. Я родился и вырос в этих краях, поэтому знаю каждый уголок этой земли, еёЗадать вопрос
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